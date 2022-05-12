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33 заведения в Бишкеке, где можно позавтракать, встретиться с друзьями или поужинать с семьей
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Сегодня в 14:17

33 заведения в Бишкеке, где можно позавтракать, встретиться с друзьями или поужинать с семьей

Большая подборка мест столицы Кыргызстана, куда можно сходить, когда не знаешь, где поесть.


Где позавтракать

community.bishkek


«Комьюнити», @community.bishkek


Большой выбор завтраков — от 150 до 350 сом, которые доступны весь день. Есть как инстаграмные тосты с авокадо и круассаны с лососем, так и классические каши и блюда из яиц.

Giraffe Coffee, @giraffe_coffee


Есть специальные комплексные завтраки за 320 сом. Завтрак по-грузински, английский, американский и венский завтраки, каши и яичницы.

Bellagio Coffee, @bellagio_coffee


Классический завтрак чемпиона, каши и блинчики — от 150 до 260 сом.

Sierra Coffee, @sierra.kg


Если вы хотите наесться, тут есть специальные сеты: янки, британец, киви и канадец, большой завтрак и другие варианты — от 110 до 470 сом.

Michelle, @michelle_bishkek


На выбор здоровые завтраки, которые можно собрать самим, и другие классические, сладкие и сытные варианты.

Vanilla coffee, @vanillacoffee.kg


В меню завтракам посвящены три страницы! Цены: от 150 сом.


Где пообедать


cooksoo

Burger House, @burgerhouse_kg


Заведение специализируется на бургерах, но тут также есть пицца, салаты, фри и другие закуски. С 12:00 до 15:00 в будние дни, вы можете выбрать один из двух вариантов:
за 280 или 380 сом.

Pinta Pub, @pintapub.kg


Спортивный паб с большим разнообразием мясных блюд: шашлыки, стейки, пицца и бургеры. С 12:00 до 16:00 доступны бизнес-ланчи, стоимость которых варьируется от 220 до 290 сом, на человека.

Cooksoo, @cooksoo


Паназиатская кухня с огромным выбором ланч-комбо, которые можно найти на странице в актуальных stories. Бизнес-ланч доступен по будням с 11:00 до 15:00. На выбор 10 вариантов — от 240 до 280 сом.

Chicken Star, @chickenstarkg


Арт-кафе с корейской кухней. Комплексные обеды готовят по будням с 11:00 до 16:00. Стоимость в среднем составляет 300 сом.

CasaItalia, @casaitalia.bishkek


Паста и пицца, супы и блюда из мяса. В CasaItalia большой выбор блюд классической итальянской кухни, кофе и напитков.

По будням с 11:30 до 15:00, вы можете выбрать один из трех вариантов комплексного обеда стоимостью от 350 до 650 сом.


Где попробовать блюда разных кухонь мира


silla_bishkek

Косплей-кафе Takoya, @takoya.cosplay


Японская кухня во всей красе: окономияки, якиникудон, катсудон, оякодон, яки соба, ясай рамен и много других интересных блюд.

«Хого», @hogo.kg


Китайская кухня: хого, курица в кисло-сладком соусе, тофу, джапарджи и другие блюда.

Sushi Room, @sushiroom.kg


Ресторан японской кухни. В меню бенто-ланчи, моти, сашими, роллы и суши и много закусок.

Silla, @silla_bishkek


Ресторан корейской кухни. В меню куксу, несколько видов раменов, много супов, салаты, закуски и корейское барбекю.

Baan-Baan, @baanbaan_thaicafe_bishkek


Первое аутентичное тайское кафе в Кыргызстане: тайская курица, разные супы, роллы и баан баан — как в названии заведения.

Istanbul, @istanbul_cafe__


Кафе турецкой и арабской кухни. Большой выбор арабских закусок и блюд, салаты, боулы, даже есть арабская пицца. Из турецкой кухни блюда из мяса, разные супы и закуски.

Gandhi, @gandhi_restro


Ресторан индийской кухни. Здесь есть уличная еда Индии, обеды, много карри и разных лепешек с наполнениями.


Где поесть десерты и попить вкусный кофе


vangogh_bishkek_

«Бублик», @ya_booblik


Уже давно полюбившаяся бишкекчанам сеть кофеен. В этом заведении много места, уютная обстановка и есть терраса.

MADA Sweets, @madasweets


Новый филиал кондитерской обещает большой выбор блюд и десертов.

Moris, @moris.coffee


Будьте готовы — в этой кофейне вас встречает сам хозяин, пес по имени Морис. А еще тут большой выбор домашних десертов.

Boris Coffee and Bakery, @boriscoffeekg


Кофейня в самом центре Бишкека, где можно увидеть весь процесс приготовления тортов в специальной кондитерской студии.

«А ля де Поля», @aladepolya


Место с локальными продуктами и любовью ко всему натуральному. Все свежее, любимое, душевное.

Moscato, @moscato_coffee


В этом ресторане вы можете уютно провести время за чашкой ароматного кофе или за бокалом вина в винном зале. Разнообразие завтраков в меню приятно удивляет.

Rodem, @rodem.coffee


Место вкусного кофе со свежей выпечкой и десертами по корейским технологиям и в приятной атмосфере.

Van Gogh, @vangogh_bishkek


Арт-кофейня, которая порадует напитками и комфортной атмосферой. Отсюда вы точно уйдете с новыми фотографиями для соцсетей.


Где поесть шашлыки


shashlyk_city_bishkek

«Карабах», @karabakh_shashlychnaya.kg


Азербайджанская кухня, первые и вторые блюда, закуски, хачапури, кутабы, разные гарниры и все виды шашлыков из отборного мяса.

«Шашлык Сити», @shashlyk_city_bishkek


15 видов кавказских шашлыков, к которым можно выбрать салаты и закуски на любой вкус.

«Шашлычник», @shashlik.kg


К шашлыкам, стейкам, выпечке и закускам здесь подают пиво в большом ассортименте.

«Кавказский двор», @kavkazdvor_bishkek


13 видов шашлыка от повара из Грузии, много разных кавказских блюд и даже традиционная выпечка.

«Шашлык парк», @shashlyk_park


Азербайджанские шашлыки, европейская кухня и живая музыка. Еще тут есть удобные кабинки.

«У Гены», @shashlyk_ugeny


Заведение уже 20 лет на рынке. На выбор гостей много видов шашлыка и сочные хачапури.

«Жасмин», @jasmine__kg


Помимо шашлыка, тут есть национальная и европейская кухня. А летний дворик создает нужную атмосферу.

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#кыргызстан #бишкек #кудасходить #гдепоесть #заведения
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Мы пишем о том, что помогает сориентироваться в новом мире и выбрать то, что нужно именно вам.