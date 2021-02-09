5 предпринимателей, которым качественный продукт помог создать личный бренд

Наши дела говорят о нас больше, чем что-либо другое. Сегодня предпринимателям необходимо развивать свой личный бренд, уметь работать с аудиторией, давать интервью и иметь армию поклонников в социальных сетях.

Но для того чтобы личный бренд был сильным, есть два пути. Первый — органический, создать качественный продукт, который будет восхищать потребителей настолько, что станет интересно, кто стоит за этим продутом. Второй — разработать стратегию продвижения личности в социальных сетях, а уже после этого запускать продукты, которые будут интересны собранной аудитории.

Вот несколько предпринимателей, которые создали бизнес, который помог им сформировать их личный бренд органическим путем.

Дана Канапина — основатель сети кондитерских бутиков La Creme

Количество подписчиков в Instagram: 3935





Несмотря на небольшое количество подписчиков в Instagram, Дана хорошо известна в узких кругах рестораторов и кондитеров. В 2016 году в Астане стали говорить об уникальном кондитерском бутике в ЖК «Хайвилл», где можно было приобрести европейские десерты, идейным вдохновителем и шеф-кондитером которого была Дана.

Алексей Ли — основатель Tiketon.kz, Aviata.kz, CEO Arbuz.kz

Количество подписчиков в Instagram: 4876





Сервисы покупки билетов Tiketon и Aviata знакомы многим, сервис доставки продуктов на дом Arbuz только набирает свою популярность в столице. Все это продукты труда и многолетней работы техно-предпринимателя Алексея Ли.

Артем Марченко — шеф-повар и генеральный директор The Chef Group

Количество подписчиков в Instagram: 7186

Если вы слышали о таких ресторанах, как The Chef, Zina и Kuzina, значит, вы уже почти знакомы с Артемом Марченко. Артем — талантливый шеф-повар, под его руководством открыто уже более 8 ресторанов в Нур-Султане и Алматы.

Анна Яковлева — основатель и владелец сети Actual Optic

Количество подписчиков в Instagram: 39 000

Каждый из нас видел красивые оптики в торговых центрах, где продают очки мировых брендов. Многие даже не догадывались, что Actual Optiс — сеть казахстанских оптик, которые существуют на рынке уже больше 23 лет и имеют больше 20 салонов по всему Казахстану. Анна — основатель, владелец и генеральный директор Actual Optiс, сегодня она своим примером вдохновляет тысячи своих подписчиков и рассказывает о том, как успешно вести бизнес в Казахстане.

Асхат Солтанов — основатель Happy Cake

Количество подписчиков в Instagram: 148 000 подписчиков

Многие астанчане впервые познакомились с тортом «молочная девочка» благодаря кондитерской Happy Cake. Асхат с супругой начали развивать бизнес из дома. Так, за несколько лет они выросли в большую сеть кондитерских магазинов по всему Казахстану и за его пределами.