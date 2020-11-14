6 правил, которые помогут дожить до 70 лет без болезней

Международная группа ученых проанализировала 12 крупных исследований продолжительности жизни, в общей сложности включавших в себя наблюдения за 112 тысячами пациентов в нескольких странах.



Анализ показал, что прожить в среднем около 70 лет без рака, диабета и развития заболеваний сердечно-сосудистой системы могут преимущественно люди, образ жизни которых соответствует нескольким критериям. Это — индекс массы тела, то есть борьба с лишним весом, умеренное употребление спиртного, никакого курения и хотя бы минимальная физическая активность. Результаты исследования опубликованы в авторитетном медицинском издании JAMA Internal Medicine.

По мнению Сольи Найберг, ведущего автора исследования, самой здоровой комбинацией, обещающей долголетие, оказалась следующая. Человек должен следить за своим весом, а также сочетать как минимум два из трех факторов — физическая активность, отказ от курения и умеренное потребление алкоголя. Речь идет именно о совокупности этих факторов, подчеркивают авторы работы, поскольку данные не указывают на то, что один из них в отрыве от остальных может оказать серьезное влияние на состояние здоровья и длительность жизни.

Человек должен следить за своим весом, а также сочетать как минимум два из трех факторов — физическая активность, отказ от курения и умеренное потребление алкоголя



Так, крупное исследование канадских ученых из университета Торонто, к примеру, показало, что сам по себе лишний вес при условии отсутствия прочих «отягчающих» факторов, например, метаболических нарушений и других вредных привычек, не может повлиять на продолжительность жизни. Результаты этого исследования были опубликованы в медицинском журнале Clinical Obesity.

Известный американский терапевт, президент университета штата Оклахома Дэвид Шуманн считает, что все подобные исследования указывают на то, что главный секрет долголетия — профилактика. Проще вести такой образ жизни, чтобы снизить шансы на появление болезни, чем затем бороться с ней. Достаточно посмотреть на долгожителей из японской Окинавы, итальянской Сардинии, Никоя в Коста-Рике, греческой Икарии. В этих местах превентивная медицина — неотъемлемая часть повседневной жизни, поясняет Шуманн. И вовсе не секрет, за счет чего. Жители этих областей едят преимущественно овощи и крайне мало мясо, много ходят пешком и живут дружными семьями. При этом, подчеркивает Шуманн, они вовсе не трезвенники. Просто алкоголь они употребляют в умеренных количествах. И, что крайне важно, в их рационе нет рафинированного сахара, а также консервированных и фасованных продуктов.

Далеко не все имеют возможность переехать жить на Сардинию, так что же каждый из нас может сделать для того, чтобы образ жизни стал профилактикой для серьезных заболеваний? Вот шесть простых шагов, которые не потребуют особых усилий. Но каждый имеет научное обоснование, указывающее на то, что он станет весомым вкладом в ваше долголетие.





Больше двигайтесь

Согласно многочисленным исследованиям, физическая активность — один из самых простых и эффективных компонентов здорового образа жизни. Согласно одному из таких исследований, регулярная физическая активность помогает здоровым людям на 48% снизить вероятность заболевания артритом и на 50% — вероятность развития болезни Альцгеймера.

Примерно такие же цифры справедливы и в отношении снижения депрессии и чувства тревоги. Даже простая пешая прогулка может снизить риск стресса на 50%. При этом новейшие исследования подтверждают и другую старую истину о том, что физкультура полезна, а спорт вреден. Продолжительные и изнурительные тренировки, а также чрезмерные беговые нагрузки могут нанести вред сердечно-сосудистой системе.





Бросайте курить

Это весьма очевидный, а потому и короткий пункт. Вместо того, чтобы перечислять все мыслимые заболевания сердечно-сосудистой системы и виды рака, к которым приводит курение, приведем лишь итоги недавнего исследования Американского центра по контролю заболеваемости, которое показывает, что риск преждевременной смерти для курильщиков в три раза превосходит риск для тех, кто не курит. Их губят рак, а также заболевания сердечно-сосудистой системы и респираторные заболевания.





Правильно питайтесь





В разряд долгожителей редко попадают те, кто пропускает завтрак, перекусывает в фастфудах, в качестве основной жидкости употребляет сладкую газировку, а свежим овощам предпочитает разогретую пиццу. Нет, если вы хотите жить долго и реже обращаться к врачам, то нужно что-то вроде средиземноморской диеты. А еще лучше, не «вроде», а она сама. Многочисленные исследования показывают, что соблюдение средиземноморской диеты — фактор, который может замедлить старение. Есть свидетельства того, что средиземноморская диета снижает риск возникновения диабета второго типа на 16%, болезней сердца — на 20−25%, разных видов рака — на 5−10%. Согласно одному из них, например, средиземноморская диета приводит к замедлению сокращения теломер. Фактически это доказывает, что средиземноморская диета действительно увеличивает продолжительность жизни. Все это благодаря низкокалорийной и нежирной пище, которая лежит в основе средиземноморской диеты. В ней много клетчатки, витамина С, калия и других полезных микроэлементов. Мясо и жирная пища, включая молочные продукты, сведены к минимуму. На этой диете вы будете есть преимущественно овощи, рыбу, птицу, фасоль, фрукты, орехи и оливковое масло. Из алкоголя приветствуется только вино, но подробнее об этом ниже. Но не стоит замыкаться на средиземноморской диете. Для правильного питания важно придерживаться неких общих правил. Пожалуй, сложно найти человека, который не слышал бы о вреде сахара и фастфуда.

Но многие до сих пор не отдают себе отчета в том, насколько опасной может быть столь любимая всеми хрустящая корка. Жареная еда очень вкусна, но в долгосрочной перспективе очень опасна. Она содержит трансжиры, которые, попав в организм, ведут к образованию холестерина. Он скапливается в кровеносных сосудах, приводит к атеросклерозу. А это ведет к повышению риска сердечных приступов, развитию диабета и так далее.





Не переедайте

Какой бы ни была диета, есть еще один фактор, о котором многие забывают. Умеренность. Исследователи доказали, что прием пищи в умеренных количествах — весьма эффективное средство профилактики многих заболеваний. А следовательно — это тоже путь к долголетию. Важно, что умеренное питание позволяет сократить не только количество калорий, но и некоторых микроэлементов в пище. Это тоже важный момент, поскольку некоторые из них в избыточных количествах перестают быть полезными.





Пейте красное сухое вино





Еще один очевидный и поэтому короткий пункт этой статьи. Не будем повторяться о пользе красного сухого вина, которое является важной составляющей упомянутой выше средиземноморской диеты. Оно содержит целый комплекс полезных веществ, например, ресвератрол, а также катехины и кверцетин. Лишь подтвердим, что, согласно свежим исследованиям, эти вещества улучшают работу сердечно-сосудистой системы, укрепляют иммунитет.





Будьте счастливы

Чему учит нас опыт долгожителей Сардинии и Окинавы? Надо больше общаться, поскольку изоляция вредит и телу, и духу, отмечает терапевт Дэвид Шумманн. И помнить, за что в жизни вы благодарны. Внутренняя гармония и умение быть счастливым — возможно, ключевой фактор долголетия. Стресс повреждает иммунную систему человека, что ведет к множеству заболеваний. Вы не только раньше времени седеете и обзаводитесь морщинами. Вы буквально подставляете свой организм под удар.

Исследователи установили, что при постоянном стрессе возрастает риск развития сахарного диабета, ожирения, различных болезней сердечно-сосудистой системы. Стресс имеет свойство сокращать теломеры, а это приводит к преждевременному старению организма и развитию заболеваний, характерных для старшего возраста.





Источник: nv.ua