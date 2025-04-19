7 кафе и ресторанов в Душанбе с уютными летними террасами

Рассказываем об уютных летних террасах и верандах в Душанбе, которые стоит посетить, чтобы насладиться приятной атмосферой и свежим воздухом.





Gusht, @gusht.resto

Ресторан с красивой летней террасой на крыше, расположенный в центре города. Здесь гостей радуют изысканными блюдами и качественным обслуживанием.





Tartin, @tartintj

Кафе, где подают вкусную выпечку и десерты. Вы можете приятно провести время и насладиться атмосферой заведения на уютной террасе.





Amani, @amani.dushanbe

Семейный ресторан с уютной летней террасой, где можно отдохнуть, попробовать вкусные блюда и насладиться свежим воздухом.





Osteria Mario, @mario_shvili_dushanbe

В этом ресторане вам предложат блюда итальянской и грузинской кухонь, а также предоставят возможность насладиться атмосферой уютной веранды.





Antephan, @antephan_tajikistan

Семейный ресторан, где гости могут насладиться настоящим «вкусом Турции», попробовав уникальные блюда как в уютном зале, так и на свежем воздухе.





«Терраса», @restaurant_terrace_

Ресторан с видом на весь город, где вы сможете отведать вкусные мясные блюда и насладиться уютной атмосферой заведения.





«Форель», @restaurant_forel

Рыбный ресторан, в котором гости могут попробовать свежую и вкусную рыбу, а также насладиться прекрасным отдыхом на уютной террасе.



