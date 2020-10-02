5 самых сложных вопросов, которые задают дети





Вопрос № 1. «Что такое секс?» или «Откуда я появился?»





Родители часто стесняются отвечать и придумывают разные вариации: «Из капусты», «Аист принес». Но обман приведет к сложностям в будущем. В век интернета любую информацию можно получить одним кликом. И когда ребенок узнает правду, эта тема станет для него тайной, он будет скрывать все, что касается интимных вопросов. А в общении с родителями станет агрессивнее.

Поэтому, когда ребенок задал такой вопрос, важно раскрыть тему согласно его возрасту. Маленьким детям, если они спрашивают: «Откуда я взялся?», лучше ответить: «Ты появился у мамы из животика». Не надо рассказывать подробности, как он туда попал и что происходило, нужно дать короткую и простую информацию, которая будет ему понятна и будет правдой.

Когда ребенок задал такой вопрос, важно раскрыть тему согласно его возрасту





В возрасте шести-семи лет, перед школой, я рекомендую рассказать про секс подробнее. Потому что в школе обязательно будет ребенок, который уже хорошо изучил тему и не может это таить. И если до этого момента вы ничего не рассказали ребенку, вопрос снова попадает в разряд тайны. Рекомендую кратко объяснить, что это такое, так как в этом возрасте тоже еще не обязательно рассказывать все подробности.

Ближе в девяти-десяти годам, а сейчас гормональное становление у детей начинается раньше, появляется естественное желание к продолжению рода. В этот период нужно дать ребенку больше информации о том, что с ним происходит. Рекомендую рассказать ребенку о строении тела, о том, как происходят различные процессы в организме у мальчиков и девочек, объяснить, что все это естественно. Нужно также сказать, что это часть жизни, главное, не стесняться, не бояться, а знать, что это такое и как этим правильно пользоваться. Также я даю своим детям элементарные данные о том, в каком возрасте можно заниматься сексом.

К 14-16 годам я настоятельно рекомендую дать больше информации и рассказать о методах контрацепции. Нужно сделать акцент на том, как защитить себя от болезней и нежелательной беременности, и рассказать об отношениях между полами.

Вопрос №2. Если родители в разводе, ребенок может спросить: «Куда ушел мой папа/мама?»





Многие мамы после развода говорят детям гадости о своем супруге. Этого нельзя делать. Потому что ребенок продолжает любить отца и не понимает, кому верить.

Важно сохранить любовь и уверенность ребенка в родителях. Поэтому объяснение ситуации может быть таким: «Папа любит тебя, но мы с ним не можем найти общий язык, поэтому решили разойтись». То есть нужно разделить ваше отношение и отношение ребенка с отцом.



Вопрос № 3. «Почему я должен ходить в школу, учиться? Зачем мне нужен этот предмет?»





Это важный вопрос, на который нужно ответить. Если вы не даете ребенку объяснение цели изучения конкретного предмета, вы можете просто вычеркнуть этот предмет из расписания, потому что ребенок его не запомнит.





Важно «продать» ребенку идею о школе или конкретном предмете, рассказать, где это пригодится, в каких профессиях. Возможно, нужно будет отвести ребенка, чтобы он своими глазами увидел, как работают представители той или иной профессии. Нужно потратить время, чтобы показать ребенку, как это поможет ему в жизни. Если вы покажете что-то интересное, как правило, дети загораются. И вам не придется больше заставлять, ребенок сам будет делать уроки, стремиться узнавать новое, изучать.

Вопрос № 4. «Меня обижают в школе/на улице. Что мне делать?»

Часто родители учат сразу давать сдачи. Я согласна, что нужно учить ребенка защищать себя, но иногда из опыта я вижу, что ребенок сам может провоцировать поведение детей, которые на него нападают. Поэтому, когда вы, не разобравшись, сразу учите давать сдачи, вы можете запутать ребенка, он будет бить окружающих ребят и лишится друзей.

Нужно расспросить ребенка, что произошло, что было до того, как его ударили





Чтобы не попасть в такую ситуацию, нужно расспросить ребенка, что произошло, что было до того, как его ударили. Вы можете увидеть, что ребенок сам спровоцировал такое поведение в свою сторону. Многие дети не знают, как правильно общаться, и не задумываются о том, что своими словами или действиями могут обидеть. Поэтому нужно научить ребенка общаться, быть вежливым, правильно отвечать на вопросы, быть жизнерадостным, идти людям навстречу. Это важно сделать, потому что иначе ребенок будет попадать в такие ситуации постоянно. А если же вы узнали, что ваш ребенок просто сидел, когда на него напали, тогда вы можете сказать ему, что нужно просто дать сдачу.

Вопрос №5. «Почему мне нельзя сидеть в телефоне? Почему ты его забираешь, это же моя вещь?»





Контент в интернете может быть настолько интересен и увлекателен, что дети начинают проживать жизнь в телефоне. Они думают, что путешествуют, потому что посмотрели ролик о какой-то стране, что умеют танцевать, как это делают ребята, чьи выступления они увидели. Но когда ребенок начинает вести свой блог, становится понятно, что в жизни все сложнее. Чтобы научиться чему-то и стать профессионалом, нужно много практиковаться. Поэтому вместо того, чтобы просто убивать время за просмотром очередного ролика, нужно учиться чему-то, развивать свои сильные стороны, чтобы быть полезным в этом мире и получать удовольствие от жизни.