7 преподавателей из Центральной Азии, которые работают в ОАЭ, США и других странах

Жалалидин Жээнбай









Жалалидин родом из Кыргызстана, там же учился. Строит карьеру преподавателя за рубежом. Работал в университете Монтаны и государственном университете Роджерса. С 2014 года работает преподавателем Zayed University в ОАЭ.

Алма Кунанбаева





Алма училась в Московской Государственной Консерватории имени П.И. Чайковского. Теперь историк живет в США, работает в Стэнфордском университете. Профессор читает студентам лекции по истории евразийских кочевников и культуре Центральной Азии.





Наргис Касенова









Наргис — политолог, с 2018 года работает в гарвардском Центре Дэвиса по российским и евразийским исследованиям. Занимается научной работой в сфере региональной геополитики.





Муртазо Назаров





Муртазо Назаров родился в Таджикистане. С 2014 по 2018 год был ассистентом профессора, а с 2018 года как профессор преподает в Uppsala University — старейшем вузе Швеции.





Архат Абжанов





Архат учился в университете Индианы, занимался научными исследованиями и преподавал на биологическом факультете в Гарварде. Сейчас он лектор и научный сотрудник в Имперском колледже Лондона.





Диас Нурмагамбетов





У Диаса двадцатилетний опыт научной деятельности в Казахстане. Но после переезда в США он искал работу в новой стране. С 2018 года преподает в техасском PrairieView A&M University.





Максим Смакеев





Скрипач родом из Кыргызстана. Максим переехал в Мексику 25 лет назад. Он работает преподавателем в Universidad de Guanajuato.