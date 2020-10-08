6 правил для поддержания иммунитета

Бибигуль Жанахметова, 28 лет, родной город — Нур-Султан, консультант по питанию в Клубе Здорового Образа Жизни Energy





Каждый день нас окружают миллионы вирусов и микробов. Но природа сама позаботилась о том, чтобы защитить от них человека, и создала иммунную систему. Именно она не дает болезням поселиться в нашем теле! И вот несколько правил для поддержания иммунитета:





1. Правильный режим отдыха

Наш организм существует в тесной связи с циркадными ритмами. Для наших обменных процессов важно отдыхать ночью около 7-8 часов и ложиться не позднее 23:00. В 07:00 активизируется работа ЖКТ, поэтому не стоит затягивать с самым главным приемом пищи — завтраком! Ужин же должен быть не позднее чем за три-четыре часа до сна.





2. Вода

Свою норму воды высчитать очень легко, нужно умножить свой вес на 0,035. Это то количество воды, которое нужно для жизнеобеспечения. Хочется пить больше — пейте на здоровье, но не менее своей нормы!





3. Белок

Белок — макроэлемент и база для усвоения всех витаминов и минералов. Важно наполнить клетки белком, дать им жизнь, ведь это главный строительный материал клеток. Посчитать можно с персональным консультантом по питанию, а также подключить функциональные продукты для более легкого восполнения нормы белка.





4. Антиоксиданты

Каждый день важно употреблять три-пять порций фруктов и овощей из разных цветовых групп, чтобы обогатить организм набором антиоксидантов, наших главных защитников. Однако чтобы обеспечить ежедневную норму антиоксидантов, полученных из продуктов питания, последних нужно большое количество. Например, чтобы получить дневную норму витамина С, нужно съесть килограмм яблок. Или чтобы получить дневную норму меди, нужно съесть полкилограмма орехов.





5. Употреблять больше клетчатки

Клетчатка, или пищевые волокна — вещество растительного происхождения, которое входит в состав фруктов, овощей, злаков и многих других растений. Клетчатка настолько важна для хорошего самочувствия, что диетологи ставят ее в один ряд с белками, жирами и углеводами. Получить необходимое количество пищевых волокон с обычной пищей не так-то просто — по данным ВОЗ, в день нужно около 20 порций овощей. К счастью, есть продукты, которые помогут эту норму комфортно закрыть.





6. Занятия спортом

Без систематических нагрузок мышцы теряют форму, расслабляются, обвисают. Человек становится физически слабее, защитная система организма истощается. Физические нагрузки благоприятно влияют на работу сердца и кровеносной системы, нормализуют давление, мозговую активность, дыхательную функцию человека, а также работу ЖКТ. Практически все наши жизненные процессы улучшаются за счет занятий спортом. Важно помнить, что 80% успеха — спорт, остальные 20% — питание!