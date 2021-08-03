5 инфопродуктов от инфлюенсеров, на которые стоит обратить внимание

Окрас слова «инфопродукт» стал уже больше негативным, чем положительным. Но все же есть продукты от блогеров, которым можно доверять или хотя бы обратить свое внимание.

Еликбаев Онлайн

Автор: Алишер Еликбаев, @yelikbayev

PR-специалист и инфлюенсер — Алишер Еликбаев ведет авторские курсы по направлениям: «PR и репутация», «Правила хорошего роста», «SMM и digital-маркетинг» и «Публичные выступления». Цель курса — обучение востребованным навыкам цифрового века для построения карьеры, саморазвития и работы над личным брендом.

Поток

Автор: Арман Юсупов, @yussupov21 и Магжан Тлеуханов, @tleuhanov





«Поток» — это курс по основам маркетинга и цифровым профессиям от медиапродюсера-блогера Армана Юсупова и предпринимателя-маркетолога Магжана Тлеуханова. Цель курса — трансформация и повышение эффективности студентов в процессе получения новых профессий, изучение основ маркетинга в социальных сетях и увеличение прибыли студентов благодаря получению новых навыков.

Курсы для стилистов

Автор: Мика Избасарова, @mika_izbassarova

Модный блогер, стилист и предприниматель Мика обучает начинающих стилистов азам профессии на своем онлайн-курсе. Она делится опытом, дает практические задания для развития навыков, чтобы каждый студент мог построить успешную карьеру стилиста.

Fture

Автор: Жангир Бектемисов, @jangir.bektemissov

Прикладное руководство по инвестированию от опытного инвестора с десятилетним стажем. Жангир преподавал в финансовых академиях на Западе, окончил MBA Чикагского университета имени Бута и имеет степень CFA. Данный продукт — руководство, которое может помочь начинающим инвесторам понять, как инвестировать через индексные фонды, и получить список лучших ETF.

Топим Жир

Автор: Карина Оксукпаева, @oksukpaevak

После рождения второго ребенка Карина решила взять свое тело под контроль и при помощи сертифицированного тренера Асем Тулебаевой пришла в потрясающую физическую форму. После чего девушки совместно запустили самый масштабный в Казахстане марафон по похудению: «Топим Жир». Данный продукт нацелен на помощь людям в борьбе с лишним весом. В состав марафона входят: тренировки, расписанное меню, консультации со специалистами в сфере психологии, нутрициологии и другие.