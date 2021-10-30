5 инновационных проектов от девочек-подростков из Казахстана

Жаннур, 15 лет, город — Актобе

Наргиз, 17 лет, город — Усть-Каменогорск





Акмарал, 16 лет, город — Алматы

Сабина, 17 лет, город — Алматы

В седьмом классе на уроках робототехники я была единственной девушкой, из-за чего чувствовала себя не в своей тарелке. Но спустя время поняла, что мне и вправду интересна робототехника, и я хочу развиваться в этом направлении. Благодаря другим девушкам на курсе я поняла, что есть много крутых девушек, заинтересованных в Science Technology Engineering Art and Math. У меня появилось больше интереса и мотивации, чтобы развиваться в сфере STEAM и улучшать свои навыки.Было несколько идей для проекта, но одна выделялась. Придумала, можно сказать, спонтанно. Буквально посмотрела на окно — решила сделать автоматический открыватель окна. Потом увидела новость, как одна девочка застряла на балконе. И добавила проблему к общей идее. Еще нужно было придумать, какой датчик поставить. Теперь я хочу довести проект до совершенства и начать собственный стартап.Раньше я считала, что создание роботов — это нечто недосягаемое. Письмо про то, что я прошла отбор пришло ко мне, когда я была на уроке. Оно было долгожданным. Я даже запищала от радости. А уже через неделю забрала заветный набор Arduino. За этот курс, я не только приобрела знания, но и новых друзей с общими интересами.Теперь робототехника для меня — это серьезное инновационное занятие. Оно требует усидчивости и аналитического мышления. Судя по инновационным проектам девочек-участниц, можно считать, что именно робототехника решает все проблемы социума. Например, я по окончанию курса смогла создать экологическую систему, связанную с загрязненным воздуха в Алматы.Далее мы работали по понятному и интересному инструктажу. Тренера записывали видео и при возникновении вопросов я обращалась к ним за помощью. С домашними занятиями, порой были проблемы, но я также просила помощи у девочек из курса и все мне помогали. От чего я всегда очень радовалась, ведь нам удалось построить такое дружное комьюнити с людьми.