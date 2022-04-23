30 фильмов и сериалов, чтобы посмотреть с детьми, друзьями или родителями

Подготовили для вас большой список фильмов и сериалов для просмотра с близкими, в большой компании и с любимым человеком. Приятного просмотра!
Для просмотра с детьми
«Энканто»
Encanto, 2021
Режиссеры: Джаред Буш, Байрон Ховард, Чариз Кастро Смит
Добрый анимационный фильм о девочке, которой необходимо спасти семью. Мультфильм удостоился премии «Оскар». Отдельно стоит упомянуть саундтреки и песни, которые вы добавите в плейлист.
«Король лев»
The Lion King, 1994
Режиссеры: Роджер Аллерс, Роб Минкофф
Один из самых известных мультфильмов нашего детства. Обязателен к просмотру с младшими братьями и сестрами. Даже в десятый раз.
«Легенды ночных стражей»
Legend of the Guardians: The Owls of Ga’Hoole, 2010
Режиссер: Зак Снайдер
Мир и покой далекого королевства сов Тито нарушен соседями. Красочный и красивый мультфильм о приключениях совят, который точно впечатлит взрослых и детей.
«Тайна Коко»
Сосо, 2017
Режиссеры: Ли Анкрич, Эдриан Молина
Мигель грезит музыкой, но его консервативная семья против таких увлечений. Пытаясь узнать тайны в прошлом своей семьи, мальчик попадает в потусторонний мир. Теперь ему нужно не только найти ответы на свои вопросы, но и вернуться к родным.
«Балто»
Balto, 1995
Режиссер: Саймон Уэллс
Город постигла эпидемия, последней надеждой на выздоровление стала собачья упряжка, которая довезет лекарства. Эту историю вы точно знаете наизусть.
«Босс-молокосос»
The Boss Baby, 2017
Режиссер: Том МакГрат
Что случается, когда у единственного ребенка в семье появляется братишка? Удивление, радость, ревность, совместные приключения и настоящая любовь. Отличного просмотра.
Для просмотра с подростками
«Душа»
Soul, 2020
Режиссеры: Пит Доктер, Кемп Пауэрс
Мультфильм о том, как в стремлении добиться мечты, нужно уметь просто наслаждаться жизнью. Буквально за несколько часов до исполнения своей мечты Джо Гарднер случайно погибает. Теперь ему во чтобы то ни стало нужно вернуться в свое тело.
«Коралина в стране кошмаров»
Coraline, 2008
Режиссер: Генри Селик
Прекрасный готический мультфильм о девочке, которая хотела себе других, более внимательных родителей. Ее мечта исполняется в другом мире, за закрытой маленькой дверцей. А что там дальше, узнайте сами.
«Труп невесты»
Corpse Bride, 2005
Режиссеры: Тим Бертон, Майк Джонсон
Одна из самых популярных и лучших работ Тима Бертона. Внимание к деталям, кукольные персонажи и четко узнаваемый стиль режиссера. Такой фильм стоит смотреть.
«Очень странные дела»
Stranger Things, 2016
Режиссеры: Мэтт Даффер, Росс Даффер, Шон Леви, Эндрю Стэнтон, Ута Бризвитц, Нимрод Антал, Ребекка Томас
Фантастический сериал о подростках, которые борются с потусторонними силами, пришедших в Хоукинс из «Изнанки».
«Принцесса Мононоке»
Mononoke-hime, 1997
Режиссер: Хаяо Миядзаки
В центре сюжета борьба между людьми и лесными божествами. В это вовлечены принцесса Мононоке и проклятый принц Аситака. После просмотра рекомендуем обязательно обсудить и поделиться мыслями друг с другом.
С родителями
«Чудо»
Wonder, 2017
Режиссер: Стивен Чбоски
Светлая история о мальчике, чья внешность отличается от других. Трогательный фильм о том, как важно оставаться собой, ценить семью и уметь дружить с окружающими.
«Суперсемейка»
The Incredibles, 2014
Режиссер: Брэд Берд
Супергерои раньше спасали город и боролись с преступностью. Теперь они скрываются среди простых людей. Так получилось с Мистером Исключительным и Эластикой, которые воспитывают детей с суперспособностями. Пока мир не столкнулся с неизвестной никому опасностью.
«Как я встретил вашу маму»
How I Met Your Mother, 2005 – 2014
Режиссеры: Памела Фрайман, Роб Гринберг, Майкл Дж. Ши, Нил Патрик Харрис
Один из самых популярных ситкомов, который подходит для семейного просмотра.
«Семейка Аддамс»
The Addams Family, 2019
Режиссер: Грег Тирнан, Конрад Вернон
Мультфильм о необычной семье, которые увлекаются смертью, ядами и холодным оружием. Но действительно ли они странные?
«Судья»
The Judge, 2014
Режиссер: Дэвид Добкин
Драма о сложных отношениях между отцом и сыном, судьей и адвокатом. Хэнку предстоит защищать в суде родного отца, которого обвиняют в убийстве.
В компании друзей
«1+1»
Intouchables, 2011
Режиссеры: Оливье Накаш, Эрик Толедано
Фильм не нуждается в представлении. История дружбы Филиппа и Дрисса завораживает, а фильм оставляет после себя приятное послевкусие.
«Плохие парни»
Bad Boys, 1995
Режиссер: Майкл Бэй
Два друга, два полицейских, одно дело и много преступников. Веселье вам обеспечено. Плюс у фильма есть продолжение.
«Гарри Поттер и философский камень»
Harry Potter and the Sorcerer's Stone, 2001
Режиссер: Крис Коламбус
История мальчика, который выжил, остается одной из любимых для миллионов людей. Начать стоит с самой первой части саги.
«Ведьмак»
The Witcher, 2019
Режиссеры: Алик Сахаров, Шарлотта Брандстром, Алекс Гарсиа Лопес, Марк Йобст, Эдвард Базалгетт, Луиз Хупер, Сара О’Горман, Стивен Серджик
Сериал снят по мотивам книг Анджея Сапковского и одноименных игр. О приключениях Геральта из Ривии снято два сезона.
«Шрек»
Shrek, 2001
Режиссеры: Эндрю Адамсон, Вики Дженсон
Самая интересная интерпретация классических сказок, где героем оказывается нелюдимый огр Шрэк. Мультфильм любят за юмор, обаятельных персонажей и новый взгляд на индустрию анимации.
С любимым человеком
«Амели»
Le Fabuleux destin d'Amélie Poulain, 2001
Режиссер: Жан-Пьер Жене
Легкая французская мелодрама о необычной девушке. Амели обаятельная фантазерка, которая замечает то, чего не видят другие. Однозначно стоит вашего внимания.
«Пассажиры»
Passengers, 2016
Режиссер: Мортен Тильдум
Фильм в жанре фантастики и мелодрамы. По сюжету, два человека просыпаются на корабле посреди бескрайнего космоса.
«Гордость и предубеждение»
Pride & Prejudice, 2005
Режиссер: Джо Райт
Адаптация романа Джейн Остин более свободного формата. Но это отклонение от канонов и правил привлекает внимание к фильму, в котором гордости мистера Дарси предстоит столкнуться с предубеждениями мисс Беннет.
«Вечное сияние чистого разума»
Eternal Sunshine of the Spotless Mind, 2004
Режиссер: Мишель Гондри
Что, если можно было стереть из памяти прошлые отношения и забыть о своей любви? Героям фильма это, казалось бы, удалось. Вот только Джоэл не хочет забыть о чувствах.
«Любовь и другие лекарства»
Love & Other Drugs, 2010
Режиссер: Эдвард Цвик
Мэгги и Джимми встречаются в больнице. Оба не настроены на серьезные отношения, поэтому им комфортно друг с другом. Мелодраму стоит посмотреть ради красивого дуэта Энн Хэтэуэй и Джека Джилленхолла.
С подругами
«Бриджертоны»
Bridgerton, 2020
Режиссеры: Том Верика, Шери Фоксон, Олрик Райли, Джули Энн Робинсон, Триша Брок, Шерил Дунье, Алекс Пиллаи
Сериал о влиятельной и известной семье аристократов. Лондон в предвкушении новых сплетен и балов, где герои будут кружиться в танце под адаптированные песни XXI века.
«Удивительная миссис Мейзел»
The Marvelous Mrs. Maisel, 2017
Режиссеры: Эми Шерман-Палладино, Дэниэл Палладино, Скотт Эллис, Джеми Бэббит, Дэниэл Эттиэс
Нью-Йорк, 1950-е годы. Активная и жизнерадостная миссис Мейзел пробует себя на сцене в качестве комика. Этот сериал понравится любителям стендапа.
«Круэлла»
Cruella, 2021
Режиссер: Крэйг Гиллеспи
Новый взгляд на одну из самых ярких диснеевских злодеек Круэллу Де Виль. В исполнении Эммы Стоун — героиня бунтарка на модной арене.
«Маленькие женщины»
Little Women, 2019
Режиссер: Грета Гервиг
Экранизации книги о жизни четырех сестер. Внимания заслуживает и актерский состав: Сирша Ронан, Мерил Стрип, Эмма Уотсон, Тимоти Шаламе и другие.