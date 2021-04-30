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6 книг, которые Тони Роббинс перечитывал несколько раз и дарит своим друзьям
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28.04.2021

6 книг, которые Тони Роббинс перечитывал несколько раз и дарит своим друзьям

Американский бизнес-тренер Тони Роббинс в 2007 году вошел в список «100 самых влиятельных знаменитостей». Он уже более 30 лет вдохновляет своими выступлениями тысячи людей по всему миру.

Тони Роббинс сам пишет книги. Например, «Книга о власти над собой» и «Разбуди в себе исполина» стали мировыми бестселлерами. Автор неоднократно делился своими любимыми книгами. Редакция MC.today выбрала шесть из них.


1. «Как человек мыслит», Джеймс Аллен, 1902


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Эта книга положила начало мотивационной литературе.

Основная идея: человек — это то, что он думает. Никто не может контролировать все события в жизни, но все могут менять отношение к ним. Аллен пишет, что позитивные мысли излечивают болезни и меняют жизненные обстоятельства.

Тони Роббинс читал эту книгу более десятка раз и часто дарит ее своим знакомым.


2. «Принципы. Жизнь и работа», Рэй Далио, 2017


Принципы. Жизнь и работа», Рэй Далио.jpg

Рэй Далио — основатель крупнейшего в мире хедж-фонда Bridgewater. За 40 лет существования его компания стала пятой по важности частной компанией в США по версии Fortune.

Далио делится универсальными жизненными правилами, которые он вывел за годы побед и поражений. Именно их он считает ключевыми факторами успеха и стабильности Bridgewater.

Тони Роббинс рекомендует прочитать эту книгу, потому что Рэй Далио делится принципами, которые подтверждены его успехом.


3. «Гибкое сознание. Новый взгляд на психологию развития взрослых и детей», Кэрол Дуэк, 2017


3. «Гибкое сознание. Новый взгляд на психологию развития взрослых и детей», Кэрол Дуэк, 2017

В основе этой книги лежит 20-летнее исследование Кэрол Дуэк. Автор поделится своими выводами о том, почему интеллект и талант не гарантируют успех.

Люди, которые верят в свою уникальность и незаурядность, часто тратят время, чтобы всем это доказать. И пока они распыляются на других, их талант не развивается и они не достигают успеха.

И наоборот — люди, которые верят, что талант можно развить, занимаются собой и достигают успеха. Это происходит потому, что они привыкли учиться, работать и преодолевать трудности.

Книга «Гибкое сознание» поможет постепенно изменить способ мышления.


4. «Человек в поисках смысла», Виктор Франкл, 2012


4. «Человек в поисках смысла», Виктор Франкл, 2012.jpg

Виктор Франкл — австрийский психиатр, создатель логотерапии.

Франкл был узником концлагеря около трех лет вместе с женой и родителями. Там же вместе с доктором Флейшманом они оказывали психологическую помощь новоприбывшим.

В своей книге Франкл поднимает глобальные вопросы: любовь и страдания, смысл жизни и смерти, свободы и ответственности и другие.

Еще одна книга, которую Тони Роббинс читал десятки раз. Роббинс рекомендует эту книгу, потому что она учит менять свое отношение к ситуации. А когда вы поменяете свое отношение, изменится и сама ситуация.


5. «Метод TB12: как достичь пика формы на всю жизнь», Том Брэди, 2017


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Том Брэди — звезда американского футбола. Удивительный факт в том, что он продолжает профессиональную спортивную карьеру более 19 лет.

Спортсмен написал книгу о своих принципах питания — что помогает ему быть в хорошей форме даже после 40 лет. Том описал свой распорядок дня, диету и образ жизни. В диете Брэди преобладают продукты растительного происхождения, а еще спортсмен не ест определенные овощи.

Тони Роббинс рекомендует прочитать эту книгу, потому что автор делится секретами, которые помогают ему долгие годы оставаться на пике своей карьеры и сохранять форму и здоровье.


6. «За облаком», Марк Бениофф, 2009


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Марк Бениофф — бизнесмен-миллиардер, основатель корпорации Salesforce.com. В 2016 году был в списке самых богатых людей из индустрии высоких технологий по версии Forbes.

В книге Бениофф рассказывает, как Salesforce.com превратился из маленькой фирмы в съемной квартире в самую быстрорастущую компанию — разработчика программного обеспечения.

Роббинс рекомендует прочитать эту книгу, потому что в ней автор «проводит» читателей через свои взлеты и падения. И поэтапно описывает тактику, по которой он построил мировую корпорацию.

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