33 заведения в Бишкеке, где можно позавтракать, встретиться с друзьями или поужинать с семьей

Большая подборка мест столицы Кыргызстана, куда можно сходить, когда не знаешь, где поесть.





Где позавтракать













Большой выбор завтраков — от 150 до 350 сом, которые доступны весь день. Есть как инстаграмные тосты с авокадо и круассаны с лососем, так и классические каши и блюда из яиц.





Есть специальные комплексные завтраки за 320 сом. Завтрак по-грузински, английский, американский и венский завтраки, каши и яичницы.





Классический завтрак чемпиона, каши и блинчики — от 150 до 260 сом.





Если вы хотите наесться, тут есть специальные сеты: янки, британец, киви и канадец, большой завтрак и другие варианты — от 110 до 470 сом.





На выбор здоровые завтраки, которые можно собрать самим, и другие классические, сладкие и сытные варианты.





В меню завтракам посвящены три страницы! Цены: от 150 сом.





Где пообедать









Заведение специализируется на бургерах, но тут также есть пицца, салаты, фри и другие закуски. С 12:00 до 15:00 в будние дни, вы можете выбрать один из двух вариантов:

за 280 или 380 сом.

Спортивный паб с большим разнообразием мясных блюд: шашлыки, стейки, пицца и бургеры. С 12:00 до 16:00 доступны бизнес-ланчи, стоимость которых варьируется от 220 до 290 сом, на человека.





Паназиатская кухня с огромным выбором ланч-комбо, которые можно найти на странице в актуальных stories. Бизнес-ланч доступен по будням с 11:00 до 15:00. На выбор 10 вариантов — от 240 до 280 сом.





Арт-кафе с корейской кухней. Комплексные обеды готовят по будням с 11:00 до 16:00. Стоимость в среднем составляет 300 сом.





Паста и пицца, супы и блюда из мяса. В CasaItalia большой выбор блюд классической итальянской кухни, кофе и напитков.

По будням с 11:30 до 15:00, вы можете выбрать один из трех вариантов комплексного обеда стоимостью от 350 до 650 сом.





Где попробовать блюда разных кухонь мира









Японская кухня во всей красе: окономияки, якиникудон, катсудон, оякодон, яки соба, ясай рамен и много других интересных блюд.





Китайская кухня: хого, курица в кисло-сладком соусе, тофу, джапарджи и другие блюда.





Ресторан японской кухни. В меню бенто-ланчи, моти, сашими, роллы и суши и много закусок.





Ресторан корейской кухни. В меню куксу, несколько видов раменов, много супов, салаты, закуски и корейское барбекю.





Первое аутентичное тайское кафе в Кыргызстане: тайская курица, разные супы, роллы и баан баан — как в названии заведения.





Кафе турецкой и арабской кухни. Большой выбор арабских закусок и блюд, салаты, боулы, даже есть арабская пицца. Из турецкой кухни блюда из мяса, разные супы и закуски.

Ресторан индийской кухни. Здесь есть уличная еда Индии, обеды, много карри и разных лепешек с наполнениями.





Где поесть десерты и попить вкусный кофе









Уже давно полюбившаяся бишкекчанам сеть кофеен. В этом заведении много места, уютная обстановка и есть терраса.





Новый филиал кондитерской обещает большой выбор блюд и десертов.





Будьте готовы — в этой кофейне вас встречает сам хозяин, пес по имени Морис. А еще тут большой выбор домашних десертов.

Boris Coffee and Bakery, @boriscoffeekg





Кофейня в самом центре Бишкека, где можно увидеть весь процесс приготовления тортов в специальной кондитерской студии.

«А ля де Поля», @aladepolya





Место с локальными продуктами и любовью ко всему натуральному. Все свежее, любимое, душевное.





В этом ресторане вы можете уютно провести время за чашкой ароматного кофе или за бокалом вина в винном зале. Разнообразие завтраков в меню приятно удивляет.





Место вкусного кофе со свежей выпечкой и десертами по корейским технологиям и в приятной атмосфере.





Арт-кофейня, которая порадует напитками и комфортной атмосферой. Отсюда вы точно уйдете с новыми фотографиями для соцсетей.





Где поесть шашлыки









Азербайджанская кухня, первые и вторые блюда, закуски, хачапури, кутабы, разные гарниры и все виды шашлыков из отборного мяса.





15 видов кавказских шашлыков, к которым можно выбрать салаты и закуски на любой вкус.





К шашлыкам, стейкам, выпечке и закускам здесь подают пиво в большом ассортименте.





13 видов шашлыка от повара из Грузии, много разных кавказских блюд и даже традиционная выпечка.





Азербайджанские шашлыки, европейская кухня и живая музыка. Еще тут есть удобные кабинки.





Заведение уже 20 лет на рынке. На выбор гостей много видов шашлыка и сочные хачапури.





Помимо шашлыка, тут есть национальная и европейская кухня. А летний дворик создает нужную атмосферу.