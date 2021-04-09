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  • Наш Человек в общении с окружением честен и справедлив, порядочен и верен

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  • Наш Человек живет полной жизнью: любимая семья, достойное окружение, любимое дело, интересное хобби

  • Наш Человек всегда идет вперед и развивается

  • Наш Человек неравнодушен и готов вместе с нами создавать добрые дела

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5 российских франшиз, на которые стоит обратить внимание
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Сегодня в 18:50

5 российских франшиз, на которые стоит обратить внимание

В 2020 году российский Forbes составил рейтинг из самых выгодных франшиз. Вот несколько самых интересных.


«Суши Маркет»

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«Суши Маркет» — это сеть торговых точек, где можно быстро приобрести роллы по дороге домой и захватить с собой в обеденный перерыв. Точки «Суши Маркет» обычно располагаются в торговых центрах, на фуд-кортах, в местах с большой проходимостью. Для обучения всех новых сотрудников создатели компании запустили «Суши Маркет School».

Инвестиции: от 20 000 $

Сайт: franchise.sushi-market.com


Mr. Doors

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Компания Mr. Doors начинала бизнес в России с продажи встраиваемых шкафов-купе, произведенных на фабрике в Подмосковье, позже производство перенесли в Кострому, а каталог расширился, и теперь в нем все виды корпусной мебели. Розничная сеть Mr. Doors по франшизе развивается с 2000 года и насчитывает около ста точек.

Инвестиции: от 40 000 $

Сайт: mrdoors.ru/dealers


«Чемпионика»

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Первые детские секции по футболу под брендом «Чемпионика» в России открылись в 2013-м, через год совладельцы запустили франчайзинг. В 2018-м сеть насчитывала 60 собственных филиалов и 455 партнерских. Покупатель франшизы «Чемпионика» получает эксклюзивное право открывать неограниченное количество филиалов на закрепленной за ним территории, поэтому сеть быстро растет.

Инвестиции: от 12 000 $

Сайт: fr.championika.ru


be free

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Бренд одежды be free входит в российскую группу Melon Fashion Group. Розничная сеть работает в сегменте масс-маркет, объединяет более 200 магазинов. Франчайзинговое направление предусматривает четыре формата магазина: смарт, лайт, стандарт и флагман.

Инвестиции: от 16 000 $

Сайт: befree.ru/franchise


Cofix

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В 2016 году израильский бренд кофеен привезли в Россию братья-девелоперы Михаил и Григорий Печерские вместе с гендиректором Melsons Group Сатешем Мелвани. Франчайзинг был запущен практически одновременно с выходом на российский рынок. Сейчас в сети более 190 кофеен в России. Также Cofix работает в Израиле и Белоруссии.

Инвестиции: от 50 000 $

Сайт: franchising.cofix.ru

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