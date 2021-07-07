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WE важно, кто рядом с нами и нашими семьями. МЫ стремимся делать так, чтобы вокруг нас были надежные люди, которым можно доверять. Рекомендуя людей, обратите внимание на наши ценности и ориентиры.

    Наши люди WE:

  • Наш Человек стремится создавать то, что улучшает жизнь людей

  • Наш Человек в общении с окружением честен и справедлив, порядочен и верен

  • Вы доверяете ему и уверены в его искренности

  • Наш Человек живет полной жизнью: любимая семья, достойное окружение, любимое дело, интересное хобби

  • Наш Человек всегда идет вперед и развивается

  • Наш Человек неравнодушен и готов вместе с нами создавать добрые дела

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7 блогеров бренд-амбассадоров, которым свою рекламу доверили крупные компании
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Сегодня в 15:50

7 блогеров бренд-амбассадоров, которым свою рекламу доверили крупные компании

Стать бренд-амбассадором хорошего бренда — желание многих инфлюенсеров. Бренды тщательно выбирают для себя блогеров схожих по ценностям и взглядам. Вот кому доверились казахстанские и мировые бренды.

Бейбит Алибеков

@alibekovkz

1 000 000 подписчиков

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Бренд: Amanat

Один из крупнейших блогеров и медиа-менеджеров Казахстана Бейбит Алибеков сегодня бренд-амбассадор страховой компании Amanat, которая занимается как туристическим страхованием, так и страхованием недвижимости и автотранспорта.


Айман Кулумбетова

@nami_kulumbetova

307 000 подписчиков

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Бренд: Technodom

Айман — блогер-маркетолог из Алматы, ведет lifestyle-блог о своей жизни и семье. Она сотрудничала с такими крупными брендами электроники, как Samsung и Bosch, а теперь стала бренд-амбассадором сети магазинов электробытовой и компьютерной техники Technodom. Айман рассказывает об обновлениях ассортимента, новых брендах и акциях.


Сакен Кагаров

@saken_kagarov

154 000 подписчиков

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Бренд: Sony

Экстремальный контент-мейкер, спортсмен, путешественник и блогер Сакен Кагаров — бренд-амбассадор сразу нескольких брендов: Gorilla Energy, Sony, The North Face и Aviata.


Карина Сыздыкова

@karisha.syzdykova

327 000 подписчиков

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Бренд: Bosch

Карина — одна из наиболее узнаваемых Insta-мам, мам близняшек, в прошлом сотрудница Big4, а сегодня блогер и предприниматель. У нее сложились партнерские отношения с брендом электробытовой техники Bosch.


Сара Шакет

@kiingsarah

234 000 подписчиков

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Бренд: Mixit

Сара Шакет — юная Instagram и YouTube блогер, рассказывает о своей жизни, красоте и моде. Она стала бренд-амбассадором лаборатории современной косметики Mixit, которая занимается производством линейки уходовой и декоративной косметики. Сара рассказывает аудитории о новинках бренда и новых формулах.


Тауекел Мусилим

@mussilim

1 900 000 подписчиков

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Бренд: Ulker

Тауекел — популярная медиаперсона, модель, актер. Он активно ведет свою страничку в Instagram в направлении lifestyle. Более того, он бренд-амбассадор одной из ведущих компаний турецкого происхождения, которая занимается производством еды и напитков. Наиболее узнаваемый продукт этой компании — шоколадный батончик Albeni.


Айдана Меденова

@aidanamedenova_officialpage

3 400 000 подписчиков

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Brand: Nivea

Айдана — популярная казахстанская певица, которая активно ведет свою страницу в социальных сетях. Девушка стала лицом мирового косметического бренда Nivea, который когда-то считался фаворитом прекрасной Мерилин Монро.

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