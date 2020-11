6 простых способов, которые помогут спасти океаны от загрязнений

Мировой океан покрывает 70% Земли, а его глубины до сих пор досконально не изучены. Загрязнение водной среды может привести к необратимым последствиям, но внести вклад в ее сохранение способен каждый.





В 2018 году в журнале Current Biology был опубликован отчет о загрязнении мирового океана. Его создатели утверждают, что лишь 13% морских экосистем остаются нетронутыми, остальные страдают от деятельности человека и погибают. «Мы были поражены, как мало дикой природы осталось в океане», — говорит в интервью The Guardian Кендалл Джонс, сотрудник Квинслендского университета и австралийского Общества охраны дикой природы. Сотрудники Всемирного фонда дикой природы также утверждают, что люди нанесли огромный вред морям, и последствия их деятельности только растут. Чрезмерное рыболовство, повышение уровня моря из-за изменения климата и загрязнение пластиком достигли глобальных масштабов, и хотя эти проблемы в некоторых странах пытаются решить на государственном уровне, но многое зависит от человека. Итак, вот что можно сделать.





Отказаться от пластика

Сейчас о пластике говорят больше, чем когда-либо — люди поняли, какой серьезный ущерб он наносит планете. «Пластик, который копится на пляжах и в океанах, приводит к глобальному кризису», — заявляют ученые из Центра биологического разнообразия. Они утверждают, что к 2050 году мусора станет больше, чем сейчас рыбы. Ежегодно тысячи морских черепах, птиц, дельфинов и китов гибнут, когда запутываются в пластиковых отходах или проглатывают их. Для полного разложения пакета требуется около тысячи лет, поэтому сейчас в природе существует каждый кусочек пластика, произведенный на Земле когда-либо.

Дизайнеры и художники создают из мусора мебель, одежду и обувь, предметы интерьера и произведения искусства. Но при этом каждый из нас может отказаться от пластика, заменив его экологичными альтернативами.





Сохранять чистоту пляжей

Многие солнцезащитные кремы, большая часть которых остается в воде во время купания, содержат октиноксат и оксибензон. Эти вещества могут стать причиной отравления рыб и гибели кораллов. Лучший способ исключить химическое воздействие — выбирать максимально натуральные косметические средства.

Вторая причина загрязнения пляжей — мусор, который оставляют отдыхающие. Даже разлагаемые пищевые отходы губительны для экосистем океана, а окурки, одноразовая посуда и упаковки наносят природе непоправимый вред. «Берите на пляж мусорные мешки и не оставляйте ничего, кроме своих следов», — призывают экологи. Популярная инициатива Take 3 For The Sea побуждает забирать с собой чужой мусор, помимо собственного.





Сократить потребление рыбы

Неконтролируемый рыбный промысел считается самой большой угрозой для океана. Почти все рыболовные компании в мире грешат чрезмерной добычей, но отследить ее сложно. Миллиарды рыб и животных ежегодно умирают, случайно попадая в сети с основной массой видов, которую ловят для продажи. Эксперты прогнозируют, что к 2048 году в мировом океане не останется рыбы, потому что запросы поставщиков на морепродукты в 2-3 раза выше возможностей планеты.

Фермы не решают проблему: для выращивания одного килограмма лосося требуется больше двух килограмм выловленной рыбы. Кроме того, содержание рыбы в искусственных условиях провоцирует распространение болезней внутри вида, что влечет использование антибиотиков. По данным Huffington Post, более 80% антибиотиков в США используются в мясной и рыбной промышленности, при этом искусственно выращенный лосось по сравнению со скотом получает больше лекарств на килограмм веса.





Поддержать этичных производителей

Законы экономики таковы, что спрос рождает предложение, а определенный процент выручки в зависимости от объемов продаж идет на расширение производства. Если покупатели поддерживают экологичный бизнес, то дают предпринимателям возможность создавать нужные вещи, которые не вредят природе. Людям следует отказаться от эксплуатирующих природу предметов, которые нельзя считать вещами первой необходимости. Вместо жемчужных и коралловых украшений, аксессуаров из панциря черепахи и костей морских животных можно отдать предпочтение концептуальным вещам, созданным в поддержку океанов. Например, на Бали производятся браслеты из переработанных материалов. На один аксессуар уходит почти полкило мусора, собранного с пляжей.





Выбрать экологичные чистящие средства

Вещества, содержащиеся в агрессивных составах для уборки, в итоге попадают в канализацию. Их невозможно полностью устранить с помощью очистных фильтров, и в результате круговорота воды в природе часть химических соединений рано или поздно попадет в океан. «Неважно, как далеко от побережья вы живете», — пишет The Ocean Portal. Неочищенные сточные воды, мусор, удобрения, пестициды, промышленные химикаты, пластмасса — большинство загрязняющих веществ на суше в конечном итоге попадают в океан, причем иногда они намеренно туда выбрасываются.

Для минимизации вреда стоит выбирать органические чистящие средства с нетоксичными ингредиентами. Кроме того, некоторую бытовую химию можно заменить продуктами, например, содой, цитрусовыми и кетчупом. Такая мера не только внесет вклад в сохранение океана, но и будет безопасна для соседей.





Сократить углеродный след

Глобальное потепление напрямую связано с выбросом парниковых газов: повышаются уровень моря и кислотность воды, погибают кораллы. В океане содержится в 50 раз больше углекислого газа, чем в атмосфере, поэтому поддержание его уровня важно для всего живого. Чтобы уменьшить производство газов, можно реже садиться за руль личного автомобиля, выбирать органические продукты, сажать деревья и экономить электричество. Еще один эффективный способ снизить углеродный след — уменьшить потребление мяса: животноводство генерирует больше всего парниковых газов.





Источник: style.rbc.ru