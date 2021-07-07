7 блогеров бренд-амбассадоров, которым свою рекламу доверили крупные компании

Стать бренд-амбассадором хорошего бренда — желание многих инфлюенсеров. Бренды тщательно выбирают для себя блогеров схожих по ценностям и взглядам. Вот кому доверились казахстанские и мировые бренды.
Бейбит Алибеков
1 000 000 подписчиков
Бренд: Amanat
Один из крупнейших блогеров и медиа-менеджеров Казахстана Бейбит Алибеков сегодня бренд-амбассадор страховой компании Amanat, которая занимается как туристическим страхованием, так и страхованием недвижимости и автотранспорта.
Айман Кулумбетова
307 000 подписчиков
Бренд: Technodom
Айман — блогер-маркетолог из Алматы, ведет lifestyle-блог о своей жизни и семье. Она сотрудничала с такими крупными брендами электроники, как Samsung и Bosch, а теперь стала бренд-амбассадором сети магазинов электробытовой и компьютерной техники Technodom. Айман рассказывает об обновлениях ассортимента, новых брендах и акциях.
Сакен Кагаров
154 000 подписчиков
Бренд: Sony
Экстремальный контент-мейкер, спортсмен, путешественник и блогер Сакен Кагаров — бренд-амбассадор сразу нескольких брендов: Gorilla Energy, Sony, The North Face и Aviata.
Карина Сыздыкова
327 000 подписчиков
Бренд: Bosch
Карина — одна из наиболее узнаваемых Insta-мам, мам близняшек, в прошлом сотрудница Big4, а сегодня блогер и предприниматель. У нее сложились партнерские отношения с брендом электробытовой техники Bosch.
Сара Шакет
234 000 подписчиков
Бренд: Mixit
Сара Шакет — юная Instagram и YouTube блогер, рассказывает о своей жизни, красоте и моде. Она стала бренд-амбассадором лаборатории современной косметики Mixit, которая занимается производством линейки уходовой и декоративной косметики. Сара рассказывает аудитории о новинках бренда и новых формулах.
Тауекел Мусилим
1 900 000 подписчиков
Бренд: Ulker
Тауекел — популярная медиаперсона, модель, актер. Он активно ведет свою страничку в Instagram в направлении lifestyle. Более того, он бренд-амбассадор одной из ведущих компаний турецкого происхождения, которая занимается производством еды и напитков. Наиболее узнаваемый продукт этой компании — шоколадный батончик Albeni.
Айдана Меденова
3 400 000 подписчиков
Brand: Nivea
Айдана — популярная казахстанская певица, которая активно ведет свою страницу в социальных сетях. Девушка стала лицом мирового косметического бренда Nivea, который когда-то считался фаворитом прекрасной Мерилин Монро.