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WE важно, кто рядом с нами и нашими семьями. МЫ стремимся делать так, чтобы вокруг нас были надежные люди, которым можно доверять. Рекомендуя людей, обратите внимание на наши ценности и ориентиры.

    Наши люди WE:

  • Наш Человек стремится создавать то, что улучшает жизнь людей

  • Наш Человек в общении с окружением честен и справедлив, порядочен и верен

  • Вы доверяете ему и уверены в его искренности

  • Наш Человек живет полной жизнью: любимая семья, достойное окружение, любимое дело, интересное хобби

  • Наш Человек всегда идет вперед и развивается

  • Наш Человек неравнодушен и готов вместе с нами создавать добрые дела

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7 казахстанских специалистов по PR, маркетингу и SMM, к которым можно обратиться за консультацией
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Сегодня в 15:50

7 казахстанских специалистов по PR, маркетингу и SMM, к которым можно обратиться за консультацией

Мы собрали для вас подборку специалистов, которым вы можете задать свои вопросы по продвижению бизнеса или блога.

Руслан Саржанов
@ruslan_the_chief

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Руслан — специалист по маркетингу в социальных сетях, а в частности, в Instagram. В своем блоге он делится полезной информации о продвижении блога, алгоритмах, изменениях и трендах Instagram. Также на основе примеров реальных блогеров он раскрывает формулы успеха популярных аккаунтов. Руслан консультирует предпринимателей, медийных личностей и начинающих блогеров для помощи с развитием их блога. Стоимость консультации начинается от 10 000 рублей за встречу.

Альбина Бунеску
@albunesku

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«Как Beyonce в R'n'B, так Бунеску в маркетинге», так себя позиционирует Альбина. Альбина сооснователь Astana Marketing Club и внешний маркетинговый директор, основываясь на своем девятилетнем опыте она может предложить помощь компаниям, предпринимателям и публичным личностям в построении сильной маркетинговой стратегии. Стоимость консультации с последующим кураторством — 250 000 тенге.

Назым Жангазинова
@nazym_pr

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Назым Жангазинова — специалист в области связей с общественностью и с опытом работы в британско-японском коммуникационном холдинге Dentsu Aegis. Она сертифицированный эксперт CPD, имеет опыт работы более семи лет и успешные реализованные PR-кампаний в различных отраслях. Назым — консультирующий специалист, помогает с анализом эффективности существующей PR-стратегии и построению новой. Стоимость консультации начинается от 100 000 тенге.

Сауле Сергазинова
@saule_sergazinova

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Сауле — эксперт по связям с общественностью и инфлюенс-маркетингу, предприниматель и инфлюенсер. Она специализируется на продвижении, построении личного бренда и маркетинге лидеров мнений. Предприниматели, инфлюенсеры и медийные личности могут обратиться к Сауле за консультацией по продвижению.

Айнура Ашимова
@ainura_ashim

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Айнура сооснователь Astana Marketing Club, основатель PR-школы и практикующий PR-специалист. Компании, предприниматели и медийные личности могут получить консультацию от Айнур Ашимовой, где она разберет детально ваш кейс и предложит подходящую стратегию.

Акерке Берлибай
@berlibay_akerke

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Акерке — блогер, специалист по связям с общественностью, сертифицированный медиа-тренер, основательница медиашколы Jas Media House. Она делится полезной информацией на своей странице в Instagram, а также дает консультации предпринимателям, публичным личностям и политикам.

Карина Юнусова
@qarinagram

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Карина — TikTok блогер и эксперт №1 в этой социальной сети в Казахстане. Девушка уже организовала свои курсы по ведению страниц в TikTok, и даже проводит индивидуальнее консультации для предпринимателей и блогеров.

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