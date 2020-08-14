38 летников в Бишкеке с красивым видом на город и лучшими завтраками

Рестораны с террасой
La Maison, @la_maison_bishkek
Аутентичная французская кухня.
Адрес: Матросова, 67/4
Контакты: +996 778 57 90 11
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«Ыр Кесе», @yrkese_kg
Кыргызская кухня.
Адрес: Орозбекова, 62
Контакты:+996 312 97 95 55
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Supara, @supara_kg
Азиатская, европейская и кыргызская кухни.
Адрес: Карагул Акма, 1а
Контакты: +996 312 46 50 51
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Furusato
Японская кухня.
Адрес: Жоомарта Боконбаева, 132
Контакты:+996 554 40 06 33
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«Фаиза», @faiza. kg
Восточная кухня.
Адрес: Медерова, 157 / пр. Жибек-Жолу, 555
Контакты: +996 555 32 49 22
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NAVAT, @navat_kg
Восточная кухня.
Адрес: 8 филиалов по городу
Контакты: +996 551 64 11 11
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Arzu, @arzu_kg
Азиатская, восточная и европейская кухни.
Адрес: пр. Победы, 311 / Тоголок Молдо, 7/1
Контакты:+996 772 00 03 74
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Bellagio Coffee Manas, @bellagio_coffee
Европейская кухня.
Адрес: пр. Манаса, 49
Контакты: +996 707 12 88 88
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Papa Johns, @papajohns.kg
Сеть пиццерий с американской кухней.
Адрес: Киевская, 114/2 / пр. Чуй, 127 / Юнусалиева, 278б
Контакты: 39 11
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Meat Point
Стейк-хаус.
Адрес: пр. Чуй, 158
Контакты: +996 999 00 00 55
Заведения с панорамным видом на город
Times, @times.bar
Блюда европейской и национальной кыргызской кухонь.
Адрес: Орозбекова, 32
Контакты: +996 312 97 98 97
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Etiler Steakhouse, @etiler.kg
Стейк-хаус с летними террасами. Также подают фастфуд.
Адрес: Шопокова, 91
Контакты: +996 508 77 78 88
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«Облако 53», @oblako53_bishkek
Вид на столицу с высоты 17-го этажа.
Адрес: Разакова, 19, БЦ «Россия»
Контакты: +996 505 00 00 53
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«МЯТА Lounge», @myata_bishkek
Одно из заведений франшизы @myata.official в Бишкеке. Американская и азиатская кухни.
Адрес: Токтогула, 108
Контакты: +996 708 10 81 08
CHERDAK, @cherdak_kg
Уютный интерьер и атмосфера. Готовят итальянские и японские блюда.
Адрес: Байтик Баатыра, 98
Контакты: +996 707 26 33 33
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SB Bar, @sbbar.kg
Гриль-бар с авторской подачей. Популярные заказы: фирменные стейки и бургеры.
Адрес: Медерова, 50/2
Контакты: +996 509 90 50 50
«На крыше», @bar_nakryshe
Расположен на 11-м этаже отеля «Ак-Кеме».
Адрес: пр. Чингиза Айтматова, 93
Контакты: +996 558 86 08 60
Ambassador, @ambassador.kg
Из заведения видно центральную часть города.
Адрес: Орозбекова, 32
Контакты: +996 312 97 98 98
Garden Hotel, @garden_hotel_kg
На террасе ресторана при Garden Hotel можно увидеть панораму столицы. Предлагают блюда современной кухни.
Адрес: Медерова, 115
Контакты: +996 312 54 68 88
Jannat Resort, @jannat.resort
Курортный отель, откуда открываются виды на горные пейзажи.
Адрес: Чуйская область, пос. Кой-Таш, Центральная, 2
Контакты: +996 312 90 97 49
Лучшие летние террасы
«Шоколадница», @shoko.kg
Адрес: ГУМ «Чынар»
Контакты: 0777 901 018
«Омар Хайям», @omar_ne_khayam
Адрес: Орозбекова, 51 / Медерова, 153
Контакты: 055 699 07 07 / 055 899 55 55
«Горький», @gorky_preparty
Адрес: ул. Исанова, 104
Контакты: 0555 11 00 44, 0774 11 00 44
«Империя Пиццы», @mypizzakg
Работает 15 филиалов.
Контакты: 0 (312) (551) (772) (704) 510 707
ARZU, @arzu_kg
Адрес: Тоголок Молдо, 7/1 / Победы проспект, 311
Контакты: 0558 58 18 76 / 0508 58 18 76
Pinta Pub, @pintapub.kg
Адрес: пр. Манаса, 99 (пер. Фрунзе) / мкр. Асанбай, ул. Токомбаева, 13
Контакты: +996 555 323 099 / +996 555 520 266
Boris Coffee&Bakery, @boriscoffeekg
Адрес: Эркиндик, 14
Контакты: 055 534 11 66
SUSHI ROOM, @sushi_room_kg
Адрес: Эркиндик, 30
Контакты: 070 062 32 24
Заведения с утренним меню и лучшими завтраками
Vanilla Coffee, @vanillacoffee.kg
Завтрак: гренки с моцареллой
Адрес: Исанова, 25а
Контакты: +996 770 55 50 82
Traveler's Coffee, @travelerscoffee_bishkek
Завтрак: норвежский омлет с лососем
Адрес: Байтик Баатыра, 70
Контакты: +996 773 38 88 38
Obama Bar & Grill, @obamabar
Завтрак: панкейкс с медом и грецким орехом
Адрес: Токтогула, 93
Контакты: +996 707 23 55 55
Cave Coffee, @cave_coffee
Завтрак: блины со слабосоленой семгой и сыром «Филадельфия»
Адрес: Горького, 19
Контакты: +996 312 59 02 22
DuЭт coffee & restaurant, @duet.bishkek
Завтрак: яичница с мясом
Адрес: Киевская, 153
Контакты: +996 227 44 77 33
«Просто кофейня», @justcoffee_place
Завтрак: «Сильно-голодный» (3 яйца, сосиска-гриль, салат и чиабатта)
Адрес: Логвиненко, 26а
Контакты: +996 776 12 22 29
Food Time, @foodtime.kg
Завтрак: клаб-сэндвич
Адрес: Шевченко, 80
Контакты: +996 552 57 72 83
Terracotta coffee, @terracotta_coffee
Завтрак: бельгийские вафли со свежей клубникой и джемом
Адрес: Токтогула, 110, БЦ Premium
Контакты: +996 559 03 90 39
«Ложка», @stolovaya_lojka
Завтрак: сырники со сгущенкой, джемом или сметаной
Адрес: пр. Жибек-Жолу, 185 / пр. Мира, 47а/1 / Токтогула, 226 / пр. Чуй, 96
Контакты: +996 556 75 12 65
Tucano Coffee, @tucanocoffee.srilanka
Завтрак: «Привет из Англии»
Адрес: Турусбекова, 109/3
Контакты: +996 701 30 50 22