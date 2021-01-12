7 стартап-акселераторов из Китая, Кореи и Сингапура, на которые стоит обратить внимание

Legend Star

[email protected]

TealDANCE

[email protected]

InvestRelations Asia

[email protected]

Joyful Frog Digital Incubator (JFDI)

[email protected]

Collective Campus Corporate Accelerators

[email protected]

Startupbootcamp Fintech Singapore

[email protected]

K-STARTUP GRAND CHALLENGE

[email protected]

Акселератор Legend Star основан в 2008 году. Legend Star управляет семью фондами с общим объемом инвестиций до 3,5 миллиарда юаней. Legend Star фокусируется на передовых технологиях в сфере здравоохранения, фармацевтики, искусственного интеллекта и биотехнологий.КитайTealDANCE — первый российский бизнес-акселератор в Китае со 100% российским капиталом, работающий при поддержке фонда «ТилТех Капитал». Учредители фонда — компании «Вкусвилл», «Химрар» и «Агама», лидеры в своих сферах в России. Миссия компании — внедрение инновационных технологий в экономику будущего.КитайInvestRelations Asia работает с проектами в области инвестиционных отношений, маркетинга и организации мероприятий. Компания фокусируется на стартапах для выбора подходящего способа выхода на китайский рынок, субсидии, гранты, подбор акселерационных или инкубационных программ, помогает запускать пилоты и искать партнеров для совместных проектов или инвестиций.КитайАкселератор JFDI создан в январе 2010 года и является флагманским бизнес-акселератором Сингапура. За время деятельности акселератором было проинвестировано больше 3 миллионов $ в более чем 70 стартапов из Сингапура, Индии, Китая, Австралии и других стран Азии и Европы. Вокруг JFDI.Asia сформировалось международное сообщество технологических предпринимателей, инвесторов, менторов.СингапурКомпания Collective Campus Corporate Accelerators создана в 2014 году и с тех пор помогает инновациям скорее воплощаться в жизнь. Акселератор работает с тысячами новаторов по всему миру, проводит обучение и семинары.СингапурЭтот акселератор ориентирован на инновации в сфере финансов. Компания поддерживает основателей стартапов на ранней стадии в стремлении быстро масштабировать свои компании, предоставляя прямой доступ к международной сети наиболее подходящих наставников, партнеров и инвесторов.СингапурK-startup grand challenge — это программа для ускорения развития стартапов, поддерживаемая правительством Южной Кореи, была основана в 2016 году.K-startup grand challenge фокусируется на передовых технологиях и IT-инновациях.Корея