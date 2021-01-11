7 самых популярных служб доставки в Алматы и Нур-Султане

Доставка по Алматы и Нур-Султану







Наверное, самая известная служба доставки продуктов и не только. Привозят в тот же день. Доставляют не только продукты, но и лекарства, блюда из ресторанов — все, что угодно.

Прием заказов:

Алматы: 09:00 — 21:40

Нур-Султан: 10:00 — 22:30





Ежедневно курьеры онлайн-супермаркета Arbuz.kz доставляют огромное количество товаров — от свежих овощей и фруктов до бытовой химии и товаров для дома, вплоть до батареек и лампочек. Прием заказов осуществляется с 09:00 до 20:00, а доставка заказов с 09:00 до 22:00.





Быстрая доставка продуктов в Алматы и Нур-Султане, которая работает с такими супермаркетами, как METRO, Magnum Cash&Carry, galmart, Interfood.

Заказы принимают круглосуточно.





JMart.kz — часть экосистемы и маркетплейс от Jysan Bank. Думая о своих клиентах, банк создал уникальный продукт с целью упростить клиентам процесс поиска и покупки любых товаров в интернете и не беспокоиться об их сохранности при доставке в городах Нур-Султан и Алматы.

Заказы принимают с 09:00 до 20:00.













Доставка только по Алматы





Dastarkhan24 — быстрый и удобный сервис заказа продуктов. Доставка работает круглосуточно.





Доставка только по Нур-Султану





«Вкус Март» — это сеть столичных супермаркетов c ассортиментом более 10 000 наименований продуктов и сопутствующих товаров, со специализированными отделами кулинарии и кондитерских изделий.

Режим работы: 09:00 — 23:00, а доставка продуктов осуществляется с 11:00 до 18:00.





Приложение с каталогом и акциями. Девиз — экономия, удобство, качество.

Режим работы: 08:00 — 24:00, доставка продуктов с 10:00 до 23:00.