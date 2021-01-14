5 стран, куда жители Центральной Азии могут поехать по медицинской визе в 2021 году

Южная Корея









Южная Корея — популярное направление для казахстанцев. Есть возможность использовать медицинскую визу С-3-3. Консульство производит бесконтактный прием. В связи с этим нужно подготовить весь пакет необходимых документов для получения визы:

— анализ теста на предмет отсутствия туберкулеза из MPK Clinic — флюорография и ПЦР-анализ

— заполненное согласие на изоляцию на 14 дней за свой счет

— заполненный опросник о состоянии здоровья

— справка о несудимости, выданная Генеральной прокуратурой РК, на гербовом бланке с печатью

— бронь авиабилетов со сроком не менее чем через 15 дней со дня подачи документов, учитывая период рассмотрения заявления.

Подробности здесь.







Германия









Для подачи заявления на открытие визы с целью получения медицинского лечения необходимо предоставить следующие документы:

— полностью заполненную и лично подписанную анкету на открытие шенгенской визы

— доказательство цели поездки от лечащего врача из Германии

— оригинал банковской справки с указанием текущего состояния счета

— все путешествующие должны перед въездом на территорию Германии зарегистрироваться на сайте www.einreiseanmeldung.de.

Подробнее здесь.





Индия









Медицинская виза в Индию подается онлайн, все документы загружаются на сайт, затем нужно предоставить информацию о месте проживания в Индии и информацию о брони билетов.

Подробнее здесь.





Швейцария









Великолепная природа и высокий уровень безопасности делают Швейцарию привлекательным местом отдыха. А благодаря своим первоклассным больницам и клиникам Швейцария — популярное направление в медицинском туризме. Виза также подается онлайн.

Подробнее здесь.





Канада









Канада — страна, где имеются все условия для получения качественного, профессионального медицинского обслуживания. Десятки тысяч туристов ежегодно приезжают в Канаду с целью медицинского туризма. Для этого нужно:

— подать на визу в онлайн-формате

— заполнить форму и указать причину поездки

— быть готовым к обязательным карантинным мерам по прилете.

Подробнее здесь.