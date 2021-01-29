50 популярных TikTok-блогеров из Казахстана, на которых стоит обратить внимание

Уже точно можно сказать, что TikTok — это новая полноправная социальная сеть, где уже есть свои лидеры мнений и огромная аудитория. Если ваша целевая аудитория — молодые люди от 16 до 24 лет, вам точно пора в TikTok. А еще, благодаря самоизоляции, в TikTok количество миллениалов в возрасте от 25 до 34 тоже сильно увеличилось и продолжает расти.
Мы в wecom.agency решили сделать большую подборку казахстанских TikTok-блогеров, чтобы вы не отставали от трендов и понимали, у кого можно разместить рекламу.
Стоимость рекламы у TikTok-блогеров начинается от самых минимальных сумм и может достигать нескольких миллионов тенге за один ролик. Но важно понимать, что реклама в TikTok чаще нативная, а не прямая.
TikTok-площадка в большей степени развлекательная, но мы поделили блогеров на несколько подкатегорий по типам контента, чтобы вам было легче ориентироваться.
Танцы
@Kagiristwins, 4M
@Rendi_popping, 2.2M
@Takatta, 1.4M
@zactress, 231.6K
@Samiraivector, 126K
@Coco_anel, 34.3K
@_bobshi_, 22.9K
@Tomtimfort, 9746
Лайфстал
@fikusvkorne, 1.5M
@_Guzi_, 975.8K
@Anastassiakasper, 965.5K
@Danzelovv, 645.5K
@Oksukpaeva_k, 503.5K
@ykrainets_d, 407.6K
@Karina_cold, 333.2K
@aybshv, 303.7K
@assi.ya, 280.6K
@Оlzhassiass, 268.4K
@Sabirkin_a, 245.9K
@Yussupovarman, 62.4K
@Levaaar, 49.6K
@20nursm, 48.6K
@_arsik_vector_, 43.2K
@adikaaah, 38.1K
@Aituar_, 9443
Юмор и развлечение
@Homm9k, 10.2M
@Raidess, 1.6M
@Fikusvkorne, 1.5M
@Beka_flacko, 825.6K
@Vipenot, 554K
@Kamikazedboy, 349.1K
@Tiko.xo, 119.2K
Мода и красота
@Adaliatta, 1.8M
@Merandmaid, 989.9K
@xtxx7, 243.1K
@alinenok2004, 113.7K
@hsnglsm, 107.8K
@damelya_sw_, 96.6K
@leilafoxx, 70.5K
@Lunadymccal, 26K
@qarinagram, 85.3K
@Karisha.syzdykova, 21K
Другое
В своих блогах ребята рассказывают о съемке видео, культуре разных стран, KPOP, музыке и делают познавательный контент.
@Batyr.white, 2.7M
@Sejuming, 635.1K
@Sixtyrich, 581.4K
@Kikakiim, 344.7K
@tim_mee, 318.7K
@atinaasset, 261.8K
@Kamikernai, 16.8K
Полную презентацию вы можете скачать по ссылке.