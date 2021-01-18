5 советов родителям от Мэй Маск

Мэй Маск за семьдесят, у нее трое успешных детей, 11 внуков и карьера сразу в двух сферах: нутрициология и модельный бизнес. Ее жизнь — большое и увлекательное приключение. Родившаяся в многодетной семье, она провела все детство и вышла замуж в ЮАР. В 31 год она осталась одна с тремя погодками, но не опустила руки, а пользовалась всеми возможностями, которые сама же и находила.

В 68 лет она стала лицом марки CoverGirl. Мэй в хороших отношениях со всеми тремя детьми, каждый из которых занимается любимым делом. Ее первенец, 48-летний Илон Маск, — предприниматель, входящий в пятерку самых богатых людей планеты по мнению Forbes. 47-летний сын Кимбал — успешный ресторатор и владелец сети Big Green, а 46-летняя дочь Тоска — основатель платформы Passionflix, выводящей на экран самые успешные книжные love story.

Кто, если не Мэй Маск, может давать советы по воспитанию? В 71 она выпустила историю «Женщина, у которой есть план», ставшую психологическим бестселлером. А еще — отличным поводом подумать о принципах воспитания детей. Вот несколько советов для родителей.

1. Поощряйте в детях самостоятельность

Родители Мэй всегда поддерживали это качество в ней и ее 4 сестрах. Они отпускали их одних в сад и школу, но дело было в столице ЮАР — Претории. Их привлекали к работе в отцовской клинике, делегировали почти взрослые обязанности по записи и ведению пациентов в приемной.

Переняв этот опыт, Мэй привлекала к работе собственных детей. «Я взращивала в своих детях те же качества, которыми родители старались наделить нас с братьями и сестрами: самостоятельность, доброту, честность, рассудительность и вежливость, трудолюбие и отзывчивость. Я не относилась к ним как к малышам и не шпыняла их», — вспоминает Мэй.

Ее дочь сама нашла себе старшую школу, а Илон и Кимбал сами отправили документы в выбранные университеты, подали заявления на стипендии и решали сопутствующие проблемы.

2. Не упускайте 12 лет

Мэй всегда разрешала детям заниматься тем, что им нравится, но она советует внимательно присмотреться к ребенку в возрасте 12 лет. Именно в этот период все трое ее детей разобрались, чему хотят посвятить жизнь.

В 12 лет у Илона появился первый компьютер. Тогда же он разобрался в нем и написал первую программу, которую купил журнал PC Magazine за 500 долларов.

Кимбал в 12 лет взял на себя обеды и готовку для всей семьи, он всегда любил готовить и помогал выбирать продукты. «Все, что он готовил, было изумительно вкусно, совсем не то, что моя унылая стряпня», — вспоминает Мэй.

Ее дочь Тоска в 12 лет стала руководить театральным кружком, когда с этой должности внезапно ушла учительница. «С юного возраста ее увлекали театры, песни и музыка, и она обожала кино», — говорит Мэй.

3. Поддерживайте детей даже в неоднозначных решениях

Мэй разрешала детям всегда выбирать собственный путь — когда речь шла о школе, выборе предметов, блюд на обед и во всех дальнейших решениях.

Так, Илон хотел уехать в Канаду и попросил Мэй, родившуюся в канадской Рейджане, восстановить канадское гражданство, чтобы ее дети тоже смогли им обладать. Через три недели после получения документов 17-летний Илон улетел в Монреаль.

Все трое ее детей разъехались по разным вузам, хотя могли бы бесплатно учиться в университете Торонто, где в то время работала Мэй. Они могли бы продолжать жить с ней, а «не тратиться на аренду квартиры или еду», но они выбрали свой путь.

Источник: @mayemusk



4. Вдохновляйте собственным примером

Мэй, как и ее мама, всегда работала. Она не испытывала стыда, чувства вины или угрызения совести перед детьми за то, что не проводит все время с ними. «Я работала ради того, чтобы у нас была крыша над головой, еда в желудках и хоть какая-то одежда. Детям пришлось научиться занимать себя и не мешать мне работать, потому что спальню я превратила в собственный офис», — объясняет Мэй.

Когда дети были маленькими, она давала консультации по правильному питанию дома, порой приглашала няню. Не всегда все шло гладко, и «иногда им приходилось сидеть на показах в первых рядах и читать», пока Мэй ходила по подиуму.

5. Научите детей озвучивать желания

«Я с раннего детства учила детей вслух просить о том, чего им хочется», — рассказывает Мэй. Многие стесняются и так боятся отказов, что не просят о том, что им важно и чего они реально хотят. Речь может идти об автографе, фото на память, повышении в должности или чем-то другом. Все, что мы можем услышать в ответ, это согласие или отказ: «…если вам не говорят «нет», стойте на своем, пока не получите то самое «ДА».

Показательный случай произошел с Тоской. Мэй взяла ее на концерт певицы Лоры Брэниган, фанатом которой была Тоска. После концерта знакомый клубный фотограф подарил им эксклюзивное фото певицы. На следующий день они случайно встретили Лору в ресторане, Тоска не решалась подойти за автографом. «Ну, если ты не подойдешь, то точно его не получишь. Но если спросишь, то есть шанс, что она согласится», — пояснила Мэй. Тоска решилась. А Лора, увидев фото, поинтересовалась, откуда оно, и подписала фотографию. «Это был огромный успех. Тоска никогда не забывает об этом случае», — подытоживает Мэй.





Источник: mel.fm