52 ресурса, которые быстро помогут подготовиться к IELTS

IELTS — самый распространенный тест на определение уровня владения английским языком. Его принимают по всему миру, для учебы в университете или работе в крупных компаниях. Мы подготовили большой список ресурсов, с которыми вы точно сможете сдать IELTS.





Ресурсы для подготовки к IELTS Listening





Hot Courses — хороший русскоязычный гайд по аудированию в IELTS. Разбираются разные виды заданий и варианты ответов.





Ted — огромная библиотека выступлений на разные темы. Один из лучших ресурсов для подготовки. Слушая, вы не только улучшите навыки аудирования, но и узнаете много нового, а формат выступления не даст заскучать.





На сайте Esl Lab можно найти монологи и диалоги на самые разные темы. Они поделены по степени сложности, так что каждый найдет себе задание по уровню. К каждому аудио прилагается текстовая транскрипция и небольшой тест.





IELTS IDP — много информации с примерами для разных видов заданий в секции Listening.





Mini IELTS — для тех, кому нужна практика. На сайте много пробных заданий и тестов.





На сайте IELTS Up можно найти 10 советов, которые помогут вам сдать тест на высокий балл. Также есть практические задания.





Раздел Listening на сайте Many Things содержит в себе 13 тематических разделов с аудио на разные темы. Каждая запись сопровождается текстом — это позволяет сразу разбирать непонятые места. Аудио также можно ускорять или замедлять.





Best My Test — подробный гайд по сдаче заданий секции Listening, советы по разным типам заданий. Еще одна особенность сайта — 128 бесплатных пробных заданий, которые помогут подготовиться к реальному тесту.





Adept English — больше 70 подкастов, созданных для того, чтобы улучшить навыки аудирования. Сайт пополняется каждую неделю. Аудио и транскрипт можно скачать и использовать в любое время.





При аудировании часто бывает сложно расслышать имена и названия. На сайте IELTS liz, вы найдете специальную подборку аудио, которые вы сможете использовать для практики городских названий, чисел и имен.





На официальном сайте от British Council, вы найдете много аудиозаписей для практики. Задания разделены по уровню сложности и сопровождаются интерактивными заданиями.





Плейлист от E2 IELTS с полезными советами и рекомендациями для подготовки к секции Listening.





YouTube-канал The IELTS Listening Test посвящен аудированию. Здесь ежедневно выкладываются видео-уроки, которые помогут в подготовке к настоящему экзамену.





Ресурсы для подготовки к IELTS Reading





Официальный сайт British Council предоставляет много полезной информации о секции Reading. Основной контент этого раздела — реальные задания из теста, с вопросами и вариантами ответов. Отличная практика!





Курс Understanding IELTS: Reading на платформе Future Learn разработан преподавателями из British Council. На протяжении трех недель вы сможете бесплатно заниматься с сертифицированными преподавателями.







На сайте IELTS-up можно найти полную информацию о структуре заданий в секции Reading. Вы узнаете из чего формируется итоговая оценка и на что стоит обратить особенное внимание. Здесь также публикуются пробные задания. Это отличная подготовка перед экзаменом.





IELTS.Liz — сайт сертифицированного преподавателя английского языка. В разделе, посвященном чтению, вы найдете советы, которые помогут вам эффективнее расходовать время на экзамене. Помимо прочего, вы найдете здесь практику по вопросам типа True or False и научитесь навыку Paraphrasing.





Learn English выкладываются упражнения для тренировки навыков чтения на английском языке. Задания разделены на уровни: от beginner A1 до advanced C1. Все уроки составлены в соответствии с Common European Framework of Reference for languages (CEFR).





Ielts Buddy поможет в подготовке к Reading с помощью 12 уроков. Они посвящены стратегиям, фишкам и советам, которые будут полезны на тесте. Каждый урок включает в себя тексты, объемом 600-800 слов, на основе теста IELTS, с вопросами и ключами ответов.





На сайте Exam English, вы найдете десять бесплатных, хорошо проработанных тестовых заданий секции Reading. Удобная система проверки ответов — вы можете узнать свой балл сразу же после тренировки.





Более трех сотен пробных заданий вы найдете на сайте IeltsMentor. К каждому упражнению есть ответы.





National Geographic — официальное издание Национального географического общества США. Журнал специализируется на статьях о географии, природе, истории, науке и культуре.





BBC News — последние мировые новости на английском языке.





History News Network — статьи, новости и книги на английском языке. Ресурс подготавливается университетом Джорджии.





Business Insider — все о новинках в областях технологий, финансов и маркетинга.





Out Of Eden Walk — интересный проект журналиста Пола Салопека. Его цель — пройти по пути миграции древних людей из Африки. Путь начался в 2013 году, на всем протяжении Пол публикует свои заметки о том, что происходит вокруг и как меняется мир.





Ресурсы для подготовки к IELTS Writing





Hot Courses — подробный материал на русском языке, который поможет вам правильно подготовиться к IELTS Writing.





На русскоязычном сайте Your IELTS, вы сможете найти много полезных материалов, тем, вопросов и советов для лучшего написания эссе.





Советы от официального представительства British Council, которые помогут вам улучшить результат на письменном экзамене.





На сайте Е2language можно найти 20 самых популярных тем, которые могут встретиться вам в секции Writing. Отличный ресурс, чтобы выбрать вопрос для пробного эссе.





На сайте IELTS Blog, вы найдете больше 60 примеров эссе. Особенность ресурса, в комментариях специалистов, которые объясняют, почему текст получил такую оценку и как ее можно улучшить.





Много полезной информации можно найти на сайте IELTS Liz. Преподаватель со стажем расскажет все, что нужно знать о видах заданий секции Writing. Здесь вы узнаете, как работать с чартами, картами и диаграммами.





Небольшой подкаст All Ears English поможет вам разобраться в структуре заданий и даст несколько советов, которые помогут написать хорошее эссе.





English Еxam — много текстов, написанных для обоих заданий секции Writing. Разбор текстов — всегда хорошая практика перед экзаменом.





Good Luck IELTS — хорошая подборка слов, фраз и выражений, которые можно добавлять в текст. Это поможет вам разнообразить эссе и сделать его более полным.





IELTS Buddy — полноценный урок с примерами по написанию эссе для первого задания в секции Writing. Такой же урок есть и для второго задания.





IELTS Advantage — страница с удобной навигацией. Здесь вы найдете ответы на вопросы: «как планировать эссе?», «по каким критериям оцениваются задания?» и «как правильно перефразировать предложения».





В плейлисте от YouTube-канала Academic English Help, экзаменатор IELTS расскажет о разных методах, стратегиях и фишках написания заданий секции Writing.





На YouTube-канале E2 IELTS, вы найдете несколько плейлистов с видеороликами, которые помогут вам эффективно готовиться к письменной части IELTS.





Ресурсы для подготовки к IELTS Speaking





IELTS IDP — отличный гайд, по разговорной части теста. Здесь вы сможете познакомиться с основными видами заданий и посмотреть их на примере.





На сайте IELTS Material, вы найдете много полезных идиом, которые помогут вам набрать высокий балл в тесте. Всего 5 частей.





IELTS Liz — большое количество полезных материалов. Есть видео с советами по сдаче и пробные варианты заданий.





IELTS Speaking — 20 тематических подборок фраз и выражений для каждого типа задания в разговорной секции.





IELTS Advantage — страница с большим количеством полезных материалов. Тут можно найти советы по сдаче, ролики с пробными заданиями и статьи, которые помогут правильно готовиться.





IELTS Podcast — все о формате секции Speaking, материалы о том, из чего складывается оценка и как ее улучшить, подборки для расширения словарного запаса.





Курс Understanding IELTS: Speaking на платформе Future Learn. Длительность — 3 недели. За это время вы подтянете словарный запас и научитесь говорить уверенно.





8 советов от официального представителя теста — British Council о том, как сдать тест на высокий балл.





IELTS Buddy— сайт с образцами заданий и готовыми ответами. Хороший ресурс, чтобы понять о чем нужно говорить на тесте.





На сайте IELTS Mentor, вы найдете больше ста образцов заданий секции Speaking. Можно самостоятельно ответить на вопросы, а затем свериться с вариантом, который получил высокий балл.





Плейлист от YouTube-канала Academic English Help с полезной информацией и советами на тему эффективной сдачи разговорной части теста. Также можно посмотреть на разборы ответов от экзаменатора.





Видео-ролики на YouTube-канале E2 IELTS с полезными советами, подборками распространенных тем и прямыми трансляциями.





В приложении IELTS Speaking Assistant, вы найдете большое количество идиом, полезных фраз и топики из реальных тестов. Удобный и понятный интерфейс со шкалой прогресса, который вы сможете отслеживать.

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