7 казахстанских маркетологов в Instagram, к которым можно обратиться за консультацией

Маркетинг сегодня нужен всем, как для малого бизнеса, так для специалистов. Мы собрали для вас несколько маркетологов, которые помогут вам в продвижении бизнеса.







Аслия — маркетолог и продюсер. Она помогает развивать личный бренд своим клиентам и ведет авторский курс: «Сам себе продюсер», также девушка эксперт по продвижению бизнеса в Instagram.









Айман — автор книги «Нейромаркетинг» и декан Школы менеджмента университета AlmaU. На странице Айман можно найти информацию о том, как создавалась ее книга и записаться на курс Neuromarketing Lab.









Айнура — маркетолог, PR-специалист и эксперт в продвижении личного бренда, еще Айнура сооснователь Astana Marketing Club. В прошлом Айнура была руководителем PR-отдела в BI Group, а сейчас управляющий директор по PR в Атамекен.









Элла — маркетолог, рассказывает о продвижении бизнеса и личных страниц в Instagram. Она автор собственных курсов: «Переквалификация: Как стать SMMщиком в 2021 году», «Авторский онлайн-курс по маркетингу, продажам и бизнесу».









Аханби — таргетолог, ведет проекты и собственный курс по таргетированной рекламе. На его странице можно найти много полезной информации по настройке рекламы в социальных сетях.









Малика — стратегический маркетолог и продюсер, проводит консультации для микробизнеса и МСБ, имеет собственное маркетинговое бюро и свой продакшн.









Дамир — маркетолог, в прошлом занимался продвижением сети пиццерий Dodo в Казахстане, а сегодня строит свой собственный бизнес в сфере автоматизации бизнес-процессов и помогает малому бизнесу развивать маркетинг.