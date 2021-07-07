7 блогеров бренд-амбассадоров, которым свою рекламу доверили крупные компании

Стать бренд-амбассадором хорошего бренда — желание многих инфлюенсеров. Бренды тщательно выбирают для себя блогеров схожих по ценностям и взглядам. Вот кому доверились казахстанские и мировые бренды.

Бейбит Алибеков

@alibekovkz

1 000 000 подписчиков





Бренд: Amanat

Один из крупнейших блогеров и медиа-менеджеров Казахстана Бейбит Алибеков сегодня бренд-амбассадор страховой компании Amanat, которая занимается как туристическим страхованием, так и страхованием недвижимости и автотранспорта.

Айман Кулумбетова

@nami_kulumbetova

307 000 подписчиков





Бренд: Technodom

Айман — блогер-маркетолог из Алматы, ведет lifestyle-блог о своей жизни и семье. Она сотрудничала с такими крупными брендами электроники, как Samsung и Bosch, а теперь стала бренд-амбассадором сети магазинов электробытовой и компьютерной техники Technodom. Айман рассказывает об обновлениях ассортимента, новых брендах и акциях.

Сакен Кагаров

@saken_kagarov

154 000 подписчиков





Бренд: Sony

Экстремальный контент-мейкер, спортсмен, путешественник и блогер Сакен Кагаров — бренд-амбассадор сразу нескольких брендов: Gorilla Energy, Sony, The North Face и Aviata.

Карина Сыздыкова

@karisha.syzdykova

327 000 подписчиков





Бренд: Bosch

Карина — одна из наиболее узнаваемых Insta-мам, мам близняшек, в прошлом сотрудница Big4, а сегодня блогер и предприниматель. У нее сложились партнерские отношения с брендом электробытовой техники Bosch.

Сара Шакет

@kiingsarah

234 000 подписчиков





Бренд: Mixit

Сара Шакет — юная Instagram и YouTube блогер, рассказывает о своей жизни, красоте и моде. Она стала бренд-амбассадором лаборатории современной косметики Mixit, которая занимается производством линейки уходовой и декоративной косметики. Сара рассказывает аудитории о новинках бренда и новых формулах.

Тауекел Мусилим

@mussilim

1 900 000 подписчиков





Бренд: Ulker

Тауекел — популярная медиаперсона, модель, актер. Он активно ведет свою страничку в Instagram в направлении lifestyle. Более того, он бренд-амбассадор одной из ведущих компаний турецкого происхождения, которая занимается производством еды и напитков. Наиболее узнаваемый продукт этой компании — шоколадный батончик Albeni.

Айдана Меденова

@aidanamedenova_officialpage

3 400 000 подписчиков





Brand: Nivea

Айдана — популярная казахстанская певица, которая активно ведет свою страницу в социальных сетях. Девушка стала лицом мирового косметического бренда Nivea, который когда-то считался фаворитом прекрасной Мерилин Монро.