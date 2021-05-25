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5 стран, гражданами которых можно стать меньше чем за 6 месяцев
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21.05.2021

5 стран, гражданами которых можно стать меньше чем за 6 месяцев

Сент-Люсия


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Сент-Люсия — небольшое островное государство, офшорная зона.

Обладатели паспорта Сент-Люсии могут получать визы электронно, и посещать без виз больше 140 стран мира. В США и Канаду можно получить долгосрочную визу до десяти лет.

Чтобы получить паспорт потребуется три-пять месяцев и выполнение одного из условий:

— взнос в Национальный экономический фонд в размере 100 000 долларов, еще 65 000, если вы переезжаете с супругом или супругой либо 90 000 для получения паспортов на семью с двумя несовершеннолетними детьми. За каждого дополнительного члена семьи нужно заплатить 25 000, плюс около 9-17 000 за обработку документов

— купить недвижимость не меньше чем за 300 000 долларов и владеть ею как минимум 5 лет. Еще 14,5-26 000 — административные расходы

— вложить от 3,5 миллионов долларов в утвержденный правительством бизнес-проект и создать не менее трех рабочих мест.


Антигуа и Барбуда


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Это также офшорная зона, где еще и отменен подоходный налог. Чтобы получить гражданство, на территории страны даже не нужно постоянно жить — достаточно провести там пять дней за пять лет. Экзамен на знание истории государства или языка сдавать тоже не нужно.

Граждане Антигуа и Барбуды могут путешествовать без визы или получать ее по прибытию в 150 странах мира, включая всю Европу. В США и Канаду можно получить долгосрочную визу.

Для получения гражданства потребуется три-шесть месяцев и инвестиции:

— от 100 тысяч долларов в Национальный фонд преобразования. Сумма остается такой же, даже если вы переезжаете с супругом и детьми, но если их больше трех, то придется доплатить. Дополнительно оплачиваются государственный сбор и проверка на благонадежность — от 32,5 тысяч , как за одного человека, так и за семью

— от 400 тысяч долларов в недвижимость, которой нужно будет владеть не менее 5 лет

— не менее 1,5 миллиона долларов в местный бизнес.


Доминика


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Не путайте с Доминиканой. Удивительно, но чтобы получить местное гражданство, в страну даже не нужно приезжать.

Граждане Доминики могут без визы ездить в Великобританию и еще в около 140 стран мира.

Получить гражданство можно за два-шесть месяцев, дополнительно потребуется:

— вложить 100 тысяч долларов в Фонд диверсификации экономики Доминики, 175 тысяч, если гражданство получает и супруг, 200 тысяч за семью, у которой до трех детей. Дополнительные расходы — сбор за обработку информации и проверка на благонадежность, от 8,5 тысяч

— купить недвижимость стоимостью от 200 тысяч долларов на срок от трех лет.


Гренада


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Источник: nat-geo.ru

Для того, чтобы получить гражданство Гренады не нужно сдавать никакие экзамены или жить в стране.

Вы сможете не только путешествовать без виз в 140 стран, но и получить визу E-2 в США или ездить без визы в Китай.

Получение гражданства займет два-шесть месяцев и потребует:

— одноразовой инвестиции в Фонд национальной трансформации — 150 тысяч долларов за одного человека, 200 тысяч за семью до четырех человек. Дополнительные комиссии — от 8 тысяч

— купить недвижимость стоимостью от 220 тысяч долларов и владеть ею не меньше 5 лет.


Сент-Китс и Невис


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Программа выдачи гражданства в обмен на инвестиции появилась в стране еще в 1984 году — это старейшая подобная программа в мире. Она пользуется популярностью у бизнесменов, которым нужен паспорт и возможность посещать больше 150 стран без виз.

Получить гражданство можно за три-шесть месяцев. Для этого необходимо:

— инвестировать в Фонд устойчивого роста 150 тысяч долларов за одного человека, 175 тысяч за двоих супругов, 195 тысяч за семью с двумя детьми. Дополнительно нужно пройти проверку на благонадежность, которая стоит от 7,5 тысяч долларов

— инвестировать в Фонд диверсификации сахарной промышленности — 250 тысяч долларов с одного, 300 тысяч с семьи, плюс от 7,5 тысяч долларов за проверку на благонадежность

— купить недвижимость за 200 тысяч долларов и владеть ею не менее 7 лет или —за 400 тысяч, но владеть ей не менее 5 лет.

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#переезд #шенген #гражданство #иммиграция #визавсша
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