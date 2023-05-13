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51-sputnik-dlya-raboty-starlink-zapustila-kompaniya-spacex
51 спутник для работы Starlink запустила компания SpaceX
181
Главный

Вчера в 10:47

51 спутник для работы Starlink запустила компания SpaceX

Ракета-носитель Falcon 9 успешно вывела на орбиту 51 мини-спутник, которые предназначены для пополнения орбитальной системы доступа в интернет.

Запуск ракеты-носителя был осуществлен из Калифорнии, где находится база космических сил США. Через 17,5 минуты все мини-спутники уже были на низкой околоземной орбите.

Для SpaceX запуск стал третьим. Ранее ракета-носитель первой ступени Falcon 9 уже доставила на околоземную орбиту спутники для обеспечения жителей отдельных стран беспроводным интернетом.

Источник: zakon.kz

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#космос #спутник #илонмаск #spacex #falcon9
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