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WE важно, кто рядом с нами и нашими семьями. МЫ стремимся делать так, чтобы вокруг нас были надежные люди, которым можно доверять. Рекомендуя людей, обратите внимание на наши ценности и ориентиры.

    Наши люди WE:

  • Наш Человек стремится создавать то, что улучшает жизнь людей

  • Наш Человек в общении с окружением честен и справедлив, порядочен и верен

  • Вы доверяете ему и уверены в его искренности

  • Наш Человек живет полной жизнью: любимая семья, достойное окружение, любимое дело, интересное хобби

  • Наш Человек всегда идет вперед и развивается

  • Наш Человек неравнодушен и готов вместе с нами создавать добрые дела

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Спасибо за неравнодушие!
Нам важно узнавать о достойных людях, чтобы рассказывать о них городу!

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38 летников в Бишкеке с красивым видом на город и лучшими завтраками
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Сегодня в 19:50

38 летников в Бишкеке с красивым видом на город и лучшими завтраками

Рестораны с террасой


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La Maison, @la_maison_bishkek


Аутентичная французская кухня.

Адрес: Матросова, 67/4

Контакты: +996 778 57 90 11

«Ыр Кесе», @yrkese_kg


Кыргызская кухня.

Адрес: Орозбекова, 62

Контакты:+996 312 97 95 55

Supara, @supara_kg


Азиатская, европейская и кыргызская кухни.

Адрес: Карагул Акма, 1а

Контакты: +996 312 46 50 51

Furusato


Японская кухня.

Адрес: ​Жоомарта Боконбаева, 132

Контакты:+996 554 40 06 33

«Фаиза», @faiza. kg


Восточная кухня.

Адрес: Медерова, 157 / пр. Жибек-Жолу, 555

Контакты: +996 555 32 49 22

NAVAT, @navat_kg


Восточная кухня.

Адрес: 8 филиалов по городу

Контакты: +996 551 64 11 11

Arzu, @arzu_kg


Азиатская, восточная и европейская кухни.

Адрес: пр. Победы, 311 / Тоголок Молдо, 7/1

Контакты:+996 772 00 03 74

Bellagio Coffee Manas, @bellagio_coffee


Европейская кухня.

Адрес: пр. Манаса, 49

Контакты: +996 707 12 88 88

Papa Johns, @papajohns.kg


Сеть пиццерий с американской кухней.

Адрес: Киевская, 114/2 / пр. Чуй, 127 / Юнусалиева, 278б

Контакты: 39 11

Meat Point


Стейк-хаус.

Адрес: пр. Чуй, 158

Контакты: +996 999 00 00 55

Заведения с панорамным видом на город


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Times, @times.bar


Блюда европейской и национальной кыргызской кухонь.

Адрес: Орозбекова, 32

Контакты: +996 312 97 98 97

Etiler Steakhouse, @etiler.kg


Стейк-хаус с летними террасами. Также подают фастфуд.

Адрес: Шопокова, 91

Контакты: +996 508 77 78 88

«Облако 53», @oblako53_bishkek


Вид на столицу с высоты 17-го этажа.

Адрес: Разакова, 19, БЦ «Россия»

Контакты: +996 505 00 00 53

«МЯТА Lounge», @myata_bishkek


Одно из заведений франшизы @myata.official в Бишкеке. Американская и азиатская кухни.

Адрес: Токтогула, 108

Контакты: +996 708 10 81 08


CHERDAK, @cherdak_kg


Уютный интерьер и атмосфера. Готовят итальянские и японские блюда.

Адрес: Байтик Баатыра, 98

Контакты: +996 707 26 33 33

SB Bar, @sbbar.kg


Гриль-бар с авторской подачей. Популярные заказы: фирменные стейки и бургеры.

Адрес: Медерова, 50/2

Контакты: +996 509 90 50 50


«На крыше», @bar_nakryshe


Расположен на 11-м этаже отеля «Ак-Кеме».

Адрес: пр. Чингиза Айтматова, 93

Контакты: +996 558 86 08 60


Ambassador, @ambassador.kg


Из заведения видно центральную часть города.

Адрес: Орозбекова, 32

Контакты: +996 312 97 98 98


Garden Hotel, @garden_hotel_kg


На террасе ресторана при Garden Hotel можно увидеть панораму столицы. Предлагают блюда современной кухни.

Адрес: Медерова, 115

Контакты: +996 312 54 68 88


Jannat Resort, @jannat.resort


Курортный отель, откуда открываются виды на горные пейзажи.

Адрес: Чуйская область, пос. Кой-Таш, Центральная, 2

Контакты: +996 312 90 97 49

Лучшие летние террасы


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«Шоколадница», @shoko.kg


Адрес: ГУМ «Чынар»

Контакты: 0777 901 018


«Омар Хайям», @omar_ne_khayam


Адрес: Орозбекова, 51 / Медерова, 153

Контакты: 055 699 07 07 / 055 899 55 55


«Горький», @gorky_preparty


Адрес: ул. Исанова, 104

Контакты: 0555 11 00 44, 0774 11 00 44


«Империя Пиццы», @mypizzakg


Работает 15 филиалов.

Контакты: 0 (312) (551) (772) (704) 510 707


ARZU, @arzu_kg


Адрес: ​Тоголок Молдо, 7/1 / ​Победы проспект, 311

Контакты: 0558 58 18 76 / 0508 58 18 76


Pinta Pub, @pintapub.kg


Адрес: пр. Манаса, 99 (пер. Фрунзе) / мкр. Асанбай, ул. Токомбаева, 13

Контакты: +996 555 323 099 / +996 555 520 266


Boris Coffee&Bakery, @boriscoffeekg


Адрес: Эркиндик, 14

Контакты: 055 534 11 66


SUSHI ROOM, @sushi_room_kg


Адрес: Эркиндик, 30

Контакты: 070 062 32 24

Заведения с утренним меню и лучшими завтраками


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Vanilla Coffee, @vanillacoffee.kg


Завтрак: гренки с моцареллой

Адрес: Исанова, 25а

Контакты: +996 770 55 50 82


Traveler's Coffee, @travelerscoffee_bishkek


Завтрак: норвежский омлет с лососем

Адрес: Байтик Баатыра, 70

Контакты: +996 773 38 88 38


Obama Bar & Grill, @obamabar


Завтрак: панкейкс с медом и грецким орехом

Адрес: Токтогула, 93

Контакты: +996 707 23 55 55


Cave Coffee, @cave_coffee


Завтрак: блины со слабосоленой семгой и сыром «Филадельфия»

Адрес: Горького, 19

Контакты: +996 312 59 02 22


DuЭт coffee & restaurant, @duet.bishkek


Завтрак: яичница с мясом

Адрес: Киевская, 153

Контакты: +996 227 44 77 33


«Просто кофейня», @justcoffee_place


Завтрак: «Сильно-голодный» (3 яйца, сосиска-гриль, салат и чиабатта)

Адрес: Логвиненко, 26а

Контакты: +996 776 12 22 29


Food Time, @foodtime.kg


Завтрак: клаб-сэндвич

Адрес: Шевченко, 80

Контакты: +996 552 57 72 83


Terracotta coffee, @terracotta_coffee


Завтрак: бельгийские вафли со свежей клубникой и джемом

Адрес: Токтогула, 110, БЦ Premium

Контакты: +996 559 03 90 39


«Ложка», @stolovaya_lojka


Завтрак: сырники со сгущенкой, джемом или сметаной

Адрес: пр. Жибек-Жолу, 185 / пр. Мира, 47а/1 / Токтогула, 226 / пр. Чуй, 96

Контакты: +996 556 75 12 65


Tucano Coffee, @tucanocoffee.srilanka


Завтрак: «Привет из Англии»

Адрес: Турусбекова, 109/3

Контакты: +996 701 30 50 22

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