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  • Наш Человек неравнодушен и готов вместе с нами создавать добрые дела

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7 специалистов по маркетингу и SMM, которые выведут ваш проект на рынок СНГ
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Вчера в 19:50

7 специалистов по маркетингу и SMM, которые выведут ваш проект на рынок СНГ

Мы делились с вами подборкой маркетологов и PR-специалистов в Казахстане. Теперь решили собрать маркетологов и SMM-специалистов, которые известны в СНГ.

Алексей Ткачук, маркетолог, SMM-стратег

@denominant

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Алексей — маркетолог, который специализируется на маркетинге в социальных сетях. На странице Алексея множество актуальной информации о новых функциях платформ, интересные разборы рекламных кейсов и многое другое. Еще Алексей ведет свой блог о маркетинге и курсы по SMM.


Павел Гуров, маркетолог

@gurovdigital

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Павел ведет полезный блог о новинках в digital-маркетинге, на его странице вы можете знать о том, как будут развиваться в дальнейшем социальные сети и много интересного о digital. Так же получить консультацию или курс от Павла можно на платформе «Патреон».


Лилия Нилова, маркетолог

@lily.aspen

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Больше, чем Лилия, в России и странах СНГ известен ее блог о маркетинге — @popupmarketing. Недавно Лилия закрыла свой проект, но вскоре мы ждем новые проекты от Лилии.


Дамир Халилов, интернет-маркетолог

@damirkhalilov

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Дамир – автор популярной книги «Маркетинг в социальных сетях», которая долгое время была популярна среди маркетологов и SMM специалистов. Сегодня Дамир рассказывает последние новости об SMM и проводит обучение для маркетологов и SMM-специалистов.


Андрей Федорив, эксперт по интернет-маркетингу

@andriyfedoriv

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Андрей — основатель маркетингового агентства FedorivAgency, креативный инвестор и автор курса по маркетингу «Папа Бренда». На его странице можно узнать о том, как создать собственный бизнес в маркетинге и помогать брендам запускаться на разных рынках.


Эльнара Петрова, маркетолог

@elnarapetrova

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Эльнара – генеральный директор агентства экспертного маркетинга NextMedia, автор «Школы SMM-специалиста» и «Курса по созданию подкастов».


Илья Балахин, маркетолог
@ibalahnin

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Один из самых востребованных стратегов в области новых медиа. Он автор десятков успешных кампаний в области маркетинга на российском и международном рынках. Руководитель и управляющий партнер Paper PlanesConsulting Agency.

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#россия #маркетинг #smm #специалисты
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