5 частных школ в Алматы и Астане, которые открылись в 2022 году





Астана





Новая и яркая частная школа для развития детей. Территория огорожена, находится под видеонаблюдением. Вход по Face ID. Территория огорожена, находится под видеонаблюдением. Вход по Face ID.

Алматы

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