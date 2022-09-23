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7 блогов о мужском стиле: помощь с гардеробом, стилизованные съемки и лайфхаки
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Сегодня в 17:45

7 блогов о мужском стиле: помощь с гардеробом, стилизованные съемки и лайфхаки

Собрали блоги экспертов из Центральной Азии, которые помогут в создании стильного мужского образа.


Акжан, @baibacci


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Авиадиспетчер из Алматы ведет блог, в котором показывает, как подбирать простые и модные образы на любой случай. Его видео в TikTok набирают высокие просмотры. Акжан дает простые и легко реализуемые советы для тех, кто хочет выглядеть стильно.


Зи, @ohmybabyzee


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Блог не только о мужском и женском стиле, но и о трендах мира моды и самых ярких новостях шоу-бизнеса. Также его блог о мотивации, поиске себя и вдохновении.


Азиз, @azizmentor


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Эксперт по мужской обуви из Узбекистана ведет познавательный блог.

Его страничка эстетична, а каждая публикация содержит новую полезную информацию.


Наталья, @natalya_personalstyling

IMG_5658.PNG

Женский и мужской стилист, который поможет собрать идеальный гардероб.

У Натальи много простых советов в виде публикаций, которые подойдут и девушкам, и мужчинам.


Ерасыл, @erasylman


IMG_5659.PNG

Мужской стилист, который поможет собрать капсульные наборы и достигнуть уверенности в себе с помощью внешнего вида. Ерасыл недавно начал вести блог в fashion-направлении, но его видео набирают тысячи просмотров.



Ажар, @azhar_bekbossynova

IMG_5660.PNG

Персональный бренд-стилист. Устраивает шопинг-сопровождение, разбирает гардероб и готовит стилизованные съемки.

По большей части ее блог о женской моде, но парни могут взять оттуда много советов для сбора своих образов.


Smanz, @smankz

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Это не просто страничка магазина в TikTok, здесь можно найти много полезных советов по гардеробу.

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#красота #мода #стиль #одежда
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Мы пишем о том, что помогает сориентироваться в новом мире и выбрать то, что нужно именно вам.