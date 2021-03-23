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  • Наш Человек стремится создавать то, что улучшает жизнь людей

  • Наш Человек в общении с окружением честен и справедлив, порядочен и верен

  • Вы доверяете ему и уверены в его искренности

  • Наш Человек живет полной жизнью: любимая семья, достойное окружение, любимое дело, интересное хобби

  • Наш Человек всегда идет вперед и развивается

  • Наш Человек неравнодушен и готов вместе с нами создавать добрые дела

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7 электромобилей, которые уже можно приобрести и помочь экологии
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Сегодня в 11:50

7 электромобилей, которые уже можно приобрести и помочь экологии

Электромобили в Казахстане еще не так популярны, но в скором будущем это изменится. Мы подобрали самые интересные электромобили, которые можно купить уже сейчас в Казахстане и соседней России.

JAC iEV7S

JAC iEV75.jpeg

Пятидверный электромобиль, снабженный электрической силовой установкой.

Он создан специально для тех, кто хочет передвигаться с комфортом, не нанося при этом вреда окружающей среде. Создатели автомобиля добились нулевого уровня выбросов вредных веществ у этого кроссовера.

Стоимость: 14,9 млн тг

Где купить: Allur Auto Astana, г. Нур-Султан, пр. Туран, 51


BMW i3, BMW iX3, BMW i4, BMW eDrive Zones

bmw i3.jpeg

Компактные городские автомобили, созданные на основе концепции гармоничного развития, в соответствии с которой все характеристики подчинены минимизации воздействия на окружающую среду.

Стоимость: от 20 млн тг

Где купить: автоцентр «Бавария BMW», пр. Аль-Фараби, 107, уг. ул. Жарокова


Tesla

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В 2020 году компания Tesla произвела больше 500 тысяч автомобилей. Ближайшие официальные магазины Tesla находятся в Шанхае, Москве и странах Западной Европы, один из таких — MOSCOW TESLA CLUB.

Стоимость: от 750 тысяч рублей до 155 млн рублей

Где купить: Россия, Москва, Кутузовский пр. 32, корп. 1


Nissan LEAF

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Концерн Nissan — один из первых производителей электромобилей в мире. Первый выход на мировой рынок состоялся в 2010 году. Nissan LEAF имеет современный и актуальный дизайн, благодаря массе положительных качеств в 2011 году электрокар удостоился всемирной премии «Автомобиль года».

Стоимость: 34 тысячи евро

Где купить: Россия, Москва, Ленинский пр., 3


Audi e-tron

Audi e-tron.jpg

Audi e-tron питается от аккумуляторной батареи, которая заряжается на 80% за 30 минут. Эта модель представлена в официальном магазине Audi на российском рынке.

Стоимость: от 6 млн рублей

Где купить: Россия, Москва, ул. Обручева, д. 30/1


Ford Motor Company

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Линейка автомобилей Ford разнообразна, включает в себя как спортивные модели, кроссоверы и грузовые авто. Модели электрокаров Ford в основном представлены в гибридном варианте, владелец может пользоваться машиной как экокаром и также при необходимости может подключать природное топливо.

Стоимость: от 5 млн рублей

Где купить: г. Москва, «Мирус Авто», ул. Горбунова, 12, 2, ст. 5


Chevrolet Bolt

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Полностью электрический автомобиль, разработанный компанией General Motors в сотрудничестве с LG Corporation и корейской студией GM в 2016 году в США.

Стоимость: от 37 500 долларов

Где купить: Москва, Россия, Гоголевский бульвар, 11

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#казахстан #технологии #экология #электромобиль #зож
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