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5 инновационных проектов от девочек-подростков из Казахстана
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Сегодня в 14:05

5 инновационных проектов от девочек-подростков из Казахстана

Команда фонда Girls Power в рамках проекта социальных инноваций при поддержке Евразийского фонда отправила 40 наборов для робототехники Arduino девочкам из Тараза, Байконура, Караганды и других регионов Казахстана. Девочки занимались на бесплатном курсе по робототехнике и программированию, где смогли получить необходимые знания для создания собственных инновационных решений. В конце курса девочки сделали презентации своих идей и пять из них получили финансирование на проекты.

Данный проект стал возможным благодаря помощи американского народа, оказанной через Агентство США по международному развитию (USAID).


Жаннур, 15 лет, город — Актобе


Мне казалось, что парням, робототехника и программирование удается гораздо легче, чем мне. В седьмом классе на уроках робототехники я была единственной девушкой, из-за чего чувствовала себя не в своей тарелке. Но спустя время поняла, что мне и вправду интересна робототехника, и я хочу развиваться в этом направлении. Благодаря другим девушкам на курсе я поняла, что есть много крутых девушек, заинтересованных в Science Technology Engineering Art and Math. У меня появилось больше интереса и мотивации, чтобы развиваться в сфере STEAM и улучшать свои навыки.

Наргиз, 17 лет, город — Усть-Каменогорск


Получив свой заветный набор, я приступила к обучению и к концу курса начала работать над собственной системой умного дома. Было несколько идей для проекта, но одна выделялась. Придумала, можно сказать, спонтанно. Буквально посмотрела на окно — решила сделать автоматический открыватель окна. Потом увидела новость, как одна девочка застряла на балконе. И добавила проблему к общей идее. Еще нужно было придумать, какой датчик поставить. Теперь я хочу довести проект до совершенства и начать собственный стартап.


Акмарал, 16 лет, город — Алматы


Я решилась съесть лягушку и попробовать себя в чем-то новом. Раньше я считала, что создание роботов — это нечто недосягаемое. Письмо про то, что я прошла отбор пришло ко мне, когда я была на уроке. Оно было долгожданным. Я даже запищала от радости. А уже через неделю забрала заветный набор Arduino. За этот курс, я не только приобрела знания, но и новых друзей с общими интересами.
Теперь робототехника для меня — это серьезное инновационное занятие. Оно требует усидчивости и аналитического мышления. Судя по инновационным проектам девочек-участниц, можно считать, что именно робототехника решает все проблемы социума. Например, я по окончанию курса смогла создать экологическую систему, связанную с загрязненным воздуха в Алматы.

Сабина, 17 лет, город — Алматы


В начале уроки проходили в формате интерактива. Далее мы работали по понятному и интересному инструктажу. Тренера записывали видео и при возникновении вопросов я обращалась к ним за помощью. С домашними занятиями, порой были проблемы, но я также просила помощи у девочек из курса и все мне помогали. От чего я всегда очень радовалась, ведь нам удалось построить такое дружное комьюнити с людьми.


Girls Power несет ответственность за содержание публикации, которое не обязательно отражает позицию USAID или Правительства США.

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#программирование #робототехника #it #usaid
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