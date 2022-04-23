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30 фильмов и сериалов, чтобы посмотреть с детьми, друзьями или родителями
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Сегодня в 15:45

30 фильмов и сериалов, чтобы посмотреть с детьми, друзьями или родителями

Подготовили для вас большой список фильмов и сериалов для просмотра с близкими, в большой компании и с любимым человеком. Приятного просмотра!

Для просмотра с детьми


«Энканто»




Encanto, 2021

Режиссеры: Джаред Буш, Байрон Ховард, Чариз Кастро Смит

Добрый анимационный фильм о девочке, которой необходимо спасти семью. Мультфильм удостоился премии «Оскар». Отдельно стоит упомянуть саундтреки и песни, которые вы добавите в плейлист.


«Король лев»




The Lion King, 1994

Режиссеры: Роджер Аллерс, Роб Минкофф

Один из самых известных мультфильмов нашего детства. Обязателен к просмотру с младшими братьями и сестрами. Даже в десятый раз.


«Легенды ночных стражей»




Legend of the Guardians: The Owls of Ga’Hoole, 2010

Режиссер: Зак Снайдер

Мир и покой далекого королевства сов Тито нарушен соседями. Красочный и красивый мультфильм о приключениях совят, который точно впечатлит взрослых и детей.


«Тайна Коко»




Сосо, 2017

Режиссеры: Ли Анкрич, Эдриан Молина

Мигель грезит музыкой, но его консервативная семья против таких увлечений. Пытаясь узнать тайны в прошлом своей семьи, мальчик попадает в потусторонний мир. Теперь ему нужно не только найти ответы на свои вопросы, но и вернуться к родным.


«Балто»




Balto, 1995

Режиссер: Саймон Уэллс

Город постигла эпидемия, последней надеждой на выздоровление стала собачья упряжка, которая довезет лекарства. Эту историю вы точно знаете наизусть.


«Босс-молокосос»




The Boss Baby, 2017

Режиссер: Том МакГрат

Что случается, когда у единственного ребенка в семье появляется братишка? Удивление, радость, ревность, совместные приключения и настоящая любовь. Отличного просмотра.

Для просмотра с подростками


«Душа»




Soul, 2020

Режиссеры: Пит Доктер, Кемп Пауэрс

Мультфильм о том, как в стремлении добиться мечты, нужно уметь просто наслаждаться жизнью. Буквально за несколько часов до исполнения своей мечты Джо Гарднер случайно погибает. Теперь ему во чтобы то ни стало нужно вернуться в свое тело.


«Коралина в стране кошмаров»




Coraline, 2008

Режиссер: Генри Селик

Прекрасный готический мультфильм о девочке, которая хотела себе других, более внимательных родителей. Ее мечта исполняется в другом мире, за закрытой маленькой дверцей. А что там дальше, узнайте сами.


«Труп невесты»




Corpse Bride, 2005

Режиссеры: Тим Бертон, Майк Джонсон

Одна из самых популярных и лучших работ Тима Бертона. Внимание к деталям, кукольные персонажи и четко узнаваемый стиль режиссера. Такой фильм стоит смотреть.


«Очень странные дела»




Stranger Things, 2016

Режиссеры: Мэтт Даффер, Росс Даффер, Шон Леви, Эндрю Стэнтон, Ута Бризвитц, Нимрод Антал, Ребекка Томас

Фантастический сериал о подростках, которые борются с потусторонними силами, пришедших в Хоукинс из «Изнанки».


«Принцесса Мононоке»




Mononoke-hime, 1997

Режиссер: Хаяо Миядзаки

В центре сюжета борьба между людьми и лесными божествами. В это вовлечены принцесса Мононоке и проклятый принц Аситака. После просмотра рекомендуем обязательно обсудить и поделиться мыслями друг с другом.

С родителями


«Чудо»




Wonder, 2017

Режиссер: Стивен Чбоски

Светлая история о мальчике, чья внешность отличается от других. Трогательный фильм о том, как важно оставаться собой, ценить семью и уметь дружить с окружающими.


«Суперсемейка»




The Incredibles, 2014

Режиссер: Брэд Берд

Супергерои раньше спасали город и боролись с преступностью. Теперь они скрываются среди простых людей. Так получилось с Мистером Исключительным и Эластикой, которые воспитывают детей с суперспособностями. Пока мир не столкнулся с неизвестной никому опасностью.


«Как я встретил вашу маму»




How I Met Your Mother, 2005 – 2014

Режиссеры: Памела Фрайман, Роб Гринберг, Майкл Дж. Ши, Нил Патрик Харрис

Один из самых популярных ситкомов, который подходит для семейного просмотра.


«Семейка Аддамс»




The Addams Family, 2019

Режиссер: Грег Тирнан, Конрад Вернон

Мультфильм о необычной семье, которые увлекаются смертью, ядами и холодным оружием. Но действительно ли они странные?


«Судья»




The Judge, 2014

Режиссер: Дэвид Добкин

Драма о сложных отношениях между отцом и сыном, судьей и адвокатом. Хэнку предстоит защищать в суде родного отца, которого обвиняют в убийстве.

В компании друзей


«1+1»




Intouchables, 2011

Режиссеры: Оливье Накаш, Эрик Толедано

Фильм не нуждается в представлении. История дружбы Филиппа и Дрисса завораживает, а фильм оставляет после себя приятное послевкусие.


«Плохие парни»




Bad Boys, 1995

Режиссер: Майкл Бэй

Два друга, два полицейских, одно дело и много преступников. Веселье вам обеспечено. Плюс у фильма есть продолжение.


«Гарри Поттер и философский камень»




Harry Potter and the Sorcerer's Stone, 2001

Режиссер: Крис Коламбус

История мальчика, который выжил, остается одной из любимых для миллионов людей. Начать стоит с самой первой части саги.


«Ведьмак»




The Witcher, 2019

Режиссеры: Алик Сахаров, Шарлотта Брандстром, Алекс Гарсиа Лопес, Марк Йобст, Эдвард Базалгетт, Луиз Хупер, Сара О’Горман, Стивен Серджик

Сериал снят по мотивам книг Анджея Сапковского и одноименных игр. О приключениях Геральта из Ривии снято два сезона.


«Шрек»




Shrek, 2001

Режиссеры: Эндрю Адамсон, Вики Дженсон

Самая интересная интерпретация классических сказок, где героем оказывается нелюдимый огр Шрэк. Мультфильм любят за юмор, обаятельных персонажей и новый взгляд на индустрию анимации.

С любимым человеком


«Амели»




Le Fabuleux destin d'Amélie Poulain, 2001

Режиссер: Жан-Пьер Жене

Легкая французская мелодрама о необычной девушке. Амели обаятельная фантазерка, которая замечает то, чего не видят другие. Однозначно стоит вашего внимания.


«Пассажиры»




Passengers, 2016

Режиссер: Мортен Тильдум

Фильм в жанре фантастики и мелодрамы. По сюжету, два человека просыпаются на корабле посреди бескрайнего космоса.


«Гордость и предубеждение»




Pride & Prejudice, 2005

Режиссер: Джо Райт

Адаптация романа Джейн Остин более свободного формата. Но это отклонение от канонов и правил привлекает внимание к фильму, в котором гордости мистера Дарси предстоит столкнуться с предубеждениями мисс Беннет.


«Вечное сияние чистого разума»




Eternal Sunshine of the Spotless Mind, 2004

Режиссер: Мишель Гондри

Что, если можно было стереть из памяти прошлые отношения и забыть о своей любви? Героям фильма это, казалось бы, удалось. Вот только Джоэл не хочет забыть о чувствах.


«Любовь и другие лекарства»




Love & Other Drugs, 2010

Режиссер: Эдвард Цвик

Мэгги и Джимми встречаются в больнице. Оба не настроены на серьезные отношения, поэтому им комфортно друг с другом. Мелодраму стоит посмотреть ради красивого дуэта Энн Хэтэуэй и Джека Джилленхолла.

С подругами


«Бриджертоны»




Bridgerton, 2020

Режиссеры: Том Верика, Шери Фоксон, Олрик Райли, Джули Энн Робинсон, Триша Брок, Шерил Дунье, Алекс Пиллаи

Сериал о влиятельной и известной семье аристократов. Лондон в предвкушении новых сплетен и балов, где герои будут кружиться в танце под адаптированные песни XXI века.


«Удивительная миссис Мейзел»




The Marvelous Mrs. Maisel, 2017

Режиссеры: Эми Шерман-Палладино, Дэниэл Палладино, Скотт Эллис, Джеми Бэббит, Дэниэл Эттиэс

Нью-Йорк, 1950-е годы. Активная и жизнерадостная миссис Мейзел пробует себя на сцене в качестве комика. Этот сериал понравится любителям стендапа.


«Круэлла»




Cruella, 2021

Режиссер: Крэйг Гиллеспи

Новый взгляд на одну из самых ярких диснеевских злодеек Круэллу Де Виль. В исполнении Эммы Стоун — героиня бунтарка на модной арене.


«Маленькие женщины»


Little Women, 2019

Режиссер: Грета Гервиг

Экранизации книги о жизни четырех сестер. Внимания заслуживает и актерский состав: Сирша Ронан, Мерил Стрип, Эмма Уотсон, Тимоти Шаламе и другие.

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Мы пишем о том, что помогает сориентироваться в новом мире и выбрать то, что нужно именно вам.