6 новых достопримечательностей, которые открылись в 2021 году

Из-за пандемии в последние полтора года многие культурные проекты по всему миру были заморожены. Но все постепенно оживает, большие стройки возобновляются и некоторые новые достопримечательности все же начинают радовать путешественников. 34travel.me выбрали несколько культурных объектов, которые открылись в этом году, а мы делимся с вами этим списком мест.







Исторический универмаг La Samaritaine в Париже













La Samaritaine был закрыт для посетителей целых 16 лет — именно столько времени потребовалось на его реконструкцию. Основали универмаг в 1870-х парижский предприниматель Эрнест Коньяк со своей женой Мари-Луизой. А в 2001 году было принято решение отреставрировать здание в соответсвии со временем. Но все сделали аккуратно и с умом: оригинальные детали универмага в стилях ар-нуво и ар-деко сохранили. В здании расположилось множество бутиков, но идти сюда стоит не только за шопингом, но и за историей — приятное с полезным.





Подвесной мост в Португалии





А это новинка для любителей пощекотать нервишки — мост длиной 516 метров раскинулся между двумя холмами в геопарке Арока на севере Португалии. Он находится на высоте 175 метров над над рекой Пайва. Виды просто вау! Кстати, этот подвесной мост теперь — самый протяженным в Европе. А чемпионом в мировом зачете остается мост Баглунг Парбат в Непале. Его длина — 567 метров.





Самый высокий маяк в Германии





Еще одна достопримечательность после долгой реконструкции: маяк Кампенер снова заработал в Восточной Фрисландии. Это самый высокий маяк Германии — целых 65 метров. Его называют немецкой Эйфелевой башней из-за железной конструкции, схожей с башней в Париже. Маяк был возведен в 1889 году, а теперь, после ремонта на Ђ 600 тысяч, вновь можно наслаждаться прекрасными видами с его высоты. 320 ступеней вверх — и бескрайние морские просторы как на ладони.





Портал в другой город в Вильнюсе





Проект, на реализацию которого ушло пять лет. Теперь жители Вильнюса и Люблина в реальном времени могут помахать друг другу рукой — настоящий портал будущего. Работает это так: на круглый экран транслируется происходящее в каждом из двух городов. В любой момент можно подойти к экрану и посмотреть, что происходит в городе, расположенном в 600 километрах отсюда.

В Вильнюсе портал установлен перед железнодорожным вокзалом. Заглядывай!





Остров-парк в Нью-Йорке









А это новое крутое общественное пространство в Нью-Йорке. Остров-парк Литл-Айленд расположился на 132 бетонных колоннах-чашах над рекой Гудзон. Строили парк долго — с 2016 года, и вот наконец все готово. Площадь пространства — 10 тысяч квадратных метров. На этой территории раскинулось аж три сцены для проведения ивентов. А обошелся необычный парк своему собственнику бизнесмену Барри Диллер и его жене дизайнеру Диана фон Фюрстенберг в $ 260 миллионов. Дорого, зато как красиво!





Здание культурного центра Luma Arles во Франции









Это необычное сооружения уже поучило неоднозначные оценки: кто-то отчаянно хейтит странноватый дизайн здания, кому-то он весьма по душе. Расположилась башня во французском города Арль, а спроектировал ее архитектор и лауреат Притцкеровской премии Фрэнк Гери. Сооружение очень отличается от зданий вокруг и архитектуры города в целом. Но создатели проекта говорят, что в этом и задумка — постройка олицетворяет обновление и активную современную культурную жизнь города. Внутри Luma Arles находятся галереи, архивы, пространства для лекций. В общем, все для продвижения современного искусства.