7 бесплатных онлайн-курсов и лекций для тех, кто хочет начать разбираться в искусстве

Как увидеть искусство глазами его современников

Академия Arzamas





Лекции о том, что можно разглядеть в живописи и скульптуре, если посмотреть на них «взглядом эпохи», и другие доказательства того, что потомки далеко не всегда видят произведение искусства так же, как художник и его современники.





Литературное творчество

Wesleyan University





Этот курс охватывает элементы трех основных жанров творческого письма: рассказ, повествовательное эссе и мемуары. Курсы предназначены для всех: от начинающего писателя до известного романиста. С помощью данных уроков вы усовершенствуете не только свое письмо, но и научитесь находить вдохновение в произведениях других писателей. Курсы проходят на английском языке с русскими субтитрами.





Практическое применение пастели

Санкт-Петербургский государственный университет





Данный курс познакомит с новыми техниками и приемами использования пастели в академической живописи. В курсе представлен процесс работы, объясняются нюансы ее выполнения, а в конце слушатели смогут выполнить свой собственный проект и оценить работы других.





История искусства

Oxford University





30 лекций в формате аудиозаписей на английском от лучших преподавателей факультета истории искусств Оксфордского университета. История искусства в Оксфордском университете опирается на давние и глубокие традиции преподавания и изучения предмета. Темы разнятся — от средневековой европейской архитектуры до современного китайского искусства.









Изображение натюрмортов разной степени сложности

Санкт-Петербургский государственный университет





В рамках данного курса слушатели познакомятся с различными техниками натюрмортов и приемами, необходимыми для их выполнения. Курс содержит лекции с демонстрацией выполнения работ, проверочные тесты и финальный проект, выполнив который, слушатели смогут получить оценку и отзыв сокурсников, а также сами оценить работы других.





Документальное кино между вымыслом и реальностью

Академия Arzamas





Курс о пяти режиссерах-документалистах, которые снимали в ХХ веке. Их ленты стали легендами, а идеи — новой реальностью.





Русский фольклор





Слушатели получат знания не только в области фольклористики, мифологии, антропологии, но и приобретут навыки полевой и архивной работы. Кроме того, в рамках этого курса особое внимание уделяется принципам понимания закономерностей традиционного мышления и анализу устного по происхождению текста, включая современные суеверия и обрядовые практики.