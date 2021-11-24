7 вакансий для тех, кто хочет развиваться в сфере науки и образования

Координатор медиа-лаборатории в KIMEP
Город: Алматы
Обязанности:
— составление расписания использования медиа-лаборатории / медиа-центра студентами
— содействие преподавателям и студентам в выполнении различных заданий, в рамках предметов, прямо, либо косвенно связанных с телерадиовещанием и производством аудио-, видео и изобразительной продукции
— содействие студентам / преподавателям в производстве и редактировании видео-, аудио и изобразительных материалов
— видеозапись внешних интервью
— содействие при производстве новостных программ, фотосессий
— контроль за выдачей фотоаппаратов, видеокамер и диктофонов.
Требования:
— высшее образование
— коммуникативные навыки, включая навыки межличностного общения и командной работы
— практические навыки пре-продукции и пост-продукции, включая фото- и видео-съемку, редактирование аудио-, видео- и изобразительных материалов
— умение адаптироваться к потребностям выполняемой работы
— этичное отношение к работе
— владение английским языком.
Старший научный сотрудник в государственное предприятие «Институт ядерной физики»
Город: Алматы
Обязанности:
— исследовательская работа в области радиационной физики твердого тела
— поиск, систематизация, изучение и анализ современной научной информации по теме исследований
— разработка и внедрение новых методов исследований
— участие в зарубежных конференциях, публикация статей в журналах Q1-Q3 и написание отчетов.
Требования:
— кандидатам необходимо иметь степень кандидата наук и/или докторскую степень PHD
— знание технического английского языка
— хорошие навыки написания академических и исследовательских работ
— желание работать в научной организации, публиковать научные статьи в высокорейтинговых журналах и участвовать в международных конференциях.
Преподаватель / Старший преподаватель по социальным наукам в KIMEP
Город: Алматы
Обязанности:
— работа на кафедре социальных наук
— вести курс «Введение в социальные науки»
— сотрудничать с другими преподавателями
— преподавание других курсов в зависимости от опыта и интересов
Требования:
— иметь степень магистра в области социологии, политологии, психологии
— иметь не менее 3-5 лет опыта работы в качестве преподавателя
— уметь вести занятия на английском языке
— необходим опыт разработки онлайн-и гибридных курсов.
Директор Института развития образования
Город: Алматы
Обязанности:
— воплощать основные направления Стратегии развития Института развития образования
— организовывать работу Института и обеспечивать его надлежащее функционирование
— разрабатывать бюджет и содержание программ повышения квалификации
— осуществлять контроль качества образовательного процесса при реализации образовательных программ Института развития образования.
Требования:
— ученая степень: доктор наук, кандидат наук, доктор философии или степень МВА, DBA в области менеджмента, образования, бизнес-администрирования, управления проектами
— административный опыт в сфере образования и профессионального развития не менее 5 лет
— преподавательский стаж не менее 5 лет, приветствуется опыт преподавания в формате «Тренер для тренеров»
— наличие публикаций по темам преподавания и обучения
— приверженность академическому превосходству и инновациям в сфере образования.
Научный редактор в Журнал «Наука и жизнь Казахстана»
Город: Алматы
Заработная плата: 200 000 тг
Обязанности:
— проверка, вычитка и редактирование научных статей авторов с целью обеспечения высокого научного уровня издания журнала
— помощь авторам, согласование с ними рекомендуемых изменений
— проверка на актуальность.
Требования:
— ответственность, дисциплинарность
— грамотная письменная и устная речь
— опыт работы с научными и научно-исследовательскими статьями.
Главный редактор журнала «Главный механик»
Город: удаленная работа
Обязанности:
— подготовка тематического плана журнала
— поиск и отбор материалов, соответствующих тематике журнала
— взаимодействие с авторами и редакционным советом, поиск новых авторов
— выполнение работы по передаче Издательскому дому редакционного портфеля журнала
— представление журнала на отраслевых конференциях и других мероприятиях.
Требования:
— ученая степень от кандидата наук
— досконально разбираться в тематике журнала, быть в курсе современных трендов, законодательства, бизнес-процессов, существующих в организациях отрасли
— уметь работать с авторами, обеспечивать высокий уровень качества публикуемых материалов
— иметь опыт работы в данной области.
Сабмиттер научных статей в World Sci Publ
Город: удаленная вакансия
Обязанности:
— безупречная грамматика, пунктуация, грамотное построение предложений
— опыт в подаче статей в различные журналы, входящие в базы данных Scopus и Web of Science
— умение подбирать качественные журналы для подачи статьи.
Требования:
— безупречное знание русского и английского языков
— не менее 5 лет соответствующего академического опыта в области подачи научных статей
— не менее 5 самостоятельно поданных статей в качественные журналы с индексацией в Scopus и/или Web of Science.