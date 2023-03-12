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50 Cent и режиссер «Джона Уика» работают над сериалом Vice City от Paramount+
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Новости

Сегодня в 11:08

50 Cent и режиссер «Джона Уика» работают над сериалом Vice City от Paramount+

Paramount+ запустил в разработку оригинальный сериал с названием Vice City.

Режиссером проекта выступит Чад Стахелски, среди исполнительных продюсеров указана G-Unit Film & Television рэпера Кертиса Джексона, более известного как 50 Cent.

Vice City расскажет историю трех солдат, которую возвращаются в родной Майами после того, как их с позором отстранили от службы за участие в скандале «Иран-контрас». Без перспектив найти хорошую работу, троица объединяется с таинственным иммигрантом из Колумбии и формирует команду грабителей.

Источник: cyber.sports.ru

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