50 популярных TikTok-блогеров из Казахстана, на которых стоит обратить внимание

Уже точно можно сказать, что TikTok — это новая полноправная социальная сеть, где уже есть свои лидеры мнений и огромная аудитория. Если ваша целевая аудитория — молодые люди от 16 до 24 лет, вам точно пора в TikTok. А еще, благодаря самоизоляции, в TikTok количество миллениалов в возрасте от 25 до 34 тоже сильно увеличилось и продолжает расти.

Мы в wecom.agency решили сделать большую подборку казахстанских TikTok-блогеров, чтобы вы не отставали от трендов и понимали, у кого можно разместить рекламу.

Стоимость рекламы у TikTok-блогеров начинается от самых минимальных сумм и может достигать нескольких миллионов тенге за один ролик. Но важно понимать, что реклама в TikTok чаще нативная, а не прямая.

TikTok-площадка в большей степени развлекательная, но мы поделили блогеров на несколько подкатегорий по типам контента, чтобы вам было легче ориентироваться.





Танцы

@Kagiristwins, 4M

@Rendi_popping, 2.2M

@Takatta, 1.4M

@zactress, 231.6K

@Samiraivector, 126K

@Coco_anel, 34.3K

@_bobshi_, 22.9K

@Tomtimfort, 9746

Лайфстал

@fikusvkorne, 1.5M

@_Guzi_, 975.8K

@Anastassiakasper, 965.5K

@Danzelovv, 645.5K

@Oksukpaeva_k, 503.5K

@ykrainets_d, 407.6K

@Karina_cold, 333.2K

@aybshv, 303.7K

@assi.ya, 280.6K

@Оlzhassiass, 268.4K

@Sabirkin_a, 245.9K

@Yussupovarman, 62.4K

@Levaaar, 49.6K

@20nursm, 48.6K

@_arsik_vector_, 43.2K

@adikaaah, 38.1K

@Aituar_, 9443





Юмор и развлечение

@Homm9k, 10.2M

@Raidess, 1.6M

@Fikusvkorne, 1.5M

@Beka_flacko, 825.6K

@Vipenot, 554K

@Kamikazedboy, 349.1K

@Tiko.xo, 119.2K

Мода и красота

@Adaliatta, 1.8M

@Merandmaid, 989.9K

@xtxx7, 243.1K

@alinenok2004, 113.7K

@hsnglsm, 107.8K

@damelya_sw_, 96.6K

@leilafoxx, 70.5K

@Lunadymccal, 26K

@qarinagram, 85.3K

@Karisha.syzdykova, 21K

Другое

В своих блогах ребята рассказывают о съемке видео, культуре разных стран, KPOP, музыке и делают познавательный контент.

@Batyr.white, 2.7M

@Sejuming, 635.1K

@Sixtyrich, 581.4K

@Kikakiim, 344.7K

@tim_mee, 318.7K

@atinaasset, 261.8K

@Kamikernai, 16.8K

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