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  • Наш Человек неравнодушен и готов вместе с нами создавать добрые дела

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5 новых медиа, которые появились в Казахстане за последний год
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Сегодня в 13:50

5 новых медиа, которые появились в Казахстане за последний год

2020 год для многих был годом обновления и поиска новых идей и решений. Все перешли в онлайн и, как итог — в стране появились новые медиа.

Sports.ru в Казахстане

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В середине прошлого года, в Казахстан начал активно заходить лидер российской спортивной журналистики в интернете, издание Sports.ru. Сегодня в Казахстане есть, собственное представительство, редакция, рекламный отдел и, самое главное — контент, который создается специально для казахстанской аудитории. И, кстати, главный редактор Sports.ru уже давно не Юрий Дуть.

The Hasper

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В прошлом году популярный Telegram-канал о современной музыке и культуре запустил собственный сайт thehasper.com. Основатели проекта создают творческое комьюнити, где каждый может поделиться своим мнением и найти любимого автора.

OYU

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В начале марта этого года Айсултан Сеитов на своей странице в Instagram анонсировал запуск нового проекта OYU. OYU — это музыкальный проект, собравший live исполнения артистов самых разных жанров. Пока это казахстанские исполнители, но кто знает, что будет дальше. Сегодня на YouTubе-канале OYU уже больше 10 000 подписчиков и почти 500 000 просмотров.

Sentyabr

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Соосновательницы Almaty POP UP Store в прошлом году перезапустили свой сайт sentyabr.me. И теперь это онлайн-платформа для горожан, маркетплейс классного дизайна и лайфстайл-медиа. Sentyabr пишет о продвинутых горожанах и их стиле жизни, об урбанистике и футурологии, а еще в своем маркетплейсе объединяет производителей из Центральной Азии — дизайнеров и магазины. Все товары можно приобрести на сайте.

Batyr Jamal

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Основательница казахстанской версии издания The Village запустила издание Batyr Jamal. Batyr Jamal — независимое СМИ для девушек с акцентом на права, безопасность и самоценность. Издание работает на площадках в Instagram и Telegram, где публикуется контент на русском и казахском языках.

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