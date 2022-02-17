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WE важно, кто рядом с нами и нашими семьями. МЫ стремимся делать так, чтобы вокруг нас были надежные люди, которым можно доверять. Рекомендуя людей, обратите внимание на наши ценности и ориентиры.

    Наши люди WE:

  • Наш Человек стремится создавать то, что улучшает жизнь людей

  • Наш Человек в общении с окружением честен и справедлив, порядочен и верен

  • Вы доверяете ему и уверены в его искренности

  • Наш Человек живет полной жизнью: любимая семья, достойное окружение, любимое дело, интересное хобби

  • Наш Человек всегда идет вперед и развивается

  • Наш Человек неравнодушен и готов вместе с нами создавать добрые дела

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7 преподавателей из Центральной Азии, которые работают в ОАЭ, США и других странах
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Сегодня в 16:50

7 преподавателей из Центральной Азии, которые работают в ОАЭ, США и других странах

Жалалидин Жээнбай


Жалалидин Жээнбай.jpg

Жалалидин родом из Кыргызстана, там же учился. Строит карьеру преподавателя за рубежом. Работал в университете Монтаны и государственном университете Роджерса. С 2014 года работает преподавателем Zayed University в ОАЭ.



Алма Кунанбаева


Алма училась в Московской Государственной Консерватории имени П.И. Чайковского. Теперь историк живет в США, работает в Стэнфордском университете. Профессор читает студентам лекции по истории евразийских кочевников и культуре Центральной Азии.


Наргис Касенова


Наргис Касенова.jpg

Наргис — политолог, с 2018 года работает в гарвардском Центре Дэвиса по российским и евразийским исследованиям. Занимается научной работой в сфере региональной геополитики.


Муртазо Назаров


Муртазо Назаров родился в Таджикистане. С 2014 по 2018 год был ассистентом профессора, а с 2018 года как профессор преподает в Uppsala University — старейшем вузе Швеции.


Архат Абжанов


Архат Абжанов.jpg

Архат учился в университете Индианы, занимался научными исследованиями и преподавал на биологическом факультете в Гарварде. Сейчас он лектор и научный сотрудник в Имперском колледже Лондона.


Диас Нурмагамбетов


У Диаса двадцатилетний опыт научной деятельности в Казахстане. Но после переезда в США он искал работу в новой стране. С 2018 года преподает в техасском PrairieView A&M University.


Максим Смакеев


Максим Смакеев.jpg

Скрипач родом из Кыргызстана. Максим переехал в Мексику 25 лет назад. Он работает преподавателем в Universidad de Guanajuato.

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