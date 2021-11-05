7 специалистов по маркетингу и SMM, которые выведут ваш проект на рынок СНГ

Мы делились с вами подборкой маркетологов и PR-специалистов в Казахстане. Теперь решили собрать маркетологов и SMM-специалистов, которые известны в СНГ.
Алексей Ткачук, маркетолог, SMM-стратег
Алексей — маркетолог, который специализируется на маркетинге в социальных сетях. На странице Алексея множество актуальной информации о новых функциях платформ, интересные разборы рекламных кейсов и многое другое. Еще Алексей ведет свой блог о маркетинге и курсы по SMM.
Павел Гуров, маркетолог
Павел ведет полезный блог о новинках в digital-маркетинге, на его странице вы можете знать о том, как будут развиваться в дальнейшем социальные сети и много интересного о digital. Так же получить консультацию или курс от Павла можно на платформе «Патреон».
Лилия Нилова, маркетолог
Больше, чем Лилия, в России и странах СНГ известен ее блог о маркетинге — @popupmarketing. Недавно Лилия закрыла свой проект, но вскоре мы ждем новые проекты от Лилии.
Дамир Халилов, интернет-маркетолог
Дамир – автор популярной книги «Маркетинг в социальных сетях», которая долгое время была популярна среди маркетологов и SMM специалистов. Сегодня Дамир рассказывает последние новости об SMM и проводит обучение для маркетологов и SMM-специалистов.
Андрей Федорив, эксперт по интернет-маркетингу
Андрей — основатель маркетингового агентства FedorivAgency, креативный инвестор и автор курса по маркетингу «Папа Бренда». На его странице можно узнать о том, как создать собственный бизнес в маркетинге и помогать брендам запускаться на разных рынках.
Эльнара Петрова, маркетолог
Эльнара – генеральный директор агентства экспертного маркетинга NextMedia, автор «Школы SMM-специалиста» и «Курса по созданию подкастов».
Илья Балахин, маркетолог
@ibalahnin
Один из самых востребованных стратегов в области новых медиа. Он автор десятков успешных кампаний в области маркетинга на российском и международном рынках. Руководитель и управляющий партнер Paper PlanesConsulting Agency.