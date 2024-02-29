7 мест в Ташкенте, где можно встретить самых модных и креативных горожан

Бары, концептуальные пространства и заведения. Подборка классных и модных мест в Ташкенте, которые стоят вашего внимания.





Teplo Store, @teplostore_2022





Teplo Store — проект Чарос Камаловой, который занимается поддержкой локальных брендов с 2018 года.

В пространстве собрано около 70 брендов. Это одежда, украшения, изделия для дома, аксессуары, продукция для детей и многое другое. Помимо этого, в Teplo Store есть зона для мастер-классов и теплых встреч. Фестивали и маркеты проходят один раз в несколько месяцев, там собираются самые модные горожане.





Gravity Bar, @gravitybar.tashkent





Gravity Bar — относительно молодое, но уже знаковое и культовое для города место. Расположено заведение на пятом этаже отеля Sapiens.

Формат проекта — клубный бар, куда можно попасть только с резидентом, который должен состоять в закрытом Telegram-канале. Свою особую популярность Gravity Bar получил благодаря интересному концепту.





Maqom, @maqom_bar

Рестобар, в котором кипит жизнь! Местных инфлюенсеров притягивает интерьер и общая атмосфера места — живописный art deco перекликается с узбекской росписью на потолках.

Здесь проводятся мастер-классы, музыкальные вечера и не только.





Benedict, @benedict_cafe_tashkent

Где поесть самые вкусные завтраки и сделать самые «инстаграмные» утренние фотографии? Именно здесь. Из других достоинств, городское кафе Benedict удостоилось награды премии Meal&Drinks Choice Award.

Посетителям заведение предлагает любимые блюда, хиты разных кухонь мира, вкусный кофе и уютную атмосферу.





«Такахули», @tkh.uz





Новое городское грузинское заведение формата бистро. В «Такахули» часто проводят самые разные вечеринки и выступления со спикерами. К примеру, недавно DJ Legroni радовал посетителей заведения классным лайн-апом во время очередного ивента.





«Хорошая девочка», @xdevochka.uz

«Хорошая девочка» — это новый проект ресторанного холдинга Sun Group с современным взглядом на гастрономию и популярные тенденции.

Ресторан сочетает в себе черты fast casual и fine dining. Меню отличается изысканной подачей и разнообразием блюд, а дизайн — спокойными пастельными оттенками. По выходным здесь выступают лучшие DJ города и проводятся тематические мероприятия.





Флагманский магазин Dildora Kasimova, @dildorakasimova

В конце прошлого года узбекский дизайнер Dildora Kasimova открыла флагманский магазин своего бренда. Здесь покупатели могут погрузиться в мир моды и неповторимого стиля.