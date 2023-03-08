50 вдохновляющих женщин

В Центральной Азии много вдохновляющих женщин, которые ведут активную жизнь, успешны в своих профессиях и при этом не забывают о красоте и здоровье. Мы расскажем вам только о 50 из них.





Эльнура Осмоналиева — предприниматель, режиссер, директор общественного фонда Bilimkana. Запускает школы, где процесс обучения направлен на воспитание чувства собственного достоинства в детях. Интервью с Эльнурой можно найти по ссылке.

Жылдыз Осмоналиева, @zhyldyzosmonalieva_official — певица, заслуженная артистка КР, основатель Центр развития «Наставник», где учеников обучают национальной культуре, рассказывают о выдающихся кыргызстанцах, передают кыргызскую культуру из поколения в поколение. Интервью с Жылдыз по ссылке.

Айдай Исмаилова, @aidayi — CEO Technopark Coworking, ранее генеральный директор крупнейшего коворкинга SmArt.Point. Айдай активно занимается бегом, состоит в клубе J-run. Пробежала четыре марафона: в Стокгольме, в Сеуле, в Бишкеке и в Берлине. Интервью с Айдай по ссылке.

Дильноза Умирзакова, @dilnozaumirzakova — дизайнер, основатель бренда ANOR, мама четверых детей, председатель Совета молодых дизайнеров Узбекистана. Развивает проекты ANOR SCHOOL и Uzbekistan Fashion Week. Интервью с Дильнозой по ссылке.

Надира Касымова, @nadirabegim_kasymova — предприниматель, основатель UFC Gym Kyrgyzstan, World Class Bishkek, Beauty Spa by World Class. Развивает фитнес-индустрию в Кыргызстане, открывая новые клубы, прививая соотечественникам любовь к фитнесу. Интервью с Надирой по ссылке.

Виктория Новичкова, @viktoriyanovichkova — CEO Freedom Mobile, Freedom Drive. Виктория развивает Freedom Mobile, которая стремится стать одним из главных дистрибьюторов смартфонов в Казахстане. Интервью с Викторией по ссылке.

Альмира Турсын, @almiratursyn, карьерный консультант, актриса. Альмира также пишет стихи, статьи, ведет блог, воспитывает сына. Интервью с Альмирой по ссылке.

Аселия Купуева, @kupuev.academy — сооснователь и директор Kupuev Academy. Школа Аселии работает в формате полного дня: дети приходят утром на уроки, а после этого начинаются внеклассные занятия. Интервью с Аселией по ссылке.





Юлдуз Мавлянова, @yulduz_mav — предприниматель, основатель бренда La Sposa и M.Y. Signature Bride. Юлдуз воспитывает детей и развивает свадебный бизнес в Узбекистане. Интервью с Юлдуз по ссылке.

Айжан Джуманалиева, @aijan.djumanalieva — адвокат, учредитель Legal Hub. Как эксперт, Айжан работает в неправительственных организациях и международных компаниях, участвует в мероприятиях, которые направлены на поддержку женщин. Интервью с Айжан по ссылке.

Лилия Шакирова, @officialshakirova — спортсменка, боец MMA. Лилия принималa участие в турнирах таких промоушенов как UFC, FNG, WLF. Интервью с Лилией по ссылке.

Амина Мирсакиева, @dr.amina.mir — действующий ученый в R&D в индустрии оптики. Амина работала в лаборатории по синтезу полимеров и участвовала в проектах от NASA. Ученый также ведет YouTube-канал, в подкасте «Белка и стрелка» рассказывает о достижениях современной науки, делает обзоры и фактчеки. Интервью с Аминой по ссылке.

Олеся Тишкова, @olessya_tishkova — руководитель центра До и После родов «Жемчужинка». Это пространство заботы о женщине. Здесь оказывают послеродовую помощь, сопровождают женщин на родах, помогают подобрать доулу и рассказывают о послеродовом восстановлении. Интервью с Олесей по ссылке.





Мария Агапова, @mma.mashka — мастер смешанных единоборств, действующий боец UFC, первая казахстанка в UFC. Спортсменка выступает в наилегчайшем весе. Мария провела 14 боев и из них выиграла 10. Интервью с Марией по ссылке.

Алина Ким, @homm9k — блогер, инфлюенсер. На TikTok-автора подписано свыше 48 миллионов пользователей со всего мира. Блогер часто участвует в разных проектах в области экологии, защиты природы и животных. Интервью с Алиной по ссылке.

Дамель Мектепбаева, @damelmektep — биотехнолог, инноватор, учитель. Дамель обучалась в университете NASA, занимается инновационным менеджментом, работает проректором в Kozybayev University. Интервью с Дамель по ссылке.

Чарос Камалова, @charosd — основатель проекта «Тепло» @teplomarket_ в Узбекистане. Маркет нацелен на развитие креативной индустрии. «Тепло» помогает горожанам познакомиться с узбекистанскими брендами, которые отвечают современным тенденциям. Интервью с Чарос по ссылке.

Мария Портнова, @vmchocolaterie — шоколатье, основатель Viva Maria chocolaterie. Мария открыла первую шоколадную мастерскую в столице Узбекистана, проводит мастер-классы по кондитерскому мастерству. Интервью с Марией по ссылке.

Елена Спаркс, @yelenasparks — организатор Women’s social networking, @wsnuz. Коммьюнити помогает девушкам находить друг друга и решать проблемы коммуникации между собой и с собой. Сообщество проводит обучающие программы, мотивационные митинги и организовывает благотворительные проекты. Интервью с Еленой по ссылке.

Сабина Темиралиева, @sabinatemiralieva — блогер, основательница @street.baker_ и первой макаронной в Бишкеке @macaronnaya_bishkek. За три года девушка смогла из кондитерской студии в 35 квадратных метров взрастить бренд до завода и начать работать со всеми крупными компаниями Кыргызстана. Интервью с Сабиной по ссылке.

Жамал Жаныбек, @jjams_ — блогер, Product Manager в YouTube. Девушка окончила UC Berkeley, работает над ростом количества покупателей на YouTubе, бегает марафоны, ведет блог, где мотивирует тысячи молодых девушек. Интервью с Жамал по ссылке.

Айсулуу Тыныбекова, @tynybekova.aisuluu — спортсменка, двухкратная чемпионка мира по спортивной борьбе. Айсулуу выступает в борьбе вольного стиля и обладает званиями трехкратной чемпионки Азии, чемпионки и призера Азиатских игр.

Валентина Шевченко, @bulletvalentina — чемпионка UFC в наилегчайшем весе, 11-кратная чемпионка мира по муай-тай, трехкратная чемпионка мира по кикбоксингу и К1, двукратная чемпионка мира по MMA. Валентина была признана лучшим бойцом 2022 года по версии World MMA Award.

Жаннат Атабаева, @jannata_atabaeva — директор сети шоу-румов Jannat Accessories. Этот бренд — лидер в сфере украшений ручной работы и изготовлении платков в Кыргызстане. Интервью с Жаннат по ссылке.

Акинай Эмилова, @akinai_emilova — предприниматель, основатель сети салонов ABM, свадебного салона Akinai. Акинай совмещает роль успешной бизнес-леди и мамы. Предприниматель также развивает собственную школу, где проводится курсы обучения по визажу, татуажу и парикмахерскому мастерству.

Чолпон Уламбекова, @ulambekova — телеведущая, основательница образовательной академии OITO. Девушка ведет блог в Instagram, а также преподает ораторское искусство.

Диана Войт, @diana_voit — спортсменка, СЕО сети студий LA LETTY. Проект предпринимательницы развивается в Алматы и в Бишкеке, где работает пять центров лазерной эпиляции. Диана также основала массажный салон Fixletty.

Динара Руслан, @dinaruslan00 — предприниматель, CEO Codify. Проект Динары — это социально ориентированная IT-компания, где есть три направления: Codify Academy, Codify Consulting и Codify Solutions. Интервью с Динарой по ссылке.





Жансая Абдумалик, @zhansaya_abdumalik — международный гроссмейстер, президент Федерации Шахмат города Алматы. Спортсменка стала первой чемпионкой мира по шахматам среди девочек в Казахстане. Интервью с Жансаей по ссылке.

Хуснора Шадиева, @khusnorik — блогер, певица, актриса и телеведущая. Девушка ведет эфир утреннего шоу Ertalabdan salom, воспитывает сына, обучается на факультете «Событийный менеджмент» в МГИМО.

Рухсора Миржалилова, @ruhsoraemm — инфлюенсер, певица. Блогер создала один из первых TikTok-хаусов в СНГ под названием «Лимон». Рухсора поет, играет в сериалах, пишет книгу. Интервью с Рухсорой по ссылке.

Диора Усманова, @diora_u — дизайнер, основатель бренда Bibiona Couture и сети люксовых ресторанов. Диора воспитывает четверых детей, ведет бизнес и помогает детям и старшему поколению в волонтерской организации Bright Future.

Юлдуз Ражабова, @yulduzrajabovaofficial — актриса театра и кино. Юлдуз сыграла во многих музыкальных клипах, популярных фильмах и сериалах узбекского и турецкого кинематографа. Актриса играла в номинированном на Оскар фильме «Две тысячи песен Фариды».

Асаль Сапарбаева, @_littos — многократная чемпионка Узбекистана по спортивной гимнастике, призер Азиатских игр и Кубка мира, Недавно Асаль вступила в сборную Узбекистана по брейк-дансу. Еще спортсменка ведет блог, выступает в цирке. Интервью с Асаль по ссылке.

Нафиса Имранова, @_zhiwj_ — дизайнер, основатель бренда ZHIWJ. В коллекции бренда нет одинаковых платьев, каждый образ уникален и создается в единственном экземпляре. Модельер представляет свои работы на Неделях моды по всему миру и знакомит зрителей с национальной культурой. Интервью с Нафисой по ссылке.

Зулайхо Махмадшоева, @zulaykhoofficial — певица, известная под псевдонимом Zu Zu. Артистка записывает песни с традиционными таджикскими мотивами и ритмичной поп-музыкой и популярна не только в Таджикистане, но и зарубежом.

Шабнам Сурайё, @shabnamsurayoofficial — певица, за творчеством которой также следят фанаты в Афганистане и в Иране. На блог музыканта в Instagram подписано 1,5 миллиона пользователей.

Умеда Парсаева, @umedaparsaeva — предприниматель, бодибилдер, дизайнер, модель, певица. Девушка руководит Fashion Boutique Charme, официально представляет косметику бренда Paese в Таджикистане и ведет блог в Instagram. Интервью с Умедой по ссылке.

Шоира Пулатова, @showshotime — блогер, инфлюенсер. Шоира одна из первых стала организатором блогерских ивентов, популярных в Таджикистане. Мероприятия имеют разные направления: благотворительные, коммерческие, для широкого круга людей и небольшие, камерные встречи.

Диана Камаладин, @kulakeyeva — сооснователь агентства Qamalladin Media, СЕО общественного Фонда Charity Wish Tree. Диана работает над развитием Qamalladin University, проходит обучение на PhD, воспитывает дочь и ведет семейный бизнес совместно с супругом.

Салтанат Казыбаева, @sakonya — директор корпоративного фонда «Смелость быть первым», рейс директор «Алматы марафон». Салтанат активно занимается спортом, участвует в Ironman, имеет звание призер ряда международных беговых и триатлонных стартов, чемпионатов Алматы и Азии по пауэрлифтингу, жиму лежа и становой тяге. Интервью с Салтанат по ссылке.

Нуриля Барпиева, @nurilya_barpieva — сооснователь стартапа NBFit, блогер. Нуриля также специалист по части женского здоровья с опытом более 15 лет. Стартап инфлюенсера помогает девушкам поддерживать тело в тонусе и быстро восстанавливать организм в послеродовой период. Подробнее о стартапе в материале по ссылке.

Карина Оксукпаева, @oksukpaevak — блогер, основатель проекта «Топим жир». Карина воспитывает двоих мальчиков, ведет личный блог в Instagram и в TikTok с многомиллионной аудиторией, имеет несколько бизнесов.

Yenlik, @yenleak — певица. Артистка стала частью новой волны казахстанской музыки и вдохновила множество молодых артистов начать карьеру. Трек певицы под названием DOP в Spotify собрал около миллиона скачиваний. Интервью с Енлик по ссылке.

Елена Рыбакина, @lenarybakina — теннисистка, спортсменка. Елена одержала сенсационную победу в финале «Уимблдона», обыграв второй номер мирового рейтинга — Онс Жабер из Туниса. Казахстанка также установила рекорд Australian Open-2023, исполнив 54 подачи на вылет в 7 матчах турнира.

Бибисара Асаубаева, @bibisarachess — шахматистка, двукратная чемпионка мира. Спортсменка вошла в Книгу рекордов Гиннесса, став самой молодой в истории мировых шахмат чемпионкой мира. Бибисара также имеет титул лучшей шахматистки Азии среди женщин по итогам 2021 года.

Санира Маджикова, @sanira.neobis — программист, основатель клуба программирования Neobis. Проект Саниры — это молодежная амбициозная организация, которая развивает Кыргызстан в сфере информационных технологий, инноваций и образования.

Лейла Коджахметова, @lili_liili — певица. Трек казахстанской исполнительницы Liili Hot собрал в Spotify больше 4 000 000 скачиваний и стал платиновым синглом. Видео с синглом в социальных сетях выкладывали всемирно известные модели, например, Рози Хантингтон-Уайтли, Ким Кардашьян. Интервью с Лейлой по ссылке.

Тота Сматова, @tota_smatova — CEO CheckDoc. Это цифровая лаборатория, где можно заказать анализы в пару кликов. Medtech стартап на стыке технологии и традиционного бизнеса, решает проблему людей, которые не могут или не хотят сдавать анализы в лабораториях.

Улпан Рамазанова, @uraganroxy — СЕО Tanym Pro, что переводится с казахского языка как «познание». Улпан также ведет блог и преподает в школе современных профессий «Куратор».