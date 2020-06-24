6 рынков и гастроточек: где поесть и купить продукты в Казани

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Лучшие татарские полуфабрикаты от фермеров









Если вы приехали в Казань и хотите приобрести что-то вкусное и по-настоящему татарское, то вам на Центральный рынок. Всего 10 минут пешком от железнодорожной станции «Казань-пассажирская», и можно приобрести гостинцы в самый последний момент перед отправлением.Рынок известен каждому казанцу. Когда-то бойкая торговля представителей самых разных наций шла прямо на улице. Раньше он назывался Колхозным рынком и открыт еще с 60-х годов. Теперь это огромный павильон площадью почти три гектара.Сейчас Центральный рынок Казани — самая большая площадка розничной торговли в городе. Это место — особая торговая достопримечательность города для туристов, так как здесь можно приобрести товары разных культур.Особенность рынка — возможность торговаться. Это не магазин с четкими ценами. Поэтому, заехав сюда, будьте готовы поспорить с продавцом и снизить цену.Уже несколько десятилетий казанцы продолжают ездить именно сюда за лучшими продуктами. Здесь представлены: бакалея, мясо, птица, колбасы, молочная продукция, фрукты, овощи, рыба и халяльная продукция. Для туристов за деликатесным конским мясом рекомендуют ехать именно сюда.По выходным на территории рынка проводятся сельскохозяйственные ярмарки.Мартина Межлаука, 13.В Агропромышленном парке, или просто Агропарке, тоже много вкусного и полезного. Это уникальный комплекс в Казани с принципом торговли «от фермера к покупателю без посредника». У фермеров есть возможность хранить, перерабатывать, производить, реализовывать свою продукцию прямо в стенах Агропарка, а у покупателей — купить всегда свежий товар.Агропарк «Казань» — многофункциональный технологичный комплекс, который создан для поддержки малого и среднего бизнеса в области сельского хозяйства. В самом здании размещены: цеха, складские помещения, пекарня, торговый зал, кафе. Агропарк похож на современный европейский рынок, где можно найти все необходимое. Все цены здесь социально ориентированные, а продукты экологически чистые и свежие.Летом и осенью открываются и уличные ярмарки. Зимой с удобной парковки быстро оказываетесь в теплом помещении. В выходные сюда стоит ехать пораньше, потому что клиент выходит за качественной продукцией спозаранку.Аграрная, 2Дата основания — 1976 год. Продают сельхозтовары, продукты питания, текстиль и трикотаж. Регулярно проводят ярмарки. В 2011 на ярмарке Московского рынка побывали президент Татарстана и министр сельского хозяйства Республики.сухофрукты, овощи, ягоды, орехи и специи, одежду и белье.Шамиля Усманова, 1Принимает посетителей с 1986 года. Вначале работали два здания — гостиницы и небольшого крытого базара. С 1993 года бренд курирует компания «Олимп». Продажей занимаются больше 1000 прилавков.продукты, цветы, одежду, кожгалантерею, бытовую химию, текстиль и хозтовары.пересечение улиц Победы и Рихарда Зорге ⠀⠀Полуфабрикаты от ресторана «Марусовка» упакованы в вакуум, заранее заправлены специями и маринадами и сопровождаются короткой инструкцией по приготовлению. Здесь выше ценник, чем в похожих местах города, но это оправдано. Все продукты свежие, а также можно заказать уже готовые ресторанные блюда.​ул. Щапова, 37На сегодняшний день «Тюбетей» — это целая сеть быстрого питания и уже международный вкусный халяль-бренд не только Республики Татарстан, но и по всей России. Есть доставка всего меню из ресторана, но здесь также любят заказывать полуфабрикаты. Можно выбрать выпечку, мясные полуфабрикаты или удобные комбо-наборы.