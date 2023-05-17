5 бесплатных курсов от BBC Learning English

Собрали популярные курсы от преподавателей BBC Learning English — образовательной платформы известного телеканала BBC.





English You Need

Курс научит понимать английский язык, который используют носители языка в повседневной жизни. В ходе занятий вас будут учить на заголовках новостей, рекламных объявлениях и других текстовых материалах. А на последнем уроке научат правильному произношению.



Towards Advanced

Курс для тех, кто уже владеет английским языком и хочет достичь совершенства. Здесь преподаватели рекомендуют методы, которые помогут вам понимать речь носителей языка без помощи словаря или переводчика.



Upper Intermediate Course

BBC предлагает пройти этот курс тем, кто имеет уровень С1. Занятия предоставят участникам инструменты для того, чтобы дальше развивать владение английским языком и исправить ошибки, которые мешают вашему произношению звучать естественно.



Intermediate Course

Курс для тех, кто изучает английский на среднем уровне. Всего здесь 30 разделов, по 5 занятий в каждом. Преподаватели разбирают грамматику и лексику. Еще участники получают доступ к большому количеству полезных материалов от команды BBC Learning English.



Shakespeare Speaks

Серия из 20 анимированных короткометражек с озвучкой, созданная BBC Learning English в сотрудничестве с The Open University. Каждый эпизод объясняет значение и современное использование известного английского выражения, которое первоначально появилось в произведении Шекспира.

