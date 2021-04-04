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7 советов для тех, кто хочет стать вегетарианцем
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02.04.2021

7 советов для тех, кто хочет стать вегетарианцем

О том, что нужно знать перед тем, как вы решите окончательно исключить мясо из своего рациона.


1. Не торопитесь


Не каждому под силу легко принять решение о переходе на непривычное питание. Если все хорошо не продумать, можно лишь навредить и отодвинуть тот день, когда вы сможете окончательно отказаться от мяса.

Для начала лучше ставить себе выполнимые задачи, например, не есть мясо и рыбу в течение дня или недели, а затем полностью переходить на вегетарианство. Также важно обдумать свои возможности и спросить себя: «Действительно ли я хочу стать вегетарианцем?». Иногда подобное желание быстро проходит, поэтому и нужно время для окончательного решения.


2. Составьте план перехода к новому питанию


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Отказ от мяса, как и любое другое ограничение в пище, требует тщательного изучения. Прежде всего, нужно знать, каких полезных веществ, содержащихся в мясе, вы лишитесь — и найти им замену. Первое время важно даже высчитывать необходимую норму потребления белков, жиров, углеводов, кальция, железа и, исходя из этого, составлять план питания на день, а позже просто ориентироваться на него.


3. Начните с любимых блюд


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Может показаться, что для приготовления вегетарианских блюд нужно владеть особенными кулинарными навыками, на самом деле требуется только воображение. Вспомните свои любимые блюда и подумайте, как их можно преобразить. К примеру, заменить мясо сыром или вместо привычного источника белка добавить бобовые или сою. Вы удивитесь, насколько легко бывает обходиться без мяса, если не просто избавляться от всех блюд с ним, а придумывать равноценную и вкусную замену.


4. Изобретайте новое


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Поищите самые простые рецепты на основе привычных продуктов или попробуйте что-то еще не известное. К примеру, из любимых многими вегетарианцами нута, кускуса, киноа можно легко и быстро готовить новые блюда.

Чтобы удивить гостей или просто не дать даже этим продуктам себе наскучить, попробуйте искать что-то необычное в рецептах разных стран. В кухне многих из них можно найти вегетарианские блюда, которые не так уж трудно готовить.


5. Используйте сою


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Из всех типичных вегетарианских продуктов многие предпочитают сою — в готовых блюдах тофу, например, становится отличной заменой мясу, особенно по содержанию белка. Для начала лучше использовать при приготовлении маринад или соус, чтобы соевые продукты обрели более насыщенный и привычный вкус.


6. Кормите близких своей едой


Чтобы было легче осваивать новое меню, постарайтесь готовить не только для себя, но и угощать друзей и родственников. Иногда важно показать, что без мяса еда бывает еще вкуснее и сытнее — для этого можно приготовить привычные для всех блюда, но по вегетарианским рецептам. Это не даст вам отдалиться от близких из-за своего питания и только поможет развеять миф о том, что вегетарианцы едят одни овощные салаты.


7. Найдите свою компанию


Даже если в семье никто не готов переходить на немясную пищу, не отчаивайтесь — находите интересные блоги о вегетарианстве, ищите вегетарианцев среди друзей и приглашайте их вместе готовить по найденным рецептам. И не забывайте угощать всех своими новыми любимыми блюдами. Отказаться от мяса часто бывает сложно из-за ощущения изоляции, поэтому при переходе на вегетарианство, как и в любом другом деле, понадобится поддержка.


Источник: the-challenger.ru

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