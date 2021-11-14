6 самых востребованных профессий современного банка

Сегодня в Казахстане отмечают День финансиста, поздравляем! А мы вместе с Евразийским банком хотим рассказать о самых востребованных профессиях банковского сектора. В наши дни это, конечно же, IT-специалисты. Читайте о том, чем они занимаются в банке, где можно получить необходимое образование и в каких сферах можно работать и развиваться.

Product owner

Алан Толубаев, 27 лет, директор по мобильному банку





О банке

В июле этого года я присоединился к команде Евразийского банка. Меня нашли рекрутеры, которые искали продакт-руководителя, понимающего специфику бизнеса и IT. После у меня было интервью с заместителем председателя банка и мы договорились, нашли точки соприкосновения и начали сотрудничество.

До этого я работал в digital-сфере, telecom-компаниях и стартапах, где большое количество времени провел как продакт и директор по продуктам.

Раньше, когда мы не жили в эпоху digital, айтишники в банковской сфере были support персоналом. Сейчас IT-специалисты играют ключевую роль. Во-первых, чтобы найти голубой океан для того или иного бизнес-направления. Во-вторых, чтобы быстро менять фокус, адаптировать технологии, изменения и реагировать на конкурентную среду, либо реактивно, либо проактивно.

Опыт, который молодой специалист получит в банке, будет ценнее, чем опыт в стартапе. Стартап — замкнутая экосистема, которая ограничена либо по времени, либо по ресурсам, либо по тому и другому, а у банковского сектора своя специфика, отчасти это бюрократия и регуляторы. И в рамках этого нужно уметь лавировать, сквозь тернии к звездам, создавать новые инновационные продукты и решать проблемы клиентов банка, которых с каждым разом становится все больше.





О профессии

Я окончил факультет «Информационные системы в экономике» в Карагандинском колледже актуального образования «Болашак». Потом перевелся в Алматы и отучился здесь в университете.

Официально моя позиция называется — директор по мобильному банку, Product owner. Я отвечаю за стратегию развития, позиционирование и продуктовое наполнение мобильного приложения Smartbank. Также за то, какой путь проходит клиент, чтобы воспользоваться услугами банка.

Задача продакта — искать точки роста в тех или иных вещах. Моя польза как продакт-менеджера внутри банка заключается в том, чтобы общаться с бизнесом, стейкхолдерами, высшим руководством банка, смотреть на перспективу развития с их точки зрения. Это и план продаж, и запуск новых продуктов, и поиск новой ниши. Параллельно с этим важно понимать техническую реализацию того или иного продукта, правильно его оценивать и понимать, каким будет возврат инвестиций, которые мы тратим на разработку продукта..

Продуктовый менеджмент — достаточно новая специализация, которой раньше не обучали в университетах. Но сегодня и в интернете есть большое количество онлайн-платформ, курсов для образования. Например, на Laba есть курс по продакт-менеджменту для новичков. Для тех, у кого уже есть навыки в продуктовой сфере и желание погрузиться в аналитику, тестирование и маркетинг рекомендую курс «Симулятор по практике?». И третий источник в моем списке — это YouTube с множеством роликов про продуктовый менеджмент. Главное — правильно составить план. Помимо того, чтобы идти на курсы советую найти ментора, с которым можно пообщаться, обсудить план развития, книги и стажировку.

Node.js разработчик

Нурас Батырханов, 26 лет, родной город — Бишкек





О банке

Моя карьера в Евразийском банке началась три месяца назад, когда со мной связались люди с HR-отдела и предложили вакансию. У меня было еще несколько офферов от других компаний, но выбрал Евразийский, потому что хотел узнать, как работает банк и мне не нужно было никуда переезжать и менять привычный образ жизни.

В Евразийском банке много талантливых, способных людей, с которыми приятно работать. Круто, что можно подойти или написать в Skype к начальнику отделения или директору направления и они всегда помогут. За три месяча работы еще не было такого, чтобы меня кто-то проигнорировал.

IT-специалисты в банке прибавляют ему гибкости и банк может быстрее реагировать на изменения в мире. Всегда удобно, когда под рукой есть команда, готовая выполнить любую задачу. Это очень удобно, я думаю. Это дает независимость и возможность развиваться.





О профессии

Мой стаж работы в IT-сфере три с половиной года. В Евразийском банке я занимаюсь back-and’ом и только Node.js. В мои обязанности на данный момент входит поддержание, исправление багов, добавление нового функционала в имеющийся продукт, плюс написание нового, работа с партнерами и, также работа с внутренними и внешними сервисами.

Работа в IT нравится тем, что каждый день разные интересные задачи, а не одно и тоже. Плюс хорошо платят.

Мне нравится то, что я не привязан к месту, где я нахожусь, у меня нет жесткого рабочего графика, я могу сам выбирать: прийти попозже или уйти пораньше, или поработать на выходных.

iOS разработчик

Аслан Колтубаев, 23 года, родной город — Нур-Султан





О банке

Я вернулся на работу в Евразийский банк неделю назад, в промежутке работал в других компаниях. Для разработчиков здесь очень комфортные условия: лояльное руководство, свобода мыслей, действий и реализации, удобный график работы и коворкинг, высокая заработная плата.

В общем мой стаж работы в IT-сфере больше четырех с половиной лет.

Главное для чего нужен IT-отдел в банке — это автоматизация и улучшение клиентского опыта в банковской сфере. То есть наша задача — упрощение всего этапа кредитования, переводов, любых оплат, погашений кредитов.





О профессии

Я iOS разработчик, поэтому в мои обязанности входит разрабатывать новые фичи в приложении Smartbank. Оно уже существует, поэтому я занимаюсь добавлением, улучшением и оптимизацией его работы.

Считаю, что для того, чтобы IT-специалисту комфортно работать в банковской сфере, важно иметь опыт выше среднего. Поэтому советую набраться опыта в IT-компаниях и потом устраиваться на работу в банк. Дело в том, что в IT-компаниях больше суматохи, большие скорости — все это позволяет быстрее набраться опыта. А когда хочешь карьерного роста и стабильности, то нужно отправляться в банк.

Советую молодым ребятам поступать в мой любимый университет имени Сулеймана Демиреля. Это один из лучших IT-университетов в Казахстане, даже во всем СНГ. На GeekBrains можете найти хорошие курсы по программированию, либо на YouTube.

Android-разработчик

Алексей Утепов, 21 год, родной город — Алматы





О банке

Я уже полгода работаю в Евразийском банке на должности Android-разработчика. Давно хотел поработать в банке, поэтому, когда получил оффер от Евразийского, сразу согласился.

В банке своя особенная атмосфера. У нас классная команда, удобное распределение задач и адекватные сроки на их выполнение. Здесь мы с коллегами создаем бизнес-продукт и оказываем влияние, по-настоящему что-то меняем и улучшаем.

Сегодня глупо отрицать, что IT-сектор в банке не нужен. Потому что большинство клиентов, если не основная их часть, находятся в онлайне. Если бы банк продолжал предлагать оформлять кредиты только в филиалах, это было бы глупо. Ведь в наш цифровой век можно легко получить деньги, используя только смартфон. Это намного удобнее, чем идти куда-то. Поэтому банк уходит в цифровизацию и некоторые функции филиала переходят в мобильное приложение.





О профессии

Я Android-разработчик. В мои обязанности входит поддерживать работу приложения — доработка или модификация функционала, устранение недочетов, ошибок и багов. Мы делаем так, чтобы оценка в Play Market стала лучше.

Особенность работы в банке заключается в том, что несмотря на то, какую ты занимаешь должность, нужно изучать банковские бизнес-процесс. То есть ты уже не просто программист, а еще и бизнес-аналитик.

Если хотите стать IT-специалистом, я бы рекомендовал иметь стремление и интересоваться данной сферой. Могу назвать хороший сайт как для начинающих Android разработчиков, так и для профессионалов с двухлетним опытом работы и больше — OTUS. А дальше вы можете быть кем угодно, например, тимлидом команды или при желании даже директором.

Тестировщик

Айзада Калыбек, 22 года, родной город — Атырау





О банке

Я устроилась в Евразийский банк летом, в августе этого года. Увидела вакансию тестировщика на hh.kz и решила откликнуться. Меня заинтересовало это предложение. Привлекло то, что тут есть команды тестировщиков и разработчиков. Это значит, что в компании есть люди, у которых можно чему-то поучиться.

Я успешно прошла собеседования и уже три месяце здесь работаю.

Мне нравится наш дружный коллектив и атмосфера в целом. Также у нас комфортный, офис с классным расположением. Здесь я многому научилась, получила хороший опыт и продолжаю каждый день улучшать свои знания. Ведь в IT-сфере нужно постоянно учиться.





О профессии

Я тестировщик. Мои обязанности — тестировать приложения перед выпуском. Нужно убедиться, что все работает нормально, соответствует требованиям, и дать добро на продакшен. Мы находим баги. Если что-то работает некорректно, передаем разработчикам, чтобы они исправили ошибки. Так как наше приложение работает с разными системами, иногда бывает трудно понять, на какой стороне возникла ошибка. В целом, обязанности тестировщика — тестировать приложение и убедиться, что все работает хорошо.

Я окончила Международный Университет Информационных Технологий. Но, мне кажется, неважно, где ты учишься. Главное — заниматься саморазвитием, самому стремиться обучаться. Тестировщик — это старт в IT-карьере, поэтому любой, кто хочет построить карьеру в IT, даже будучи специалистом в другой области и не имея образования, может начать с этой должности. Дальше есть возможность стать разработчиком или проджект-менеджером.

IT-специалисты в банках нужны, чтобы упростить жизнь человека. Чтобы людям не нужно было приходить в отделения, подписывать бумаги, открывать счета. Чтобы у всех была возможность управлять своими финансами в мобильном приложении: открыть карту, оплатить счет, перевести деньги или открыть депозит.

C# разработчик

Камиль Ушурбакиев, 33 года, родной город — Алматы





О банке

В Евразийском банке я работаю больше двух лет. Этот банк — мое первое официальное место работы в должности разработчика, потому что по первой специальности я переводчик. Но мне было не сложно переучиваться так как по профессии я не работал, а а в течении 11 лет был дизайнером. Разработка мне нравится тем, что она менее субъективна чем дизайн, и есть точные технические задания, которым нужно следовать.

Евразийский банк — это крутые коллеги, которые являются большими профессионалами, восхищает, что они стараются не просто отработать с девяти утра до шести вечера, но и привнести что-то новое. Команда — это самое главное, а банк дает нам возможность развиваться.

В будущем все больше и больше сфер будут оцифровываться, а чтобы их корректно оцифровывать и поддерживать нужны IT-специалисты. Для банка IT-отдел необходим для упрощения бизнес-процессов, благодаря чему становится меньше нагрузки на людей, рутинную работу забирают на себя программные решения. А для клиентов — это удобство пользованием услугами банка, например, мы стараемся минимизировать необходимость прихода в банк для получения тех или иных услуг.





О профессии

Когда я только устроился на работу в Евразийский, я был просто разработчиком, джуниором. Сейчас я директор по разработке системы сервиса. Мы занимаемся прослойкой сервисов, которые все соединяют и еще пишем весь бэкенд. Сейчас вместе с коллегами разрабатываем архитектурные решения для того, чтобы дальше двинуть банк. Наша задача — перевести большую часть услуг банка в цифровой формат.

Круто, что сейчас есть много онлайн-школ и курсов, которые позволяют подтянуть навыки разработки, стать джуниором и работать. Например, «Академия ШАГ» и Skillbox. А дальше можно быть кем угодно, есть все условия, тем более Казахстан — лидер в темпах цифровизации. Главное — не бояться.







