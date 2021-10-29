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WE важно, кто рядом с нами и нашими семьями. МЫ стремимся делать так, чтобы вокруг нас были надежные люди, которым можно доверять. Рекомендуя людей, обратите внимание на наши ценности и ориентиры.

    Наши люди WE:

  • Наш Человек стремится создавать то, что улучшает жизнь людей

  • Наш Человек в общении с окружением честен и справедлив, порядочен и верен

  • Вы доверяете ему и уверены в его искренности

  • Наш Человек живет полной жизнью: любимая семья, достойное окружение, любимое дело, интересное хобби

  • Наш Человек всегда идет вперед и развивается

  • Наш Человек неравнодушен и готов вместе с нами создавать добрые дела

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7 казахстанских маркетологов в Instagram, к которым можно обратиться за консультацией
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Вчера в 19:29

7 казахстанских маркетологов в Instagram, к которым можно обратиться за консультацией

Маркетинг сегодня нужен всем, как для малого бизнеса, так для специалистов. Мы собрали для вас несколько маркетологов, которые помогут вам в продвижении бизнеса.


Аслия, @asliya.ahmadiya


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Аслия — маркетолог и продюсер. Она помогает развивать личный бренд своим клиентам и ведет авторский курс: «Сам себе продюсер», также девушка эксперт по продвижению бизнеса в Instagram.


Айман, @aiman_kazybayeva


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Айман — автор книги «Нейромаркетинг» и декан Школы менеджмента университета AlmaU. На странице Айман можно найти информацию о том, как создавалась ее книга и записаться на курс Neuromarketing Lab.


Айнура, @ainura_ashim


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Айнура — маркетолог, PR-специалист и эксперт в продвижении личного бренда, еще Айнура сооснователь Astana Marketing Club. В прошлом Айнура была руководителем PR-отдела в BI Group, а сейчас управляющий директор по PR в Атамекен.


Элла, @makatova_marketing


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Элла — маркетолог, рассказывает о продвижении бизнеса и личных страниц в Instagram. Она автор собственных курсов: «Переквалификация: Как стать SMMщиком в 2021 году», «Авторский онлайн-курс по маркетингу, продажам и бизнесу».


Аханби, @akhanbi_marketing


Аханби — таргетолог, ведет проекты и собственный курс по таргетированной рекламе. На его странице можно найти много полезной информации по настройке рекламы в социальных сетях.


Малика, @likipedia_


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Малика — стратегический маркетолог и продюсер, проводит консультации для микробизнеса и МСБ, имеет собственное маркетинговое бюро и свой продакшн.


Дамир, @damir_tleubayev


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Дамир — маркетолог, в прошлом занимался продвижением сети пиццерий Dodo в Казахстане, а сегодня строит свой собственный бизнес в сфере автоматизации бизнес-процессов и помогает малому бизнесу развивать маркетинг.

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