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WE важно, кто рядом с нами и нашими семьями. МЫ стремимся делать так, чтобы вокруг нас были надежные люди, которым можно доверять. Рекомендуя людей, обратите внимание на наши ценности и ориентиры.

    Наши люди WE:

  • Наш Человек стремится создавать то, что улучшает жизнь людей

  • Наш Человек в общении с окружением честен и справедлив, порядочен и верен

  • Вы доверяете ему и уверены в его искренности

  • Наш Человек живет полной жизнью: любимая семья, достойное окружение, любимое дело, интересное хобби

  • Наш Человек всегда идет вперед и развивается

  • Наш Человек неравнодушен и готов вместе с нами создавать добрые дела

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7 стартап-акселераторов из Китая, Кореи и Сингапура, на которые стоит обратить внимание
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Сегодня в 19:50

7 стартап-акселераторов из Китая, Кореи и Сингапура, на которые стоит обратить внимание

Как бизнесу выйти на международный рынок? Если у вас технологичный стартап, то мы собрали для вас список акселераторов из Китая, Кореи и Сингапура.

Legend Star
Акселератор Legend Star основан в 2008 году. Legend Star управляет семью фондами с общим объемом инвестиций до 3,5 миллиарда юаней. Legend Star фокусируется на передовых технологиях в сфере здравоохранения, фармацевтики, искусственного интеллекта и биотехнологий.

Страна: Китай
Сайт: legendstar.com.cn
Email: [email protected]

TealDANCE
TealDANCE — первый российский бизнес-акселератор в Китае со 100% российским капиталом, работающий при поддержке фонда «ТилТех Капитал». Учредители фонда — компании «Вкусвилл», «Химрар» и «Агама», лидеры в своих сферах в России. Миссия компании — внедрение инновационных технологий в экономику будущего.

Страна: Китай
Сайт: tealdance.com
Email: [email protected]

InvestRelations Asia
InvestRelations Asia работает с проектами в области инвестиционных отношений, маркетинга и организации мероприятий. Компания фокусируется на стартапах для выбора подходящего способа выхода на китайский рынок, субсидии, гранты, подбор акселерационных или инкубационных программ, помогает запускать пилоты и искать партнеров для совместных проектов или инвестиций.

Страна: Китай
Сайт: investrelations.asia
Email: [email protected]

Joyful Frog Digital Incubator (JFDI)
Акселератор JFDI создан в январе 2010 года и является флагманским бизнес-акселератором Сингапура. За время деятельности акселератором было проинвестировано больше 3 миллионов $ в более чем 70 стартапов из Сингапура, Индии, Китая, Австралии и других стран Азии и Европы. Вокруг JFDI.Asia сформировалось международное сообщество технологических предпринимателей, инвесторов, менторов.

Страна: Сингапур
Сайт: jfdi.asia
Email: [email protected]

Collective Campus Corporate Accelerators
Компания Collective Campus Corporate Accelerators создана в 2014 году и с тех пор помогает инновациям скорее воплощаться в жизнь. Акселератор работает с тысячами новаторов по всему миру, проводит обучение и семинары.

Страна: Сингапур
Сайт: collectivecampus.io
Email: [email protected]

Startupbootcamp Fintech Singapore
Этот акселератор ориентирован на инновации в сфере финансов. Компания поддерживает основателей стартапов на ранней стадии в стремлении быстро масштабировать свои компании, предоставляя прямой доступ к международной сети наиболее подходящих наставников, партнеров и инвесторов.

Страна: Сингапур
Сайт: startupbootcamp.org
Email: [email protected]

K-STARTUP GRAND CHALLENGE
K-startup grand challenge — это программа для ускорения развития стартапов, поддерживаемая правительством Южной Кореи, была основана в 2016 году.
K-startup grand challenge фокусируется на передовых технологиях и IT-инновациях.

Страна: Корея
Сайт: k-startupgc.org
Email: [email protected]

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