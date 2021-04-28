8 блогов в казахстанском Instagram и YouTube, где можно найти мужскую аудиторию

Чаще всего рекламодатели ищут женскую аудиторию, так как женщины — основные потребители на рынке. Но когда речь заходит о мужской аудитории, найти блоги для продвижения — задача непростая. Мы собрали для вас несколько таких страниц.





Instagram

Дияс Валихан, @diyas_valikhan





32 700 подписчиков

Диас — автоблогер, бренд-амбассадор Mobil в Казахстане, в своем блоге он рассказывает об автомобилях и их возможностях, делает обзоры на внедорожники. На странице Диаса можно узнать о выгодных условиях приобретения автомобиля и сравнить его характеристики с другими моделями.





Руслан Усманов, @techtripview





64 000 подписчиков

Руслан ведет блог в Instagram и на YouTube, где рассказывает об автопутешествиях преимущественно по Казахстану. Если нужно подготовиться к такому путешествию, выбрать автомобиль или просто посмотреть интересный контент — это к Руслану. Большая часть аудитории Руслана — мужчины.





Хаким Мукарам, @hakimmukaram





761 000 подписчиков

Хаким публикует на своей странице в основном юмористические видеоролики, в которых каждый может узнать себя. Что интересно, его страница привлекает в основном мужскую аудиторию.





Нурсултан Магзумов, @nurs_mag





87 000 подписчиков,

Нурсултан — один из основателей бренда мужской одежды Shoqan, сегодня он серийный предприниматель и ведет несколько проектов одновременно. В блоге делится своим опытом и вдохновляет молодых парней заниматься бизнесом.





Анатолий Ким, @kazmma





126 000 подписчиков

Анатолий — первый президент федерации ММА в Казахстане, тренер и спортсмен, в своем блоге рассказывает о питании, здоровом образе жизни и своих буднях.





YouTube

TechTripView





Блог Руслана Усманова об автопутешествиях по Казахстану и за его пределами, однажды он даже доехал до Турции на автомобиле. На его канале вы найдете обзоры автомобилей в действии.

Kolesa KZ





YouTube-канал главного сервиса по покупке и продаже автомобилей в Казахстане kolesa.kz очень насыщен развлекательным и полезным контентом. Например, на канале есть шоу от «Таксиста Русика», обзоры на реальные авторынки и рубрика «Иди, заработай», где хорошо смотрелась бы нативная рекламная интеграция.

ГОСТ ENTERTAINMENT





Канал популярного творческого объединения «Ирина Кайратовна», где публикуются клипы и другие видео группы, а также выходит «Шоу Ирины Кайратовны».