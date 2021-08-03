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WE важно, кто рядом с нами и нашими семьями. МЫ стремимся делать так, чтобы вокруг нас были надежные люди, которым можно доверять. Рекомендуя людей, обратите внимание на наши ценности и ориентиры.

    Наши люди WE:

  • Наш Человек стремится создавать то, что улучшает жизнь людей

  • Наш Человек в общении с окружением честен и справедлив, порядочен и верен

  • Вы доверяете ему и уверены в его искренности

  • Наш Человек живет полной жизнью: любимая семья, достойное окружение, любимое дело, интересное хобби

  • Наш Человек всегда идет вперед и развивается

  • Наш Человек неравнодушен и готов вместе с нами создавать добрые дела

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5 инфопродуктов от инфлюенсеров, на которые стоит обратить внимание
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Сегодня в 19:50

5 инфопродуктов от инфлюенсеров, на которые стоит обратить внимание

Окрас слова «инфопродукт» стал уже больше негативным, чем положительным. Но все же есть продукты от блогеров, которым можно доверять или хотя бы обратить свое внимание.

Еликбаев Онлайн

Автор: Алишер Еликбаев, @yelikbayev

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PR-специалист и инфлюенсер — Алишер Еликбаев ведет авторские курсы по направлениям: «PR и репутация», «Правила хорошего роста», «SMM и digital-маркетинг» и «Публичные выступления». Цель курса — обучение востребованным навыкам цифрового века для построения карьеры, саморазвития и работы над личным брендом.


Поток

Автор: Арман Юсупов, @yussupov21 и Магжан Тлеуханов, @tleuhanov

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«Поток» — это курс по основам маркетинга и цифровым профессиям от медиапродюсера-блогера Армана Юсупова и предпринимателя-маркетолога Магжана Тлеуханова. Цель курса — трансформация и повышение эффективности студентов в процессе получения новых профессий, изучение основ маркетинга в социальных сетях и увеличение прибыли студентов благодаря получению новых навыков.


Курсы для стилистов

Автор: Мика Избасарова, @mika_izbassarova

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Модный блогер, стилист и предприниматель Мика обучает начинающих стилистов азам профессии на своем онлайн-курсе. Она делится опытом, дает практические задания для развития навыков, чтобы каждый студент мог построить успешную карьеру стилиста.


Fture

Автор: Жангир Бектемисов, @jangir.bektemissov

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Прикладное руководство по инвестированию от опытного инвестора с десятилетним стажем. Жангир преподавал в финансовых академиях на Западе, окончил MBA Чикагского университета имени Бута и имеет степень CFA. Данный продукт — руководство, которое может помочь начинающим инвесторам понять, как инвестировать через индексные фонды, и получить список лучших ETF.


Топим Жир

Автор: Карина Оксукпаева, @oksukpaevak

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После рождения второго ребенка Карина решила взять свое тело под контроль и при помощи сертифицированного тренера Асем Тулебаевой пришла в потрясающую физическую форму. После чего девушки совместно запустили самый масштабный в Казахстане марафон по похудению: «Топим Жир». Данный продукт нацелен на помощь людям в борьбе с лишним весом. В состав марафона входят: тренировки, расписанное меню, консультации со специалистами в сфере психологии, нутрициологии и другие.

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