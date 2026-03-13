Youtube Перейти на официальный канал WE Project в Telegram Перейти на офицальную страницу WE Project в Instagram
WE
WE важно, кто рядом с нами и нашими семьями. МЫ стремимся делать так, чтобы вокруг нас были надежные люди, которым можно доверять. Рекомендуя людей, обратите внимание на наши ценности и ориентиры.

    Наши люди WE:

  • Наш Человек стремится создавать то, что улучшает жизнь людей

  • Наш Человек в общении с окружением честен и справедлив, порядочен и верен

  • Вы доверяете ему и уверены в его искренности

  • Наш Человек живет полной жизнью: любимая семья, достойное окружение, любимое дело, интересное хобби

  • Наш Человек всегда идет вперед и развивается

  • Наш Человек неравнодушен и готов вместе с нами создавать добрые дела

logo
7 предпринимателей из Кокшетау, о которых стоит знать
Центральная Азия

10.03.2026

7 предпринимателей из Кокшетау, о которых стоит знать

Рассказываем о семи предпринимателях родом из Кокшетау — от владельца банка из списка Forbes до основателя социального хаба, которые реализовали себя в разных сферах и внесли вклад в развитие бизнеса и общества.



Александр Дворцевой


Директор ИП «СКЦ Бетон», предприниматель, восстановивший производство железобетонных изделий в Кокшетау. Начинал с небольшого производства — работы с цементом и изготовления пескоблоков и брусчатки. В итоге завод железобетонных конструкций был восстановлен и приведен к полноценной работе, что позволило создать рабочие места и вернуть в экономику города важный производственный актив.



Фоат Ишмухаметов


Предприниматель и общественный деятель, активно выступающий за привлечение инвестиций в Кокшетау и Акмолинскую область. Он регулярно участвует в деловых мероприятиях региона, выступает с инициативами по развитию локальной экономики и публично обсуждает инвестиционный климат. Среди его инициатив — первый в Казахстане вейк-парк и яхт-клуб в Бурабае, а также производство финских беседок-гриль для отдыха на природе.



Жанибек Шарипов


Основатель производства экологичной упаковки в Кокшетау. Он занялся выпуском экологически чистых бумажных пакетов для хлебобулочных изделий и других товаров повседневного спроса в качестве альтернативы полиэтиленовой упаковке. Шарипов начинал с небольших объемов, постепенно налаживая сбыт среди кокшетауских производителей и ритейла.



Дулат Ашимов, @dulat_ashimov


Ювелир и основатель бренда ashimov.kz, сочетающего традиции казахского ювелирного искусства с современным дизайном. После учебы по специальности «художественная металлургия» Дулат открыл собственную мастерскую. Его работы выполнены в технике ручной обработки металла и обращаются к казахским орнаментам и символике. Бренд ashimov.kz привлек внимание международных организаций, в частности, проект был отмечен в рамках программ поддержки малого бизнеса Центра международной торговли ITC. Мастерская работает как с частными заказами, так и с корпоративными клиентами.



Рашид Сарсенов


Один из наиболее известных предпринимателей-уроженцев Кокшетау, входящий в список богатейших бизнесменов Казахстана по версии Forbes. В бизнесе сосредоточился на финансовом секторе: он основной владелец АО «Нурбанк» — одного из крупных коммерческих банков страны. Помимо банка, его активы включают страховую компанию «Виктория», торговые сети «Французский дом», Beautymania и Imperial Home, отель Caspian Riviera в Актау, производство воды Vita и винодельческий комплекс Chateau Silk Alley в Туркестанской области.



Рамазан Мукатаев, @ramazan_mukataev


Основатель социального хаба «Бизнес без барьеров» в Кокшетау, созданного для поддержки людей с инвалидностью. Проект помогает людям с ограниченными возможностями здоровья осваивать профессии, получать рабочие места и открывать собственное дело через обучение, менторство и содействие трудоустройству.



Бакытжан Джапсарбаев, @bakytzhan_80


Предприниматель в сфере гостеприимства и туризма, развивающий гостиничный бизнес на курортах Бурабай и Зеренда. Оба курорта расположены в Акмолинской области и входят в число самых популярных туристических направлений Казахстана. Джапсарбаев инвестирует в развитие гостиничной инфраструктуры региона, ориентируясь на растущий внутренний туризм. Его проекты охватывают несколько объектов размещения на обоих курортах.

#бизнес #кокшетау #предприниматели #личности
