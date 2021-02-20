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WE важно, кто рядом с нами и нашими семьями. МЫ стремимся делать так, чтобы вокруг нас были надежные люди, которым можно доверять. Рекомендуя людей, обратите внимание на наши ценности и ориентиры.

    Наши люди WE:

  • Наш Человек стремится создавать то, что улучшает жизнь людей

  • Наш Человек в общении с окружением честен и справедлив, порядочен и верен

  • Вы доверяете ему и уверены в его искренности

  • Наш Человек живет полной жизнью: любимая семья, достойное окружение, любимое дело, интересное хобби

  • Наш Человек всегда идет вперед и развивается

  • Наш Человек неравнодушен и готов вместе с нами создавать добрые дела

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7 бесплатных онлайн-курсов и лекций для тех, кто хочет начать разбираться в искусстве
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Сегодня в 18:59

7 бесплатных онлайн-курсов и лекций для тех, кто хочет начать разбираться в искусстве

Как увидеть искусство глазами его современников


Академия Arzamas


Лекции о том, что можно разглядеть в живописи и скульптуре, если посмотреть на них «взглядом эпохи», и другие доказательства того, что потомки далеко не всегда видят произведение искусства так же, как художник и его современники.


Литературное творчество


Wesleyan University


Этот курс охватывает элементы трех основных жанров творческого письма: рассказ, повествовательное эссе и мемуары. Курсы предназначены для всех: от начинающего писателя до известного романиста. С помощью данных уроков вы усовершенствуете не только свое письмо, но и научитесь находить вдохновение в произведениях других писателей. Курсы проходят на английском языке с русскими субтитрами.


Практическое применение пастели


Санкт-Петербургский государственный университет


Данный курс познакомит с новыми техниками и приемами использования пастели в академической живописи. В курсе представлен процесс работы, объясняются нюансы ее выполнения, а в конце слушатели смогут выполнить свой собственный проект и оценить работы других.


История искусства


Oxford University


30 лекций в формате аудиозаписей на английском от лучших преподавателей факультета истории искусств Оксфордского университета. История искусства в Оксфордском университете опирается на давние и глубокие традиции преподавания и изучения предмета. Темы разнятся — от средневековой европейской архитектуры до современного китайского искусства.


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Изображение натюрмортов разной степени сложности


Санкт-Петербургский государственный университет


В рамках данного курса слушатели познакомятся с различными техниками натюрмортов и приемами, необходимыми для их выполнения. Курс содержит лекции с демонстрацией выполнения работ, проверочные тесты и финальный проект, выполнив который, слушатели смогут получить оценку и отзыв сокурсников, а также сами оценить работы других.


Документальное кино между вымыслом и реальностью


Академия Arzamas


Курс о пяти режиссерах-документалистах, которые снимали в ХХ веке. Их ленты стали легендами, а идеи — новой реальностью.


Русский фольклор


Российский государственный гуманитарный университет


Слушатели получат знания не только в области фольклористики, мифологии, антропологии, но и приобретут навыки полевой и архивной работы. Кроме того, в рамках этого курса особое внимание уделяется принципам понимания закономерностей традиционного мышления и анализу устного по происхождению текста, включая современные суеверия и обрядовые практики.

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Мы пишем о том, что помогает сориентироваться в новом мире и выбрать то, что нужно именно вам.

#искусство #кино #литература #бесплатныйкурс #живопись
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