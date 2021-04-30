6 книг, которые Тони Роббинс перечитывал несколько раз и дарит своим друзьям

Американский бизнес-тренер Тони Роббинс в 2007 году вошел в список «100 самых влиятельных знаменитостей». Он уже более 30 лет вдохновляет своими выступлениями тысячи людей по всему миру.

Тони Роббинс сам пишет книги. Например, «Книга о власти над собой» и «Разбуди в себе исполина» стали мировыми бестселлерами. Автор неоднократно делился своими любимыми книгами. Редакция MC.today выбрала шесть из них.





1. «Как человек мыслит», Джеймс Аллен, 1902





Эта книга положила начало мотивационной литературе.

Основная идея: человек — это то, что он думает. Никто не может контролировать все события в жизни, но все могут менять отношение к ним. Аллен пишет, что позитивные мысли излечивают болезни и меняют жизненные обстоятельства.

Тони Роббинс читал эту книгу более десятка раз и часто дарит ее своим знакомым.





2. «Принципы. Жизнь и работа», Рэй Далио, 2017

Рэй Далио — основатель крупнейшего в мире хедж-фонда Bridgewater. За 40 лет существования его компания стала пятой по важности частной компанией в США по версии Fortune.

Далио делится универсальными жизненными правилами, которые он вывел за годы побед и поражений. Именно их он считает ключевыми факторами успеха и стабильности Bridgewater.

Тони Роббинс рекомендует прочитать эту книгу, потому что Рэй Далио делится принципами, которые подтверждены его успехом.





3. «Гибкое сознание. Новый взгляд на психологию развития взрослых и детей», Кэрол Дуэк, 2017

В основе этой книги лежит 20-летнее исследование Кэрол Дуэк. Автор поделится своими выводами о том, почему интеллект и талант не гарантируют успех.

Люди, которые верят в свою уникальность и незаурядность, часто тратят время, чтобы всем это доказать. И пока они распыляются на других, их талант не развивается и они не достигают успеха.

И наоборот — люди, которые верят, что талант можно развить, занимаются собой и достигают успеха. Это происходит потому, что они привыкли учиться, работать и преодолевать трудности.

Книга «Гибкое сознание» поможет постепенно изменить способ мышления.





4. «Человек в поисках смысла», Виктор Франкл, 2012

Виктор Франкл — австрийский психиатр, создатель логотерапии.

Франкл был узником концлагеря около трех лет вместе с женой и родителями. Там же вместе с доктором Флейшманом они оказывали психологическую помощь новоприбывшим.

В своей книге Франкл поднимает глобальные вопросы: любовь и страдания, смысл жизни и смерти, свободы и ответственности и другие.

Еще одна книга, которую Тони Роббинс читал десятки раз. Роббинс рекомендует эту книгу, потому что она учит менять свое отношение к ситуации. А когда вы поменяете свое отношение, изменится и сама ситуация.





5. «Метод TB12: как достичь пика формы на всю жизнь», Том Брэди, 2017





Том Брэди — звезда американского футбола. Удивительный факт в том, что он продолжает профессиональную спортивную карьеру более 19 лет.

Спортсмен написал книгу о своих принципах питания — что помогает ему быть в хорошей форме даже после 40 лет. Том описал свой распорядок дня, диету и образ жизни. В диете Брэди преобладают продукты растительного происхождения, а еще спортсмен не ест определенные овощи.

Тони Роббинс рекомендует прочитать эту книгу, потому что автор делится секретами, которые помогают ему долгие годы оставаться на пике своей карьеры и сохранять форму и здоровье.





6. «За облаком», Марк Бениофф, 2009





Марк Бениофф — бизнесмен-миллиардер, основатель корпорации Salesforce.com. В 2016 году был в списке самых богатых людей из индустрии высоких технологий по версии Forbes.

В книге Бениофф рассказывает, как Salesforce.com превратился из маленькой фирмы в съемной квартире в самую быстрорастущую компанию — разработчика программного обеспечения.

Роббинс рекомендует прочитать эту книгу, потому что в ней автор «проводит» читателей через свои взлеты и падения. И поэтапно описывает тактику, по которой он построил мировую корпорацию.