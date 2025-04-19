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7 кафе и ресторанов в Душанбе с уютными летними террасами
Город Душанбе

10.04.2025

7 кафе и ресторанов в Душанбе с уютными летними террасами

Рассказываем об уютных летних террасах и верандах в Душанбе, которые стоит посетить, чтобы насладиться приятной атмосферой и свежим воздухом.


Gusht, @gusht.resto

Ресторан с красивой летней террасой на крыше, расположенный в центре города. Здесь гостей радуют изысканными блюдами и качественным обслуживанием.


Tartin, @tartintj

Кафе, где подают вкусную выпечку и десерты. Вы можете приятно провести время и насладиться атмосферой заведения на уютной террасе.


Amani, @amani.dushanbe

Семейный ресторан с уютной летней террасой, где можно отдохнуть, попробовать вкусные блюда и насладиться свежим воздухом.


Osteria Mario, @mario_shvili_dushanbe

В этом ресторане вам предложат блюда итальянской и грузинской кухонь, а также предоставят возможность насладиться атмосферой уютной веранды.


Antephan, @antephan_tajikistan

Семейный ресторан, где гости могут насладиться настоящим «вкусом Турции», попробовав уникальные блюда как в уютном зале, так и на свежем воздухе.


«Терраса», @restaurant_terrace_

Ресторан с видом на весь город, где вы сможете отведать вкусные мясные блюда и насладиться уютной атмосферой заведения.


«Форель», @restaurant_forel

Рыбный ресторан, в котором гости могут попробовать свежую и вкусную рыбу, а также насладиться прекрасным отдыхом на уютной террасе.

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