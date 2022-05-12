33 заведения в Бишкеке, где можно позавтракать, встретиться с друзьями или поужинать с семьей

Большая подборка мест столицы Кыргызстана, куда можно сходить, когда не знаешь, где поесть.
Где позавтракать
«Комьюнити», @community.bishkek
Большой выбор завтраков — от 150 до 350 сом, которые доступны весь день. Есть как инстаграмные тосты с авокадо и круассаны с лососем, так и классические каши и блюда из яиц.
Giraffe Coffee, @giraffe_coffee
Есть специальные комплексные завтраки за 320 сом. Завтрак по-грузински, английский, американский и венский завтраки, каши и яичницы.
Bellagio Coffee, @bellagio_coffee
Классический завтрак чемпиона, каши и блинчики — от 150 до 260 сом.
Sierra Coffee, @sierra.kg
Если вы хотите наесться, тут есть специальные сеты: янки, британец, киви и канадец, большой завтрак и другие варианты — от 110 до 470 сом.
Michelle, @michelle_bishkek
На выбор здоровые завтраки, которые можно собрать самим, и другие классические, сладкие и сытные варианты.
Vanilla coffee, @vanillacoffee.kg
В меню завтракам посвящены три страницы! Цены: от 150 сом.
Где пообедать
Burger House, @burgerhouse_kg
Заведение специализируется на бургерах, но тут также есть пицца, салаты, фри и другие закуски. С 12:00 до 15:00 в будние дни, вы можете выбрать один из двух вариантов:
за 280 или 380 сом.
Pinta Pub, @pintapub.kg
Спортивный паб с большим разнообразием мясных блюд: шашлыки, стейки, пицца и бургеры. С 12:00 до 16:00 доступны бизнес-ланчи, стоимость которых варьируется от 220 до 290 сом, на человека.
Cooksoo, @cooksoo
Паназиатская кухня с огромным выбором ланч-комбо, которые можно найти на странице в актуальных stories. Бизнес-ланч доступен по будням с 11:00 до 15:00. На выбор 10 вариантов — от 240 до 280 сом.
Chicken Star, @chickenstarkg
Арт-кафе с корейской кухней. Комплексные обеды готовят по будням с 11:00 до 16:00. Стоимость в среднем составляет 300 сом.
CasaItalia, @casaitalia.bishkek
Паста и пицца, супы и блюда из мяса. В CasaItalia большой выбор блюд классической итальянской кухни, кофе и напитков.
По будням с 11:30 до 15:00, вы можете выбрать один из трех вариантов комплексного обеда стоимостью от 350 до 650 сом.
Где попробовать блюда разных кухонь мира
Косплей-кафе Takoya, @takoya.cosplay
Японская кухня во всей красе: окономияки, якиникудон, катсудон, оякодон, яки соба, ясай рамен и много других интересных блюд.
«Хого», @hogo.kg
Китайская кухня: хого, курица в кисло-сладком соусе, тофу, джапарджи и другие блюда.
Sushi Room, @sushiroom.kg
Ресторан японской кухни. В меню бенто-ланчи, моти, сашими, роллы и суши и много закусок.
Silla, @silla_bishkek
Ресторан корейской кухни. В меню куксу, несколько видов раменов, много супов, салаты, закуски и корейское барбекю.
Baan-Baan, @baanbaan_thaicafe_bishkek
Первое аутентичное тайское кафе в Кыргызстане: тайская курица, разные супы, роллы и баан баан — как в названии заведения.
Istanbul, @istanbul_cafe__
Кафе турецкой и арабской кухни. Большой выбор арабских закусок и блюд, салаты, боулы, даже есть арабская пицца. Из турецкой кухни блюда из мяса, разные супы и закуски.
Gandhi, @gandhi_restro
Ресторан индийской кухни. Здесь есть уличная еда Индии, обеды, много карри и разных лепешек с наполнениями.
Где поесть десерты и попить вкусный кофе
«Бублик», @ya_booblik
Уже давно полюбившаяся бишкекчанам сеть кофеен. В этом заведении много места, уютная обстановка и есть терраса.
MADA Sweets, @madasweets
Новый филиал кондитерской обещает большой выбор блюд и десертов.
Moris, @moris.coffee
Будьте готовы — в этой кофейне вас встречает сам хозяин, пес по имени Морис. А еще тут большой выбор домашних десертов.
Boris Coffee and Bakery, @boriscoffeekg
Кофейня в самом центре Бишкека, где можно увидеть весь процесс приготовления тортов в специальной кондитерской студии.
«А ля де Поля», @aladepolya
Место с локальными продуктами и любовью ко всему натуральному. Все свежее, любимое, душевное.
Moscato, @moscato_coffee
В этом ресторане вы можете уютно провести время за чашкой ароматного кофе или за бокалом вина в винном зале. Разнообразие завтраков в меню приятно удивляет.
Rodem, @rodem.coffee
Место вкусного кофе со свежей выпечкой и десертами по корейским технологиям и в приятной атмосфере.
Van Gogh, @vangogh_bishkek
Арт-кофейня, которая порадует напитками и комфортной атмосферой. Отсюда вы точно уйдете с новыми фотографиями для соцсетей.
Где поесть шашлыки
«Карабах», @karabakh_shashlychnaya.kg
Азербайджанская кухня, первые и вторые блюда, закуски, хачапури, кутабы, разные гарниры и все виды шашлыков из отборного мяса.
«Шашлык Сити», @shashlyk_city_bishkek
15 видов кавказских шашлыков, к которым можно выбрать салаты и закуски на любой вкус.
«Шашлычник», @shashlik.kg
К шашлыкам, стейкам, выпечке и закускам здесь подают пиво в большом ассортименте.
«Кавказский двор», @kavkazdvor_bishkek
13 видов шашлыка от повара из Грузии, много разных кавказских блюд и даже традиционная выпечка.
«Шашлык парк», @shashlyk_park
Азербайджанские шашлыки, европейская кухня и живая музыка. Еще тут есть удобные кабинки.
«У Гены», @shashlyk_ugeny
Заведение уже 20 лет на рынке. На выбор гостей много видов шашлыка и сочные хачапури.
«Жасмин», @jasmine__kg
Помимо шашлыка, тут есть национальная и европейская кухня. А летний дворик создает нужную атмосферу.