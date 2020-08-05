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WE важно, кто рядом с нами и нашими семьями. МЫ стремимся делать так, чтобы вокруг нас были надежные люди, которым можно доверять. Рекомендуя людей, обратите внимание на наши ценности и ориентиры.

    Наши люди WE:

  • Наш Человек стремится создавать то, что улучшает жизнь людей

  • Наш Человек в общении с окружением честен и справедлив, порядочен и верен

  • Вы доверяете ему и уверены в его искренности

  • Наш Человек живет полной жизнью: любимая семья, достойное окружение, любимое дело, интересное хобби

  • Наш Человек всегда идет вперед и развивается

  • Наш Человек неравнодушен и готов вместе с нами создавать добрые дела

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7 новых сериалов августа
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Сегодня в 10:50

7 новых сериалов августа

«Маленькие пташки», 4 августа



В центре сюжета — две разные героини: Джуно Темпл и Юмна Марван, которые в середине пятидесятых попадают в международную зону города Танжер на территории Марокко. Там им предстоит разобраться в себе и своей сексуальности, наконец-то освободиться от предрассудков времени и общественных стереотипов, чтобы стать счастливыми.

Канал: Sky Atlantic, more.tv

«Сториз», 10 августа



Скетчком про жизнь героев самых разных интересов и статусов. Сумасшедшая экоактивистка, находчивый алкоголик, судья с приговором за слишком долгое аудиосообщение, блогер-бабушка и малышка-коуч, московские фифы, назойливая бывшая, врач с идеальным почерком и другие герои. Проект снимался в формате коротких сториз, которые пользователи публикуют в социальных сетях.

Канал: СТС

«Тед Лассо», 14 августа



Тренер сборной колледжа Канзаса по американскому футболу Тед Лассо — не слишком приметный и не особо удачливый мужчина. По странному стечению обстоятельств именно он переезжает в Англию, где ему предлагают роль тренера профессионального футбольного клуба. Проблема заключается в том, что Лассо не очень-то понимает разницу между американским и обычным футболом.

Канал: Apple TV+

«Страна Лавкрафта», 16 августа



22-летний ветеран Корейской войны Аттикус вместе с подругой детства и дядей отправляется в путешествие по Штатам на поиски отца. На пути он встретится не только с расистами, но и с настоящими монстрами.

Канал: HBO

«Хороший человек», 20 августа



В провинциальный городок Рубежный приезжает следователь из Москвы Евгения Ключевская. Начальство командировало ее с официальной формулировкой «проверить информацию СМИ о существовании серийного убийцы». В Рубежном москвичку встречают прохладно: как и в любом небольшом городе, здесь еще с 90-х сложилась своя экосистема, где все друг с другом в чем-то повязаны и в шкафу каждого припрятано по скелету. Напарником Ключевской становится Иван Крутихин, местный следователь.

За проект отвечал режиссер «Содержанок» Константин Богомолов.

Канал: START

«Люцифер», 5 сезон, 21 августа



«Люцифер», 5 сезон — продолжение американского телесериала. Первый сезон вышел в 2016 году. Люцифер понимает, что пророчество Кинли было верным и что Хлоя всегда была его настоящей первой любовью. Чтобы защитить всех от вторжения демонов, Люцифер решает вернуться в ад. После поцелуя с Хлоей Люцифер, который восстановил свои первоначальные крылья ангела, летит обратно на трон в аду, оставляя Хлою с разбитым сердцем.

Канал: Netflix

«Агентство О.К.О.», 24 августа



Бывший опер с Петровки работает в паре с девушкой-экстрасенсом. На частные деньги они занимаются поисками пропавших без вести, расследованием убийств, смертей и прочих дел, где оказалась бессильна полиция.

Канал: ТВ-3

Источник фотографии: applepro.news

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