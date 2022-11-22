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5 частных школ в Алматы и Астане, которые открылись в 2022 году
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Сегодня в 15:45

5 частных школ в Алматы и Астане, которые открылись в 2022 году

Рассказываем, какие новые частные школы появились в Астане и в Алматы в этом году, и чем они могут быть интересны.


Астана


Future school, @future.school.ast


future school

Новая и яркая частная школа для развития детей. Территория огорожена, находится под видеонаблюдением. Вход по Face ID.

Здесь преподают сингапурскую математику на английском языке, есть шахматы, English Club с носителем языка, каратэ, танцы и другие активности.

Стоимость обучения на полный день: 1-4 класс — 150 000 тенге, 0 класс — 120 000 тенге. В стоимость включено трехразовое полноценное питание, дополнительные кружки и другое. Есть вступительный взнос — единоразовая оплата в размере 150 000 тенге.

Обучение проходит без гаджетов. Перед началом занятий дети сдают все гаджеты ассистент-тьютору. После завершения уроков они возвращаются.

Как поступить: в первый класс документы принимаются до 1 августа 2023 года. По остальным классам документы принимаются до 1 сентября.
В планах ввести обучение до 11 класса.

Адрес: пр. Туран, ул. Бектурова, 19/1

Контакты: 8 778 054 54 50

Binom, @binom.school


binom

Школы со смешанным языком обучения. Обучение здесь бесплатное: набор детей идет на основе Типовых правил приема на обучение в организации образования РК.

Школа призвана дать школьникам доступное и при этом качественное образование.
Одно из достоинств школ — возможность инклюзивного образования. Здесь создана комфортная среда обучения для детей с особыми потребностями в образовании.
Два спортивных зала, несколько площадок на улице позволяют детям заниматься футболом, волейболом, баскетболом и другими видами спорта, есть work-out зона.

Как поступить: с 21 по 25 ноября набор состоится для учащихся 1-4 классов, с 28 ноября по 2 декабря — для учащихся 5-8 классов, 5 по 9 декабря — для учащихся 9-10 классов.

Адрес: ул. 38, 40а

Контакты: 8 705 121 08 16

Алматы


Millennium, @millenniumschool.kz


 millennium

Школа полного дня пребывания. Обучение только на русском языке. С первого класса дети изучают четыре языка: казахский, русский, английский и французский. В первом классе пять часов английского, в четвертом шесть.

Расширенный спектр творческих предметов: актерское мастерство, хор, хореография, эмоциональный интеллект, робототехника IT технологии.

Стоимость обучения 1 500 000 тенге в год, включает в себя: четырехразовое питание, пребывание в школе с 08:00 до 17:00, ежедневные кружки и многое другое. Единоразовый вступительный взнос — 200 000 тенге.

Как поступить: набор и перевод детей из других школ при наличии мест в любое время. Набор первоклассников на будущий год уже начался, принимают документы и ставят в лист ожидания до конца марта, а в апреле будут тестировать и комплектовать классы.

Адрес: ул. Волочаевская, 357/1

Контакты: 8 777 384 66 98


Nova school, @school_nova


nova

Обучение в школе проходит на казахском и русском языках на выбор. В одном классе учатся до 16 учеников. Углубленное изучение английского языка, есть различные кружки.

Есть развозка детей. Территория находится под круглосуточной охраной и видеонаблюдением.

Проходит большое количество мероприятий, выезды в театры, музеи, квесты, конкурсы, ярмарки.

Стоимость обучения на полный день — 150 000 тенге. В стоимость включено пребывание в школе с 08:00 до 17:00, общеобразовательная программа, четырехразовое питание, два кружка на выбор, продленка и многое другое.

Адрес: ул. Нурпеисова, 229

Контакты: 8 705 175 80 05


JIGER, @jiger_school


jiger

Физико-математическая частная школа. Развивает силу воли у ребенка, приучая его двигаться к своей цели и не отступать перед трудностями.

Обучение в школе на казахском и русском языках. Функционируют классы с нулевого по седьмой. В школе действует пятидневка, дети учатся с 08:00 до 17:00. Есть трехразовое питание и развозка. Также для детей открыты множество кружков на выбор.

Углубленное изучение физики, математики, английского языка, уроки робототехники и программирования входят в обучение.

Как поступить: для поступления необходимо сдать экзамены.

Адрес: ул. Рыскулбекова, 39а

Контакты: 8 747 804 64 47

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Мы пишем о том, что помогает сориентироваться в новом мире и выбрать то, что нужно именно вам.