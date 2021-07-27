7 казахстанских специалистов по PR, маркетингу и SMM, к которым можно обратиться за консультацией

Руслан Саржанов

Альбина Бунеску

Назым Жангазинова

Сауле Сергазинова

Айнура Ашимова

Акерке Берлибай

Карина Юнусова

Руслан — специалист по маркетингу в социальных сетях, а в частности, в Instagram. В своем блоге он делится полезной информации о продвижении блога, алгоритмах, изменениях и трендах Instagram. Также на основе примеров реальных блогеров он раскрывает формулы успеха популярных аккаунтов. Руслан консультирует предпринимателей, медийных личностей и начинающих блогеров для помощи с развитием их блога. Стоимость консультации начинается от 10 000 рублей за встречу.«Как Beyonce в R'n'B, так Бунеску в маркетинге», так себя позиционирует Альбина. Альбина сооснователь Astana Marketing Club и внешний маркетинговый директор, основываясь на своем девятилетнем опыте она может предложить помощь компаниям, предпринимателям и публичным личностям в построении сильной маркетинговой стратегии. Стоимость консультации с последующим кураторством — 250 000 тенге.Назым Жангазинова — специалист в области связей с общественностью и с опытом работы в британско-японском коммуникационном холдинге Dentsu Aegis. Она сертифицированный эксперт CPD, имеет опыт работы более семи лет и успешные реализованные PR-кампаний в различных отраслях. Назым — консультирующий специалист, помогает с анализом эффективности существующей PR-стратегии и построению новой. Стоимость консультации начинается от 100 000 тенге.Сауле — эксперт по связям с общественностью и инфлюенс-маркетингу, предприниматель и инфлюенсер. Она специализируется на продвижении, построении личного бренда и маркетинге лидеров мнений. Предприниматели, инфлюенсеры и медийные личности могут обратиться к Сауле за консультацией по продвижению.Айнура сооснователь Astana Marketing Club, основатель PR-школы и практикующий PR-специалист. Компании, предприниматели и медийные личности могут получить консультацию от Айнур Ашимовой, где она разберет детально ваш кейс и предложит подходящую стратегию.Акерке — блогер, специалист по связям с общественностью, сертифицированный медиа-тренер, основательница медиашколы Jas Media House. Она делится полезной информацией на своей странице в Instagram, а также дает консультации предпринимателям, публичным личностям и политикам.Карина — TikTok блогер и эксперт №1 в этой социальной сети в Казахстане. Девушка уже организовала свои курсы по ведению страниц в TikTok, и даже проводит индивидуальнее консультации для предпринимателей и блогеров.