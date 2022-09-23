7 блогов о мужском стиле: помощь с гардеробом, стилизованные съемки и лайфхаки

Акжан, @baibacci
Авиадиспетчер из Алматы ведет блог, в котором показывает, как подбирать простые и модные образы на любой случай. Его видео в TikTok набирают высокие просмотры. Акжан дает простые и легко реализуемые советы для тех, кто хочет выглядеть стильно.
Зи, @ohmybabyzee
Блог не только о мужском и женском стиле, но и о трендах мира моды и самых ярких новостях шоу-бизнеса. Также его блог о мотивации, поиске себя и вдохновении.
Азиз, @azizmentor
Эксперт по мужской обуви из Узбекистана ведет познавательный блог.
Его страничка эстетична, а каждая публикация содержит новую полезную информацию.
Наталья, @natalya_personalstyling
Женский и мужской стилист, который поможет собрать идеальный гардероб.
У Натальи много простых советов в виде публикаций, которые подойдут и девушкам, и мужчинам.
Ерасыл, @erasylman
Мужской стилист, который поможет собрать капсульные наборы и достигнуть уверенности в себе с помощью внешнего вида. Ерасыл недавно начал вести блог в fashion-направлении, но его видео набирают тысячи просмотров.
Ажар, @azhar_bekbossynova
Персональный бренд-стилист. Устраивает шопинг-сопровождение, разбирает гардероб и готовит стилизованные съемки.
По большей части ее блог о женской моде, но парни могут взять оттуда много советов для сбора своих образов.
Smanz, @smankz
Это не просто страничка магазина в TikTok, здесь можно найти много полезных советов по гардеробу.