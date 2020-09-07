7 самых ожидаемых сериалов и фильмов от Netflix

«Молодой Валландер»





Сериал «Вдали»

Триллер «Думаю, как все закончить»





Психологический триллер «Дьявол всегда здесь»

Документальный фильм Challenger: the Final Flight

Сериал «Рэтчед»

Фильм «Энола Холмс»

Главный герой повествования молодой детектив Курт Валландер, персонаж, созданный шведским писателем и театральным режиссером Хеннингом Манкелем. Курт Валландер, только что окончивший полицейскую академию, становится свидетелем жестокого преступления и втягивается в его расследование, возглавляемое старшим офицером Хембергом.Крупнобюджетный научно-фантастический сериал о космонавтах и их семьях. Главную роль в шоу исполнит двукратная обладательница премии «Оскар» Хилари Суонк. В центре сюжета окажется американская летчица Эмма Грин, которая возглавляет первый пилотируемый полет на Марс. Ей приходится оставить дома мужа и дочь, но вскоре она понимает, насколько ей тяжело быть вдали от близких.«Думаю, как все закончить» — это триллер о девушке, которая, несмотря на то, что планирует расстаться со своим бойфрендом, отправляется в поездку, чтобы встретиться с его родителями на изолированной ферме. Как только они там появляются, все начинает идти по неожиданному сценарию.Режиссер картины — обладатель «Оскара» Чарли Кауфман. Главную роль сыграла звезда сериалов «Чернобыль» и «Табу» Джесси Бакли.Психологический триллер, основанный на романе Дональда Рэя Поллока, с крутым актерским составом: Роберт Паттинсон, Себастиан Стэн, Райли Киф, Билл Скарсгаард, Том Холланд. Холланд играет Арвинда Рассела, молодого человека, пытающегося защитить свою семью от сил коррупции в сельском городке.Новый документальный сериал Netflix исследует миссию космического челнока «Челленджер». В 1986 году «Челленджер» прервал свой полет всего на 73 секунде, почти мгновенно убив всех семерых членов экипажа на борту. Катастрофа стала предметом множества обсуждений в области безопасности полетов и порядочности на производстве. Одно из исследований, проведенных после катастрофы, показало, что только два события в американской истории получали подобный резонанс в обществе: убийство Джона Кеннеди и смерть Франклина Рузвельта.Молодая медсестра в психиатрической больнице постепенно превращается в хладнокровного монстра, который будет держать в страхе всех пациентов.У 14-летней Энолы Холмс исчезает мать. Она просит помощи у старших братьев, Майкрофта и Шерлока, но они воспринимают исчезновение как нечто незначительное. Энола сбегает из дома в Лондон, где пытается разгадать тайну своей пропавшей матери, которую играет Хелена Бонем Картер.