5 идей, которые помогут вам заработать в метавселенной уже сегодня

Метавселенная — новый тренд современности. В нее устремляются все больше людей и компаний. Собрали для вас список идей, которые помогут вам заработать в виртуальной реальности.





Создайте NFT





NFT или non-fungible token — это цифровой токен, в котором хранится уникальная информация, что-то вроде виртуальной копии реального предмета. Переводить в NFT можно что угодно — картинки, музыку, текст. Создать такой предмет не сложно. Весь процесс займет несколько минут, а если удастся привлечь внимание пользователей интернета, то есть шанс продать его за хорошие деньги. Многие сайты позволяют делать токены самостоятельно, например, OpenSea или Binance.





Арендуйте земельные участки

Землю в виртуальной реальности тоже можно покупать, продавать или сдавать в аренду. На своем участке можно построить здание, провести мероприятие или выставить рекламный билборд. К брендам, которые уже приобрели свое пространство в метавселенной, относятся Gucci, Adidas, Tokens и не только. Одно из самых популярных мест для покупки участков — Decentraland.





Играйте









Вместе с развитием метавселенной, появляются новые виды игр, например, такие, в которых можно заработать реальные деньги. Обычно игроки получают награду за выполненные задания в виде криптовалюты, ее можно вывести на реальный счет. Иногда призом становится NFT, успешно продав который можно неплохо заработать. Среди игр, в которых уже можно играть и зарабатывать: Axie Infinity, Bloktopia, OneTo11.





Займитесь дизайном

В цифровом мире популярно все то же, что и в нашем. Красивая одежда или обставленный со вкусом офис привлекают и простых пользователей, и крупные компании. К последним можно устроиться в качестве дизайнера виртуальных пространств, создавать для них креативные пространства, разрабатывать решения, которые будут популярны среди людей. А еще можно создать собственный бренд и решать самому, что именно вы хотите воплотить в цифровую реальность.





Организуйте мероприятие





Постепенно все больше мировых компаний и звезд приходят в цифровую реальность. Из последних можно вспомнить: Coca-Cola, Balenciaga, Ариану Гранде, Lindsey Stirling. Их рекламные кампании и живые выступления привлекают большое количество людей. Для организации таких мероприятий часто задействуют специалистов, так что при наличии необходимых навыков можно попробовать себя в создании виртуального концерта или арт-галереи.