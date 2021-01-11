Перейти на офицальную страницу WE Project в Facebook Перейти на офицальную страницу WE Project во Вконтакте Перейти на офицальную страницу WE Project в Instagram
RUS
ENG KAZ
Поиск
WE
Перейти на офицальную страницу WE Project в Facebook Перейти на офицальную страницу WE Project во Вконтакте Перейти на офицальную страницу WE Project в Instagram
KAZ RUS ENG

Порекомендовать героя

WE важно, кто рядом с нами и нашими семьями. МЫ стремимся делать так, чтобы вокруг нас были надежные люди, которым можно доверять. Рекомендуя людей, обратите внимание на наши ценности и ориентиры.

    Наши люди WE:

  • Наш Человек стремится создавать то, что улучшает жизнь людей

  • Наш Человек в общении с окружением честен и справедлив, порядочен и верен

  • Вы доверяете ему и уверены в его искренности

  • Наш Человек живет полной жизнью: любимая семья, достойное окружение, любимое дело, интересное хобби

  • Наш Человек всегда идет вперед и развивается

  • Наш Человек неравнодушен и готов вместе с нами создавать добрые дела

Далее
Порекомендовать героя

Выберете одну или нескольо рубрик, в которую вы рекомендуете человека


Закрыть поиск
ВАША ЗАЯВКА ПРИНЯТА

Спасибо за неравнодушие!
Нам важно узнавать о достойных людях, чтобы рассказывать о них городу!

Вернуться на главную

Подписаться на рассылку

Array
(
    [SRC] => /upload/resize_cache/iblock/848/400_450_240cd750bba9870f18aada2478b24840a/848e4926e9112ff15e7777a2416902af.jpg
    [WIDTH] => 400
    [HEIGHT] => 450
)
7-samyh-populyarnyh-sluzhb-dostavki-v-almaty-i-nur-sultane
7 самых популярных служб доставки в Алматы и Нур-Султане
128
/
/

Сегодня в 11:08

7 самых популярных служб доставки в Алматы и Нур-Султане

Доставка по Алматы и Нур-Султану


@glovo_kz


Наверное, самая известная служба доставки продуктов и не только. Привозят в тот же день. Доставляют не только продукты, но и лекарства, блюда из ресторанов — все, что угодно.

Прием заказов:

Алматы: 09:00 — 21:40

Нур-Султан: 10:00 — 22:30


@arbuz_kz


Ежедневно курьеры онлайн-супермаркета Arbuz.kz доставляют огромное количество товаров — от свежих овощей и фруктов до бытовой химии и товаров для дома, вплоть до батареек и лампочек. Прием заказов осуществляется с 09:00 до 20:00, а доставка заказов с 09:00 до 22:00.


@Instashop.kz


Быстрая доставка продуктов в Алматы и Нур-Султане, которая работает с такими супермаркетами, как METRO, Magnum Cash&Carry, galmart, Interfood.

Заказы принимают круглосуточно.


@Jmart.kz


JMart.kz — часть экосистемы и маркетплейс от Jysan Bank. Думая о своих клиентах, банк создал уникальный продукт с целью упростить клиентам процесс поиска и покупки любых товаров в интернете и не беспокоиться об их сохранности при доставке в городах Нур-Султан и Алматы.

Заказы принимают с 09:00 до 20:00.


pexels-lisa-fotios-1992912.jpg



Доставка только по Алматы


@dastarkhan24.kz


Dastarkhan24 — быстрый и удобный сервис заказа продуктов. Доставка работает круглосуточно.



Доставка только по Нур-Султану


@vkusmartastana


«Вкус Март» — это сеть столичных супермаркетов c ассортиментом более 10 000 наименований продуктов и сопутствующих товаров, со специализированными отделами кулинарии и кондитерских изделий.

Режим работы: 09:00 — 23:00, а доставка продуктов осуществляется с 11:00 до 18:00.


@astykzhan


Приложение с каталогом и акциями. Девиз — экономия, удобство, качество.

Режим работы: 08:00 — 24:00, доставка продуктов с 10:00 до 23:00.

Подписаться на рассылку WE project!

Мы пишем о том, что помогает сориентироваться в новом мире и выбрать то, что нужно именно вам.

#алматы #нурсултан #доставкаеды #доставкапродуктов
C ЭТОЙ СТАТЬЕЙ ЧИТАЮТ
Где в Алматы поесть вегетарианцу: 10 заведений с большим выбором блюд
1371
LG Electronics, Coca-Cola и Tikkurila: какие производства есть в Алматы
5166
7 ресторанов национальной казахской кухни в Алматы
2057