6 представителей бельгийских компаний в Казахстане о развитии бизнеса и отношений между странами

В чем особенность работы с бельгийцами и в бельгийских компаниях, в чем секрет их успеха и долгосрочного сотрудничества с Казахстаном.





Алексей Нарежный, коммерческий директор ТОО Reynaers Kazakhstan

О себе

В алюминиевом бизнесе я уже 15 лет. До моего прихода в компанию Reynaers я работал на другую крупную европейскую компанию, по сути, на нашего конкурента. А в компании Reynaers я работаю уже шесть лет.





О компании



Reynaers — это крупнейший мировой поставщик систем алюминиевых профилей для выполнения конструкций внешней оболочки здания: окна, двери, витражи, зимние сады, элементы солнцезащиты и многое другое. На рынок Казахстана наша компания поставляет алюминиевые системы — как для объектного строительства, так и для частного.

На рынке Казахстана Reynaers работает около десяти лет. За это время, как и у любой компании, которая впервые заходит на рынок, у нас были трудности. Перед нами стояли задачи добиться доверия клиентов, выдерживать заявленное высокое качество продукции и сроки поставки, вовремя и качественно оказывать техническую поддержку клиентам.

Реакция клиентов после завершения проекта всегда положительная. Клиент получает очень качественный продукт. Большое преимущество наших систем — тот факт, что практически любая задумка заказчика и его архитектора реализуема на наших материалах.





О Бельгии



Впервые в Бельгию я попал в 2015 году. В этот визит мы привезли большую группу клиентов из Казахстана для того, чтобы посетить нашу штаб-квартиру в городе Дюффел, лучше познакомить с компанией, испытательным центром и шоу-румом.



С этой поездки мне запомнилась впечатляющая архитектура, местная кухня с большим разнообразием морепродуктов и, конечно, бельгийский шоколад, вафли и пиво.

Райхан Есеева, административный директор ТОО Sarens Kazakhstan

О себе

О компании

О Бельгии

В итоге упорной работы я доросла до должности административного директора.На сегодняшний день Sarens — мировой лидер в подъеме тяжеловесных грузов, транспортировке негабаритного оборудования и принятии уникальных инженерных решений.Самая главная ценность компании — это люди, более 650 человек, которые трудятся в Казахстане и за его пределами бок о бок с высококвалифицированными иностранными специалистами, перенимая богатый опыт и технические знания.За нашими плечами успешно выполненные два крупнейших проекта на Тенгизе: проекты будущего расширения завода второго поколения и управления устьевым давлением, что позволит увеличить проектную мощность завода. Компания продолжает развиваться и осваивает новые проекты в России, Узбекистане, Азербайджане.Бесценный опыт приходил с годами, было трудно, сложные производственные вопросы требовали нестандартных решений, но мы справились, благодаря управленческому опыту наших иностранных менеджеров и оперативной помощи со стороны головного офиса в Бельгии и ЮК.После этой поездки мне приходилось несколько раз побывать в головном офисе Sarens в городе Волвертем, Бельгия, на различных тренингах и отчетных конференциях по итогам года. Это были незабываемые встречи, обмен международным опытом и, главное, живое общение с коллегами из разных стран и континентов. Sarens имеет больше 100 филиалов в более чем 60 странах по всему миру.Запомнился Брюссель, особенно площадь Гранд-Плас, монумент Писающий мальчик и Атомиум — одна из главных достопримечательностей и символ столицы Бельгии, символизирующая безграничные мирные возможности атомной энергии. Интересно, что компания Sarens принимала участие в установке этого монумента.

Герт Хореманс, соучредитель и главный технолог ТОО СП «Кормовик»

О себе

Я приехал в Казахстан чуть меньше 30 лет назад и начал заниматься здесь бизнесом. Тогда со мной говорили только на русском языке и расплачивались в рублях, а хороших ресторанов в Алматы, где приходилось дислоцироваться, можно было посчитать на пальцах. Пробок на дорогах не было, иномарки, скорее, были исключением, чем правилом.





С тех пор многое изменилось: появилась национальная валюта — тенге, открылось много хороших заведений, Астана стала столицей и символом современного и быстро развивающегося Казахстана.

О компании

12 лет назад я вместе со своими казахстанскими партнерами решили создать предприятие по производству премиксов и БМВД. Мы инвестировали в экономику Казахстана, потому что верили в страну, ее людей и будущее. В не самые легкие экономические времена без единого банковского кредита мы приобрели землю, проложили асфальтированную дорогу, подвели электричество и газ, построили современный завод с новой лабораторией.

Столько лет работая в Казахстане, я уже не чувствую себя здесь чужим и не считаю посторонним. Хотя наша компания — это совместное предприятие, считаю и говорю о нем как об отечественном производстве, имея в виду казахстанское. Я горжусь, что благодаря нашим казахстанским рабочим, менеджерам, технологам, лаборантам и другим специалистам мы производим прекрасные продукты под брендом «Сделано в Казахстане». В их числе и наша компания «Кормовик».

Когда мы зашли на рынок Казахстана своим производством, нашим девизом было качество и стабильность. И это не было пустыми словами:

— мы первыми внедрили системы качества менеджмента HACCP, ISO. По сей день это работает не только на бумаге, но и на практике

— тщательно выбирали поставщиков ингредиентов

— используем только витамины и минералы ведущих международных производителей.

Евгений Ли, соучредитель и директор TOO BergHOFF — Central Asia

О себе

Я окончил КазГу по профессии инженер-математик, но со студенчества всегда занимался коммерцией и предпринимательством. Я знал, что бизнес — это мое, и у меня хорошо получалось.





В 2000 году я с семьей переехал в Бельгию на ПМЖ. Защитив там второй диплом по специальности «управление и маркетинг» и имея казахстанский опыт, я начал работать во французских и нидерландских компаниях экспорт-менеджером. А в 2011 году устроился в региональный отдел компании BergHOFF Worldwide. В 2012 году открыл дочернюю компанию в Казахстане BergHOFF — Central Asia, где и являюсь соучредителем и директором фирмы.



О компании

Бельгийская компания BergHOFF Worldwide — один из известных мировых брендов в области посуды и кухонных аксессуаров. Нашей компании в этом году исполнилось 26 лет. На рынке Казахстана мы были представлены с самого начала деятельности фирмы, но представительство было открыто восемь лет назад.

В первое время возникали проблемы и с рабочей визой при открытии фирмы, и с поиском партнеров. Но главное, что казахстанцы уже знали о торговой марке BergHOFF и были лояльны к нам, благодаря европейскому качеству и оригинальным дизайнерским решениям. Я хотел бы отметить неоценимую поддержку и помощь сообщества VQ Business Club.





Казахстанский покупатель — современный и образованный потребитель с хорошим вкусом, интересом, ждущий новинок отличного качества. Узнав, что я из Бельгии, всегда отмечают, что бельгийские шоколад и пиво — самые вкусные. Также хвалят бельгийские ковры, ну и, конечно же, наш бренд BergHOFF.



О Бельгии

Я переехал в Бельгию в 2000 году. Меня удивило тесное содружество трех национальных сообществ: французов, голландцев и немцев в едином королевстве, переплетение различных менталитетов, культур и языков.

Мне понравилось дружеское отношение к иностранцам и бескорыстное желание помочь.



О бизнес-отношениях с Бельгией

Я начал работал в региональном отделе и курировал Среднюю Азию, Казахстан и страны Кавказского региона. В конце 2011 года вышел с предложением открытия представительства в Республике Казахстан. Я хотел предоставить возможность каждой семье готовить и получать удовольствие от процесса.

В рабочей культуре бельгийцев меня удивили высокая компетентность, трудоспособность, целеустремленность и ответственность.

Сотрудничество и общение с бельгийцами научили меня мыслить более конструктивно и глобально.

Вячеслав Колтышев, генеральный директор ТОО AHLERS Kazakhstan

О себе

После окончания школы я поступил в КазПТИ на факультет автоматики и телемеханики. Когда я окончил институт, развалился СССР и многие заводы, поэтому мне пришлось осваивать другие профессии.





Я начал свою трудовую деятельность таможенным брокером, затем был начальником таможенного склада, далее работал в компании Pepsi, где занимался организацией перевозок и таможенным оформлением грузов. В 1998 году подписал контракт с компанией «Алерс», открыл офис в Алматы и работал операционным менеджером. Спустя четыре года я стал директором компании «Алерс» в Казахстане, а еще через три года — директором по Центральной Азии.

О компании

Компания «Алерс» основана в 1909 году в городе Антверпен, Бельгия, где и сегодня находится штаб-квартира. «Алерс» представлена в трех регионах: Европе, СНГ, Азии, и в настоящее время в компании трудится больше 650 сотрудников.

Больше 110 лет компания «Алерс» помогает клиентам развивать свой бизнес по всему миру. Мы предоставляем услуги по современной логистической поддержке в области устойчивого управления цепочками поставок, складского хранения, проектной логистики, транспортировки грузов высокой ценности, торговой логистики, послепродажного обслуживания и анализа данных.

В 1996 году «Алерс» открыла офис в Ташкенте. В то время основная деятельность компании заключалась в перевозке хлопка. Позже, в 1998 году, «Алерс», как и многие другие международные компании, начала осваивать новый и перспективный рынок и открыла офис в Алматы. Основной задачей сотрудников нашей фирмы в крупнейшем мегаполисе Казахстана стало не только развитие перевозок внутри страны, но и во всех странах Центральной Азии.

С первых дней открытия офиса в Алматы и по нынешнее время одни из приоритетных задач для нас — добиться узнаваемости на рынке и доверия среди партнеров. Мне кажется, что со своей задачей хорошо справляемся.

Нашим первым большим проектом стала перевозка акцизных грузов по железной дороге в страны СНГ, Кавказа, Монголии и Афганистана. В связи с тем, что до того момента перевозок такого масштаба по ЖД в регионе еще не было, нам пришлось связываться с таможенными органами всех стран и регулировать нюансы перевозок. На данный момент мы полностью адаптировали и нормализовали данные маршруты. В итоге перевозки по этим маршрутам стали одними из самых успешных проектов нашей компании.

Благодаря работе наших офисов в разных странах наш подход к организации перевозок сочетает в себе стиль и этикет работы с обязательным учетом местной культуры. Это помогает нам легко налаживать доверительные деловые отношения с клиентами.





О Бельгии

«Алерс» — это компания семейного типа, и большое внимание в коллективе уделяется личным отношениям сотрудников между собой, взаимоуважению и доверию. Поэтому в 1999 году я съездил в Бельгию на 2 недели и познакомился с коллегами, перенял их принципы и систему работы.

Бельгия — страна со своей уникальной историей, старинными зданиями, узенькими каменными улицами, домами без заборов. Там чувствуешь себя уютно, как дома. Люди в Бельгии добрые, открытые, всегда помогут или дадут совет.

Бельгию называют бриллиантовой и шоколадной столицей мира. Во время командировок в эту страну алмазы покупать еще не доводилось, но несколько плиток знаменитого шоколада всегда привожу домой.

О бизнес-отношениях с Бельгией

Азиатская и европейская культуры отличаются. Для того чтобы работать с партнерами из Бельгии или из любой другой страны, необходимо понять, как мыслят люди, что для них ценно, какое отношение у них к бизнесу, семье и друзьям. Поэтому помимо арифметических расчетов нужно чаще общаться. Поэтому для того чтобы поддерживать не только рабочие, но и личностные отношения, у нас постоянно проводятся совместные встречи не только для руководящего состава, но и для операционных сотрудников, которые участвуют в различных проектах.

Одно из главных правил в нашем бизнесе — конструктивный диалог. Всегда можно и нужно высказать свое мнение. Рабочая полемика никогда не перерастает в конфронтацию. Все проблемы обсуждаются, и мы совместно с коллегами находим пути их решения. Причем в обсуждении участвуют не только проектная команда, но и IT, HR, маркетинговый отделы.

Дарья Белкина, менеджер по продажам Modulyss

О компании

Modulyss — качественный и долгосрочный партнер в поставке экологически устойчивых ковровых плиток. С 1990 года компания работает в 140 странах мира и входит в группу компаний «Балта» — производителя ковров и ковровых покрытий в Европе номер один.





Modulyss — это более 50 разновидностей дизайнов ковровой плитки для офисных пространств в диапазоне цветов от 9 до 24.

На казахстанском рынке компания работает с 2015 года. Местным жителям нравится бельгийское качество ковровых плиток и все новое, передовое.

О бизнес-отношениях с Бельгией

Одна из моих коллег поделилась, что, работая с бельгийцами, она научилась максимальной эффективности и четкости в работе и переговорах, уважению национальной культуры и соблюдению корпоративного этикета. Я на 100% с ней согласна. Потому что успех бельгийской компании — это, в первую очередь, командная работа. И если в 2015 году я ничего не знала о бизнесе ковровых плиток и дизайнах, то благодаря коллегам и своему шефу, который приезжал в Казахстан и научил меня всему, что умеет сам, я смогла результативно проводить переговоры и закрывать большие сделки.

Меня восхищает бизнес-интуиция, скромность и воспитание в корпоративной культуре бельгийских компаний. Это заметно даже на уровне простых визиток, которые, например, у нашей компании Modulyss минималистичные, матовые и на порядок меньше обычного размера визиток.





Мы стараемся для нашей компании Modulyss и выполняем ежегодный план продаж, а в ответ на наши старания компания благодарит нас в виде невероятных тимбилдингов. Один из таких удалось организовать и мне с приездом менеджеров по продажам из 15 стран Восточной Европы в 2017 году на ЭКСПО 2017, и дальше мы долетели до Алматы, чтоб посетить наш Чарынский каньон и наши горные озера Кольсай и Каинды. Жили мы в горных домах, в казахской семье с 4 детьми, и по горам ездили на УАЗике, к потолку которого были привинчены ремни безопасности.



О Бельгии

Бельгия — это совсем другой мир. Мне посчастливилось побывать в бельгийской столице алмазов в городе Антверпен, в городе обучения и готической архитектуры — Генте, в столице Северного моря — городе Остенде. А в марте 2015 года я в первый раз посетила завод по производству ковровой плитки в городе Зеле.



Командировки в Бельгию помогли мне лучше узнать страну и людей. Мне нравится, что каждый бельгиец говорит как минимум на четырех языках. Также бельгийцы — скромные люди, при всей их мощи, большом багаже знаний и исторических победах в разные эпохи.





Торгово-экономическое представительство готово проконсультировать и помочь в установлении контактов с бельгийским бизнесом в случае заинтересованности казахстанских предпринимателей.









