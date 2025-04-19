7 кафе и ресторанов в Душанбе с уютными летними террасами

Рассказываем об уютных летних террасах и верандах в Душанбе, которые стоит посетить, чтобы насладиться приятной атмосферой и свежим воздухом.
Gusht, @gusht.resto
Ресторан с красивой летней террасой на крыше, расположенный в центре города. Здесь гостей радуют изысканными блюдами и качественным обслуживанием.
Tartin, @tartintj
Кафе, где подают вкусную выпечку и десерты. Вы можете приятно провести время и насладиться атмосферой заведения на уютной террасе.
Amani, @amani.dushanbe
Семейный ресторан с уютной летней террасой, где можно отдохнуть, попробовать вкусные блюда и насладиться свежим воздухом.
Osteria Mario, @mario_shvili_dushanbe
В этом ресторане вам предложат блюда итальянской и грузинской кухонь, а также предоставят возможность насладиться атмосферой уютной веранды.
Antephan, @antephan_tajikistan
Семейный ресторан, где гости могут насладиться настоящим «вкусом Турции», попробовав уникальные блюда как в уютном зале, так и на свежем воздухе.
«Терраса», @restaurant_terrace_
Ресторан с видом на весь город, где вы сможете отведать вкусные мясные блюда и насладиться уютной атмосферой заведения.
«Форель», @restaurant_forel
Рыбный ресторан, в котором гости могут попробовать свежую и вкусную рыбу, а также насладиться прекрасным отдыхом на уютной террасе.