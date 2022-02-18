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5-hudozhestvennyh-fil-mov-i-serialov-o-marketinge
5 художественных фильмов и сериалов о маркетинге
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Сегодня в 17:08

5 художественных фильмов и сериалов о маркетинге

Мы знаем, какие фильмы вы будете смотреть на этих выходных. Вот подборка фильмов для маркетологов и всех, кто работает в медиа. Списком поделился Амир Максутов, директор Factum Marketing Group.


Амир Максутов, директор Factum Marketing Group

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«Здесь курят», 2005


Режиссер: Джейсон Райтман

На мой взгляд, это один из лучших фильмов, где классно показаны секреты успешного спора. Эту киноленту рекомендую почти всем, кто хоть как-то связан с маркетингом или PR. Крутая атмосфера и много полезных фишек, которых я набрался в свои на тот момент 19 лет. Если кратко, то это история табачного лоббиста, который создает убеждение, что курить полезно. Обязателен к просмотру!


«Семейка Джонсов», 2009


Режиссер: Деррик Борте

Этот фильм не теряет своей актуальности, так как рассказывает о «живой рекламе». Картина об идеальной жизни американской семейки, которая на самом деле является группой актеров, призванных продвигать разные товары и услуги, используя все на показ. Когда я посмотрел фильм, был удивлен посылом. Показана беготня за идеальной жизнью, накрученная нам такими образами «американской мечты».


«Безумцы», 2007-2015

Режиссер: Мэттью Вайнер

Хоть это и сериал, но обойти его стороной нельзя. Он рассказывает всю «некрасивую» правду о рынке рекламы в бурно растущем периоде капитализма. Действия происходят в 1960-е годы в Нью Йорке, в сердце американского рынка рекламы. Рекомендую к просмотру.


«99 франков», 2007


Режиссер: Фредерик Бегбедер

Этот фильм тоже рассказывает о циничном рынке рекламы и пиара. Экранизация одноименной книги, которая стала бестселлером. Рекомендую сначала посмотреть фильм, а затем прочесть книгу. Моментами картина вводит в ступор своим циничным отношением, но все это придает ей шарма. Сюжет рассказывает о рекламщике, который работает в крупном агентстве. Главному герою «срывает крышу» после того, как в агентство приходит крупное молочное производство.


«Святоша», 1998


Режиссер: Стивен Херек

Напоследок хочу порекомендовать фильм, который по сравнению с предыдущими воспримется иначе. Фильм рассказывает о том, что искренняя подача всегда выигрывает перед изощренными техниками, уловками и прочими стандартными инструментами рекламы того времени. Сюжет закручивается вокруг руководителя «Магазина на диване». Дела идут на спад, и главный герой находит смешного и искреннего путешественника-проповедника, который вдохнет в их шоу новую жизнь.

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