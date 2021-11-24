7 вакансий для тех, кто хочет развиваться в сфере науки и образования

Координатор медиа-лаборатории в KIMEP

Город: Алматы

Обязанности:

— составление расписания использования медиа-лаборатории / медиа-центра студентами

— содействие преподавателям и студентам в выполнении различных заданий, в рамках предметов, прямо, либо косвенно связанных с телерадиовещанием и производством аудио-, видео и изобразительной продукции

— содействие студентам / преподавателям в производстве и редактировании видео-, аудио и изобразительных материалов

— видеозапись внешних интервью

— содействие при производстве новостных программ, фотосессий

— контроль за выдачей фотоаппаратов, видеокамер и диктофонов.

Требования:

— высшее образование

— коммуникативные навыки, включая навыки межличностного общения и командной работы

— практические навыки пре-продукции и пост-продукции, включая фото- и видео-съемку, редактирование аудио-, видео- и изобразительных материалов

— умение адаптироваться к потребностям выполняемой работы

— этичное отношение к работе

— владение английским языком.













Старший научный сотрудник в государственное предприятие «Институт ядерной физики»





Город: Алматы

Обязанности:

— исследовательская работа в области радиационной физики твердого тела

— поиск, систематизация, изучение и анализ современной научной информации по теме исследований

— разработка и внедрение новых методов исследований

— участие в зарубежных конференциях, публикация статей в журналах Q1-Q3 и написание отчетов.

Требования:

— кандидатам необходимо иметь степень кандидата наук и/или докторскую степень PHD

— знание технического английского языка

— хорошие навыки написания академических и исследовательских работ

— желание работать в научной организации, публиковать научные статьи в высокорейтинговых журналах и участвовать в международных конференциях.





Преподаватель / Старший преподаватель по социальным наукам в KIMEP





Город: Алматы

Обязанности:

— работа на кафедре социальных наук

— вести курс «Введение в социальные науки»

— сотрудничать с другими преподавателями

— преподавание других курсов в зависимости от опыта и интересов

Требования:

— иметь степень магистра в области социологии, политологии, психологии

— иметь не менее 3-5 лет опыта работы в качестве преподавателя

— уметь вести занятия на английском языке

— необходим опыт разработки онлайн-и гибридных курсов.













Директор Института развития образования

Город: Алматы

Обязанности:

— воплощать основные направления Стратегии развития Института развития образования

— организовывать работу Института и обеспечивать его надлежащее функционирование

— разрабатывать бюджет и содержание программ повышения квалификации

— осуществлять контроль качества образовательного процесса при реализации образовательных программ Института развития образования.

Требования:

— ученая степень: доктор наук, кандидат наук, доктор философии или степень МВА, DBA в области менеджмента, образования, бизнес-администрирования, управления проектами

— административный опыт в сфере образования и профессионального развития не менее 5 лет

— преподавательский стаж не менее 5 лет, приветствуется опыт преподавания в формате «Тренер для тренеров»

— наличие публикаций по темам преподавания и обучения

— приверженность академическому превосходству и инновациям в сфере образования.





Научный редактор в Журнал «Наука и жизнь Казахстана»

Город: Алматы

Заработная плата: 200 000 тг

Обязанности:

— проверка, вычитка и редактирование научных статей авторов с целью обеспечения высокого научного уровня издания журнала

— помощь авторам, согласование с ними рекомендуемых изменений

— проверка на актуальность.

Требования:

— ответственность, дисциплинарность

— грамотная письменная и устная речь

— опыт работы с научными и научно-исследовательскими статьями.













Главный редактор журнала «Главный механик»

Город: удаленная работа

Обязанности:

— подготовка тематического плана журнала

— поиск и отбор материалов, соответствующих тематике журнала

— взаимодействие с авторами и редакционным советом, поиск новых авторов

— выполнение работы по передаче Издательскому дому редакционного портфеля журнала

— представление журнала на отраслевых конференциях и других мероприятиях.

Требования:

— ученая степень от кандидата наук

— досконально разбираться в тематике журнала, быть в курсе современных трендов, законодательства, бизнес-процессов, существующих в организациях отрасли

— уметь работать с авторами, обеспечивать высокий уровень качества публикуемых материалов

— иметь опыт работы в данной области.





Сабмиттер научных статей в World Sci Publ

Город: удаленная вакансия

Обязанности:

— безупречная грамматика, пунктуация, грамотное построение предложений

— опыт в подаче статей в различные журналы, входящие в базы данных Scopus и Web of Science

— умение подбирать качественные журналы для подачи статьи.

Требования:

— безупречное знание русского и английского языков

— не менее 5 лет соответствующего академического опыта в области подачи научных статей

— не менее 5 самостоятельно поданных статей в качественные журналы с индексацией в Scopus и/или Web of Science.