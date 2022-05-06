7 мая Шымкент примет республиканский турнир — Чемпионат Республики Казахстан по триатлону

Чемпионат Республики Казахстан по триатлону — национальный турнир по триатлону среди профессиональных атлетов, проводимый под эгидой Казахстанской Федерацией Триатлона.
Гонка на суперспринтерской дистанции с раздельным стартом будет состоять из трех этапов: 300 метров плавания, восьми километров велогонки и двух километров бега. Ожидается участие более 110 атлетов из различных регионов Казахстана.
Целями соревнований являются:
— развитие триатлона и популяризация здорового образа жизни в Казахстане
— повышение уровня мастерства и квалификации казахстанских профессиональных атлетов, тренеров и судей
— выявление сильнейших атлетов.
Дата проведения: 7 мая 2022 года
Место проведения: город Шымкент, озеро Тулпар
Старт соревнований: 09.00. Церемония награждения: 10.45.
Главный судья соревнований: Михаил Кузнецов.