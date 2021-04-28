Перейти на офицальную страницу WE Project в Facebook Перейти на офицальную страницу WE Project во Вконтакте Перейти на офицальную страницу WE Project в Instagram
RUS
ENG KAZ
Поиск
WE
Перейти на офицальную страницу WE Project в Facebook Перейти на офицальную страницу WE Project во Вконтакте Перейти на офицальную страницу WE Project в Instagram
KAZ RUS ENG

Порекомендовать героя

WE важно, кто рядом с нами и нашими семьями. МЫ стремимся делать так, чтобы вокруг нас были надежные люди, которым можно доверять. Рекомендуя людей, обратите внимание на наши ценности и ориентиры.

    Наши люди WE:

  • Наш Человек стремится создавать то, что улучшает жизнь людей

  • Наш Человек в общении с окружением честен и справедлив, порядочен и верен

  • Вы доверяете ему и уверены в его искренности

  • Наш Человек живет полной жизнью: любимая семья, достойное окружение, любимое дело, интересное хобби

  • Наш Человек всегда идет вперед и развивается

  • Наш Человек неравнодушен и готов вместе с нами создавать добрые дела

Далее
Порекомендовать героя

Выберете одну или нескольо рубрик, в которую вы рекомендуете человека


Закрыть поиск
ВАША ЗАЯВКА ПРИНЯТА

Спасибо за неравнодушие!
Нам важно узнавать о достойных людях, чтобы рассказывать о них городу!

Вернуться на главную

Подписаться на рассылку

Array
(
    [SRC] => 
    [WIDTH] => 0
    [HEIGHT] => 0
)
8-blogov-v-kazahstanskom-instagram-i-youtube-gde-mozhno-nayti-muzhskuyu-auditoriyu
8 блогов в казахстанском Instagram и YouTube, где можно найти мужскую аудиторию
83
/
/

27.04.2020

8 блогов в казахстанском Instagram и YouTube, где можно найти мужскую аудиторию

Чаще всего рекламодатели ищут женскую аудиторию, так как женщины — основные потребители на рынке. Но когда речь заходит о мужской аудитории, найти блоги для продвижения — задача непростая. Мы собрали для вас несколько таких страниц.


Instagram

Дияс Валихан, @diyas_valikhan

photo_2021-04-27_19-08-32.jpg

32 700 подписчиков

Диас — автоблогер, бренд-амбассадор Mobil в Казахстане, в своем блоге он рассказывает об автомобилях и их возможностях, делает обзоры на внедорожники. На странице Диаса можно узнать о выгодных условиях приобретения автомобиля и сравнить его характеристики с другими моделями.


Руслан Усманов, @techtripview

photo_2021-04-27_19-08-28.jpg

64 000 подписчиков

Руслан ведет блог в Instagram и на YouTube, где рассказывает об автопутешествиях преимущественно по Казахстану. Если нужно подготовиться к такому путешествию, выбрать автомобиль или просто посмотреть интересный контент — это к Руслану. Большая часть аудитории Руслана — мужчины.


Хаким Мукарам, @hakimmukaram

photo_2021-04-27_19-08-24.jpg

761 000 подписчиков

Хаким публикует на своей странице в основном юмористические видеоролики, в которых каждый может узнать себя. Что интересно, его страница привлекает в основном мужскую аудиторию.


Нурсултан Магзумов, @nurs_mag

photo_2021-04-27_19-08-19.jpg

87 000 подписчиков,

Нурсултан — один из основателей бренда мужской одежды Shoqan, сегодня он серийный предприниматель и ведет несколько проектов одновременно. В блоге делится своим опытом и вдохновляет молодых парней заниматься бизнесом.


Анатолий Ким, @kazmma

photo_2021-04-27_19-08-14.jpg

126 000 подписчиков

Анатолий — первый президент федерации ММА в Казахстане, тренер и спортсмен, в своем блоге рассказывает о питании, здоровом образе жизни и своих буднях.


YouTube

TechTripView


Блог Руслана Усманова об автопутешествиях по Казахстану и за его пределами, однажды он даже доехал до Турции на автомобиле. На его канале вы найдете обзоры автомобилей в действии.

Kolesa KZ


YouTube-канал главного сервиса по покупке и продаже автомобилей в Казахстане kolesa.kz очень насыщен развлекательным и полезным контентом. Например, на канале есть шоу от «Таксиста Русика», обзоры на реальные авторынки и рубрика «Иди, заработай», где хорошо смотрелась бы нативная рекламная интеграция.

ГОСТ ENTERTAINMENT


Канал популярного творческого объединения «Ирина Кайратовна», где публикуются клипы и другие видео группы, а также выходит «Шоу Ирины Кайратовны».

Подписаться на рассылку WE project!

Мы пишем о том, что помогает сориентироваться в новом мире и выбрать то, что нужно именно вам.

#казахстан #бизнес #маркетинг #smm #коммуникации
C ЭТОЙ СТАТЬЕЙ ЧИТАЮТ
Целевая аудитория: как определить, найти и провести анализ
3468
«Мозгобойня». Как купить франшизу и зарабатывать в сфере развлечений
3783
Предприниматели из Казани о том, как относятся к деньгам и добиваются целей
2581