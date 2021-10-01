6 самых полезных ресурсов для тех, кто путешествует или живет за рубежом

TripAdvisor





Крупнейшая платформа для туризма. Сайт и приложение помогают путешественникам со всего мира. На страницах в социальных сетях TripAdvisor публикует рекомендации, подборки и советы по поиску отелей и разных развлечений.

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BBC Travel





BBC Travel — авторитетное и известное издание. Это часть проекта BBC для аудитории за пределами Великобритании. В рубрике о туризме и путешествиях публикуются интересные факты о странах и их истории, возможностях досуга и многое другое.

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National Geographic





Самое популярное издание о путешествиях со 133-летней историей и франшизой в разных странах. Это одно из самых известных СМИ, где публикуют фото, видео-истории, статьи о природе, науке и приключениях.

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Guardian Travel





The Guardian — известное международное издание с устоявшейся репутацией. В рубрике: «Образ жизни», есть раздел: «Путешествия». Там можно прочесть о последних туристических новостях, новых местах, гостиницах, туристических тенденциях и многом другом.

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Вокруг света

«Вокруг Света» — издание об удивительных уголках нашей планеты, путешествиях, открытиях и достижениях. Ежемесячный журнал Русского географического общества, где можно найти много интересной информации.

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@nashi_v_mire





«Наши в мире» — это молодое сообщество русскоговорящих, которые живут за границей. На страницах в социальных сетях вы можете найти актуальную и полезную информацию об учебе, стажировках, работе и жизни за рубежом, различные подборки и много интересного для тех, кто живет или планирует переезд за границу.

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