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WE важно, кто рядом с нами и нашими семьями. МЫ стремимся делать так, чтобы вокруг нас были надежные люди, которым можно доверять. Рекомендуя людей, обратите внимание на наши ценности и ориентиры.

    Наши люди WE:

  • Наш Человек стремится создавать то, что улучшает жизнь людей

  • Наш Человек в общении с окружением честен и справедлив, порядочен и верен

  • Вы доверяете ему и уверены в его искренности

  • Наш Человек живет полной жизнью: любимая семья, достойное окружение, любимое дело, интересное хобби

  • Наш Человек всегда идет вперед и развивается

  • Наш Человек неравнодушен и готов вместе с нами создавать добрые дела

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6 самых полезных ресурсов для тех, кто путешествует или живет за рубежом
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Наши в мире

Сегодня в 12:45

6 самых полезных ресурсов для тех, кто путешествует или живет за рубежом

TripAdvisor


Крупнейшая платформа для туризма. Сайт и приложение помогают путешественникам со всего мира. На страницах в социальных сетях TripAdvisor публикует рекомендации, подборки и советы по поиску отелей и разных развлечений.

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BBC Travel


BBC Travel — авторитетное и известное издание. Это часть проекта BBC для аудитории за пределами Великобритании. В рубрике о туризме и путешествиях публикуются интересные факты о странах и их истории, возможностях досуга и многое другое.

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National Geographic


Самое популярное издание о путешествиях со 133-летней историей и франшизой в разных странах. Это одно из самых известных СМИ, где публикуют фото, видео-истории, статьи о природе, науке и приключениях.

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Guardian Travel


The Guardian — известное международное издание с устоявшейся репутацией. В рубрике: «Образ жизни», есть раздел: «Путешествия». Там можно прочесть о последних туристических новостях, новых местах, гостиницах, туристических тенденциях и многом другом.

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Вокруг света

«Вокруг Света» — издание об удивительных уголках нашей планеты, путешествиях, открытиях и достижениях. Ежемесячный журнал Русского географического общества, где можно найти много интересной информации.

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@nashi_v_mire


«Наши в мире» — это молодое сообщество русскоговорящих, которые живут за границей. На страницах в социальных сетях вы можете найти актуальную и полезную информацию об учебе, стажировках, работе и жизни за рубежом, различные подборки и много интересного для тех, кто живет или планирует переезд за границу.

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Мы пишем о том, что помогает сориентироваться в новом мире и выбрать то, что нужно именно вам.

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