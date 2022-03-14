Перейти на офицальную страницу WE Project в Facebook Перейти на офицальную страницу WE Project во Вконтакте Перейти на офицальную страницу WE Project в Instagram
RUS
ENG KAZ
Поиск
WE
Перейти на офицальную страницу WE Project в Facebook Перейти на офицальную страницу WE Project во Вконтакте Перейти на офицальную страницу WE Project в Instagram
KAZ RUS ENG

Порекомендовать героя

WE важно, кто рядом с нами и нашими семьями. МЫ стремимся делать так, чтобы вокруг нас были надежные люди, которым можно доверять. Рекомендуя людей, обратите внимание на наши ценности и ориентиры.

    Наши люди WE:

  • Наш Человек стремится создавать то, что улучшает жизнь людей

  • Наш Человек в общении с окружением честен и справедлив, порядочен и верен

  • Вы доверяете ему и уверены в его искренности

  • Наш Человек живет полной жизнью: любимая семья, достойное окружение, любимое дело, интересное хобби

  • Наш Человек всегда идет вперед и развивается

  • Наш Человек неравнодушен и готов вместе с нами создавать добрые дела

Далее
Порекомендовать героя

Выберете одну или нескольо рубрик, в которую вы рекомендуете человека


Закрыть поиск
ВАША ЗАЯВКА ПРИНЯТА

Спасибо за неравнодушие!
Нам важно узнавать о достойных людях, чтобы рассказывать о них городу!

Вернуться на главную

Подписаться на рассылку

Array
(
    [SRC] => 
    [WIDTH] => 0
    [HEIGHT] => 0
)
5-idey-kotorye-pomogut-vam-zarabotat-v-metavselennoy-uzhe-segodnya
5 идей, которые помогут вам заработать в метавселенной уже сегодня
601
Главная
/
Возможности
/
Стиль жизни

12.03.2022

5 идей, которые помогут вам заработать в метавселенной уже сегодня

Метавселенная — новый тренд современности. В нее устремляются все больше людей и компаний. Собрали для вас список идей, которые помогут вам заработать в виртуальной реальности.


Создайте NFT

andrey-metelev-yscrM1AOEKI-unsplash.jpg

NFT или non-fungible token — это цифровой токен, в котором хранится уникальная информация, что-то вроде виртуальной копии реального предмета. Переводить в NFT можно что угодно — картинки, музыку, текст. Создать такой предмет не сложно. Весь процесс займет несколько минут, а если удастся привлечь внимание пользователей интернета, то есть шанс продать его за хорошие деньги. Многие сайты позволяют делать токены самостоятельно, например, OpenSea или Binance.


Арендуйте земельные участки

Землю в виртуальной реальности тоже можно покупать, продавать или сдавать в аренду. На своем участке можно построить здание, провести мероприятие или выставить рекламный билборд. К брендам, которые уже приобрели свое пространство в метавселенной, относятся Gucci, Adidas, Tokens и не только. Одно из самых популярных мест для покупки участков — Decentraland.


Играйте


laurens-derks-bCdIx5LjrYo-unsplash.jpg

Вместе с развитием метавселенной, появляются новые виды игр, например, такие, в которых можно заработать реальные деньги. Обычно игроки получают награду за выполненные задания в виде криптовалюты, ее можно вывести на реальный счет. Иногда призом становится NFT, успешно продав который можно неплохо заработать. Среди игр, в которых уже можно играть и зарабатывать: Axie Infinity, Bloktopia, OneTo11.


Займитесь дизайном

В цифровом мире популярно все то же, что и в нашем. Красивая одежда или обставленный со вкусом офис привлекают и простых пользователей, и крупные компании. К последним можно устроиться в качестве дизайнера виртуальных пространств, создавать для них креативные пространства, разрабатывать решения, которые будут популярны среди людей. А еще можно создать собственный бренд и решать самому, что именно вы хотите воплотить в цифровую реальность.


Организуйте мероприятие

jeshoots-com-xGtHjC_QNJM-unsplash.jpg

Постепенно все больше мировых компаний и звезд приходят в цифровую реальность. Из последних можно вспомнить: Coca-Cola, Balenciaga, Ариану Гранде, Lindsey Stirling. Их рекламные кампании и живые выступления привлекают большое количество людей. Для организации таких мероприятий часто задействуют специалистов, так что при наличии необходимых навыков можно попробовать себя в создании виртуального концерта или арт-галереи.

Подписаться на рассылку WE project!

Мы пишем о том, что помогает сориентироваться в новом мире и выбрать то, что нужно именно вам.

#технологии #виртуальнаяреальность #заработок #финансы #метавселенная
C ЭТОЙ СТАТЬЕЙ ЧИТАЮТ
Карайкей, Балат и улицы из книг Орхана Памука: где проводит время креативный класс Ст...
5535
Arzamas.academy. О бесплатных курсах по литературе, истории и искусству
2866
О платформе «Лекториум» — где найти полезные онлайн-лекции на русском языке
2868