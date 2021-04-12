7 онлайн-школ, где ребенка научат программированию с нуля

GEEKBRAINS

Курсы для детей:

— Программирование на Scratch.

Для детей 7-12 лет. Дети создадут мультфильм и пять игр под руководством педагога в среде программирования Scratch.

— Minecraft: программирование на языке Python.

Для детей 10-16 лет. Программирование на Python: создание 3D-вселенных и управление искусственным интеллектом.

— Разработка игр на Python.

Для детей 9-12 лет. Дети придумают сюжет, напишут код и сделают игру на популярном языке программирования.

— Разработка игр на Unity.

Для детей 11-17 лет. Разработка 3D-игры с нуля: сюжет, дизайн, механика и реализация

— Веб-разработка.

Для детей 11-17 лет. Под руководством опытного преподавателя ученики разработают сайт о любимой игре, супергерое, музыканте или о чем угодно.

— Разработка игр на Java.

Для детей 11-17 лет. Ученики с нуля создадут интересную 2D-игру и запустят ее на Android-смартфоне.

— Веб-дизайн: создание сайтов в Tilda, Figma и Readymag.

Для детей 12-17 лет. Научат создавать и проектировать сайты на популярных конструкторах.

— Блогинг для подростков.

Для детей 13-17 лет. Помогут детям раскрывать их таланты, научат презентовать себя, писать сценарии, работать с камерой и общаться со зрителями. Помимо творческих навыков, ребята осваивают безопасный блогинг в Instagram, TikTok и YouTube.

— Робототехника на Arduino.

Для детей 10-15 лет. Научат управлять роботами, рисовать схемы, программировать датчики и двигатели.

Подробнее здесь.





Школа MOVAVI

Образовательный проект IT-компании Movavi. Детская онлайн-школа взрослого программирования и­ IT­-профессий. Для детей 8-17 лет. Пробный онлайн-урок бесплатно.

Курсы:

— Программирование на языке Python

Для детей 12-17 лет. Базовый курс по разработке с нуля до первых приложений, игр и утилитов.

— Программирование на языке Scratch

Для детей 8-11 лет. Изучают основы блочного программирования через создание собственных игр.

Подробнее здесь.

PROGKIDS

Индивидуальные занятия по программированию с репетитором для детей от 7 лет. Тестовый урок с преподавателем бесплатно. Ребенок может придумать и создать свою игру, квест или все, что придет ему в голову.

Курсы:

— Snap в среде Minecraft

Ребенок познакомится с основными понятиями программирования: переменные, функции, циклы, условные операторы.

— Python в среде Minecraft

Ученики познакомятся с основными понятиями программирования и синтаксисом языка программирования Python.

— Создание игр в Scratch

Курс для детей, которые только начинают учиться программированию. В ходе курса ребенок сделает 10 игр.

— Создание игр в Roblox Studio

Дети узнают, как создавать собственные игры в Roblox Studio.

Подробнее здесь.





CODEWAY

Онлайн- и офлайн-школа по программированию и робототехнике с преподавателями-практиками для детей от 3-15 лет.

Курсы:

— Креативное программирование для детей

Для детей 7-10 лет. Ребенок окунется в мир информационных технологий путем решения задач, а также создаст свой первый IT-проект.

— Алгоритмизация и программирование

Для детей 10-15 лет. Ребенок начнет свой путь программиста, будет готовиться к школьным олимпиадам по информатике.

— Game dev, 3D-модулирование

Для детей 13-15 лет. Ребенок научится работать с мировыми движками по созданию и разработке игр, а также освоит навык создания 3D-объектов.

Подробнее здесь.

«Кодиум»

Международная онлайн-школа программирования для детей от 6 до 15 лет.

Обучение состоит из 4 ступеней:

1. Для детей 5-7 лет «Алгоритмика и компьютерная графика»

2. Для детей 6-10 лет «Создание 2D-игр в Scratch»

3. Для детей 11-14 лет «Мобильная разработка»

4. Для детей 11-16 лет «WEB-разработка/ Python»

Ребенок встречается с педагогом онлайн по расписанию занятий. Урок длится 50 минут: разбор темы, закрепление через создание проекта, домашнее задание и активности по ходу урока.

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Компьютерная академия «ШАГ»

Работает с 1999 года. Есть онлайн-интенсивы для детей и подростков 9-14 лет. Занятия проходят в онлайн-классах с преподавателем. Работают две группы по возрасту: для детей 9-11 лет и для 12-14 лет.

Программы:

— ИТ: создание игр, веб-дизайн, игровой дизайн

— Minecraft

— Создание игр

— Бизнес и стартапы

— Блогинг

— Веб-дизайн

Также есть виртуальные IT-лагеря: Minecraft, IT-микс, Youtube и блогинг, подготовительные курсы МКА. Длительность лагерей — от 5 дней до 1 месяца.

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«Кодемика»

Дополнительное профессиональное образование в сфере информационных технологий для школьников и взрослых с возможностью получения IT-профессии. Школу отличает углубленная программа, продолжительность курсов от 9 месяцев, с уклоном в практику и набором базовых предметов для улучшения результатов в школе и легкого поступления в IT-вуз.

Курсы:

— Создание игр и мультфильмов на Scratch

Для 1-4 класса. Ребята научатся создавать мультфильмы, компьютерные игры в интерактивной среде Scratch, изучат принципы работы базовых операторов, освоят базовые алгоритмы, научатся работать с объектами, структурами данных и даже реализовывать многопоточность. В конце курса учащихся ожидает финальный проект — многоуровневая игра.

— Создание 2D-игр на Python

Для 5-6 класса. Курс в игровой форме знакомит с программированием, средой разработки и подходами при написании программного кода. Дети изучают циклы, условные операторы, учатся использовать переменные, создавать свои функции, изучать основы ООП, использовать библиотеки, создавать своих героев, создавать анимацию, продумывать сценарии и в итоге пишут полноценную 2D-игру.

— Java-разработчик, основы

Для 7-11 класса. Полный курс по изучению программирования: от первой программы до создания своего сервера, веб-интерфейса для него и мобильных приложений под iOS и Android.

Курс включает сотни задач, десяток технологий, изучение дискретной математики, сетевые технологий и компьютерную безопасность.

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